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Podvodníci slibují rychlé zbohatnutí na kryptu. Sedm signálů, podle kterých je poznáte

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Na začátku může být obyčejná zpráva od neznámého člověka, reklama s tváří slavné osobnosti nebo nabídka investice, která údajně vydělává každý den. O několik týdnů později může oběť přijít o celoživotní úspory. Kryptoměnové podvody přitom často nestojí na složité technologii. Využívají lidskou důvěru, strach a touhu nepropásnout příležitost.
Podvodníci slibují rychlé zbohatnutí na kryptu. Sedm signálů, podle kterých je poznáte

Podvodníci slibují rychlé zbohatnutí na kryptu. Sedm signálů, podle kterých je poznáte

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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