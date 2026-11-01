Podvodníci slibují rychlé zbohatnutí na kryptu. Sedm signálů, podle kterých je poznáte

Podvod, který začíná zdvořilým rozhovorem
Nejdřív přijde zpráva. Může vypadat jako omyl, obyčejné seznámení nebo nabídka nezávazného rozhovoru. Odesílatel působí sympaticky, zajímá se o život příjemce a nikam nespěchá. Během několika dní nebo týdnů se mezi nimi vytvoří důvěra.
Pak se objeví téma investování. Nový známý zmíní, že si přivydělává obchodováním s kryptoměnami, a nabídne pomoc. Příjemce zprávy nemusí poslat peníze přímo jemu. Dostane odkaz na profesionálně vypadající webovou platformu, založí si účet a vidí, jak jeho investice postupně roste.
Jenže grafy jsou smyšlené. Peníze nikdy nevstoupily do skutečně spravovaného investičního portfolia a člověk na druhé straně není úspěšným obchodníkem. Je členem podvodné skupiny.
Tento model patří mezi takzvané investiční vztahové podvody, pro které se někdy používá anglické označení pig butchering. Pachatelé si své oběti dlouho připravují a snaží se z nich postupně získat co nejvíce peněz.
Americká Federální obchodní komise FTC uvedla, že spotřebitelé za rok 2025 nahlásili ztráty z investičních podvodů přesahující 7,9 miliardy dolarů. Nejde pouze o kryptoměny, ale digitální aktiva jsou jedním z prostředků, který podvodníci využívají.
Důležitý je způsob, jakým se podvodník snaží změnit lidské rozhodování. Oběť si totiž mnohdy nemyslí, že posílá peníze neznámému člověku. Věří, že investuje prostřednictvím legitimní služby, kterou jí doporučil někdo důvěryhodný.
První signál: Výnos je údajně jistý a riziko téměř neexistuje
Každá skutečná investice zahrnuje určitý druh rizika. U kryptoměn může být mimořádně vysoké, protože jejich ceny mohou během krátké doby prudce kolísat.
Podvodníci proto často nabízejí něco, co reálný trh nemůže spolehlivě zaručit: pravidelný vysoký výnos bez odpovídajícího rizika. Může jít například o několik procent týdně, automatické obchodování bez ztrát nebo strategii, která údajně funguje bez ohledu na vývoj trhu.
Někdy se nabídka opírá o složitě znějící technologii. Investiční systém má údajně používat umělou inteligenci, kvantové algoritmy nebo tajnou obchodní metodu, kterou běžní investoři neznají.
Taková terminologie však není důkazem skutečné výkonnosti. Podstatné je, zda lze nezávisle ověřit způsob fungování služby, její oprávnění, finanční výsledky a skutečnou možnost prostředky vybrat.
Pokud někdo slibuje mimořádný výnos a zároveň tvrdí, že prakticky nemůžete prodělat, je to výrazný důvod k nedůvěře.
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Druhý signál: Někdo vás nutí rozhodnout se okamžitě
Další oblíbenou metodou je časový tlak. Nabídka platí pouze do půlnoci, počet míst je omezený nebo se údajná příležitost už nikdy nebude opakovat.
Podvodníci dobře vědí, že lidé se v časové tísni častěji rozhodují podle emocí a méně ověřují podrobnosti. Strach z promarněné příležitosti se označuje zkratkou FOMO, od anglického fear of missing out.
Na finančních trzích může být tento pocit velmi silný. Pokud člověk vidí příběhy lidí, kteří údajně vydělali během několika týdnů obrovské částky, může získat dojem, že musí jednat okamžitě.
Právě proto je naléhání na rychlý převod peněz důležitým varováním. Legitimní finanční rozhodnutí by mělo umožňovat ověření podmínek a rizik. Pokud údajný poradce odmítá odpovídat na otázky nebo tvrdí, že jakékoli zdržení znamená ztrátu jedinečné příležitosti, nejde o dobrý základ pro svěření úspor.
Třetí signál: Slavná osobnost údajně doporučuje tajnou investici
Internetové podvody stále častěji využívají falešné reklamy napodobující důvěryhodná média, známé podnikatele nebo televizní rozhovory.
S rozvojem generativní umělé inteligence je možné vytvářet realisticky působící videa, ve kterých známá osobnost doporučuje konkrétní investiční platformu. Může vypadat, že mluví vlastním hlasem a vysvětluje způsob, jakým údajně sama vydělala peníze.
Takový záznam ale může být podvržený. Útočníci někdy využívají skutečné video, upraví zvuk a doplní smyšlená tvrzení. Jindy vytvoří téměř celý audiovizuální obsah synteticky.
Ověření proto nesmí spočívat pouze v tom, zda osoba na videu vypadá přesvědčivě. Důležité je dohledat původní zveřejnění, ověřit oficiální kanály dané osobnosti a zjistit, zda podobné doporučení skutečně existuje.
Zvlášť podezřelé jsou reklamy, které se tváří jako televizní zpravodajství a současně vedou na web s neznámou investiční službou. Důvěryhodnost média zde může být pouze zneužitou součástí podvodu.
Čtvrtý signál: Peníze na obrazovce rostou, ale vybrat je nejde
Jedním z nejnebezpečnějších prvků falešných investičních platforem je iluze úspěchu.
Člověk po přihlášení vidí profesionální uživatelské rozhraní, grafy, historii obchodů a stále rostoucí hodnotu účtu. Podvodník mu může dokonce umožnit vybrat menší část peněz, aby posílil důvěru.
Problém nastane při pokusu získat zpět větší částku. Platforma začne požadovat dodatečný poplatek, údajnou daň, bezpečnostní zálohu nebo ověřovací platbu. Někdy tvrdí, že bez dalšího vkladu nelze dokončit kontrolu proti praní špinavých peněz.
Člověk, který už vidí na účtu vysoký zisk, může mít silnou motivaci dodatečný poplatek zaplatit. Ve skutečnosti tím ale často jen zvyšuje celkovou ztrátu.
Skutečná hodnota investice se nepozná podle čísla zobrazeného na neznámém webu. Podstatné je, zda uživatel skutečně vlastní deklarovaná aktiva a může s nimi v souladu s podmínkami služby nakládat.
Pátý signál: Investiční poradce chce vzdálený přístup k vašemu počítači
Některé podvody se vydávají za odbornou pomoc. Údajný poradce nabídne instalaci aplikace, která má usnadnit obchodování, ověření totožnosti nebo nastavení investičního účtu.
Může přitom požadovat vzdálený přístup k počítači či telefonu. Takový přístup může útočníkovi umožnit sledovat citlivé informace, ovládat finanční aplikace nebo přimět oběť k potvrzení nebezpečné operace.
Jindy se podvodník snaží získat přihlašovací údaje, jednorázové ověřovací kódy nebo obnovovací frázi kryptoměnové peněženky.
Právě obnovovací fráze představuje zvlášť citlivý údaj. U mnoha peněženek stačí její znalost k obnovení přístupu k digitálním aktivům na jiném zařízení. Kdo ji získá, může mít možnost převést prostředky bez souhlasu skutečného majitele.
Žádná legitimní technická podpora by neměla požadovat, aby uživatel svou tajnou obnovovací frázi sdělil pracovníkovi nebo ji zadával na cizím webu.
Šestý signál: Firma existuje jen na internetu a její oprávnění nejde ověřit
Profesionální web, sídlo v zahraničí ani fotografie luxusních kanceláří nedokazují, že má investiční společnost potřebná oprávnění.
Podvodníci mohou snadno vytvořit webovou prezentaci, uvést smyšlené registrační číslo nebo dokonce napodobit údaje skutečné regulované společnosti.
V Evropské unii funguje pro část kryptoměnového trhu regulační rámec MiCA. Ten stanovuje pravidla pro vybrané typy kryptoměnových aktiv a poskytovatele souvisejících služeb.
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ESMA doporučuje ověřovat, zda má poskytovatel příslušné oprávnění. Důležité je však kontrolovat skutečný záznam v oficiálních registrech, nikoli pouze logo regulátora na webové stránce firmy.
Ani regulované postavení samo o sobě nezaručuje, že investice neztratí hodnotu. A firma, která má oprávnění k jedné činnosti, nemusí být automaticky oprávněná ke všem službám, které nabízí.
Rozdíl mezi legitimním podnikáním a bezpečnou investicí je proto zásadní.
Sedmý signál: Po ztrátě peněz se ozve někdo, kdo je za poplatek zaručeně vrátí
Tím podvod nemusí skončit. Lidé, kteří už o peníze přišli, se někdy stávají terčem dalšího útoku.
Nový kontakt se může vydávat za právníka, policejního vyšetřovatele, pracovníka burzy nebo specialistu na blockchain. Tvrdí, že ukradené prostředky byly nalezeny a lze je získat zpět, pokud oběť zaplatí administrativní poplatek, daň nebo další náklady.
Tato metoda se označuje jako podvod s vymáháním ztracených prostředků, anglicky recovery scam.
Je účinná proto, že využívá silnou psychologickou potřebu napravit předchozí ztrátu. Člověk je ochoten zaplatit další peníze, protože věří, že tím zachrání mnohem větší částku.
Ve skutečnosti ale může komunikovat s další podvodnou skupinou, případně přímo se stejnými pachateli, kteří ho okradli poprvé.
Důležité je odlišit skutečné vyšetřování od komerční nabídky zaručeného vrácení peněz. Nikdo nemůže seriózně garantovat získání kryptoměn zpět jen na základě jejich veřejně dohledatelného pohybu na blockchainu.
Proč podvodníci nepotřebují prolomit kryptografii
Všechny popsané metody spojuje jedna vlastnost. Jejich hlavním cílem není překonat matematickou ochranu kryptoměnové sítě, ale přimět člověka, aby prostředky převedl sám nebo poskytl útočníkovi přístup.
Takové jednání se označuje jako sociální inženýrství. Pachatel manipuluje s důvěrou, obavami, autoritou nebo očekáváním oběti a využívá je k získání neoprávněné výhody.
Právě proto mohou být kryptoměnové podvody velmi úspěšné, přestože základní blockchainové systémy zůstávají technicky funkční. Z pohledu sítě totiž může jít o naprosto platnou transakci, kterou oprávněný klíč skutečně podepsal.
Technologie nemá automaticky možnost rozpoznat, že uživatel převod schválil pod psychologickým nátlakem nebo na základě nepravdivého příběhu.
Základní pravidlo proto nespočívá v tom, že bychom se museli naučit všechny technické detaily kryptoměn. Důležitější je rozpoznat situaci, kdy někdo slibuje nemožné, vyžaduje rychlé rozhodnutí nebo se pokouší získat přístup k prostředkům, které mu nepatří.
A pokud už člověk peníze odeslal, neměl by ztrátu napravovat dalšími platbami neznámým prostředníkům. Smysl má co nejrychleji uchovat komunikaci a identifikátory transakcí, kontaktovat příslušnou finanční službu a obrátit se na policii. Pokud došlo také ke kompromitaci účtů nebo zařízení, je nutné řešit jejich zabezpečení.
Kryptoměny se mohou zakládat na mimořádně složité matematice. Největší riziko pro mnoho jejich uživatelů ale zůstává překvapivě lidské: přesvědčivý příběh, kterému uvěříme dřív, než jej ověříme.
Upozornění redakce: Tento článek má pouze informativní a vzdělávací charakter a nepředstavuje investiční doporučení ani výzvu k nákupu či prodeji kryptoměn. Investování do kryptoaktiv je spojeno s vysokým rizikem, včetně možnosti ztráty celé investované částky. Před případným investičním rozhodnutím si ověřte dostupné informace a zvažte vlastní finanční situaci a rizika.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Federal Trade Commission – With People Losing Big to Investment Scams, Learn How to Spot and Avoid Them [2], Ethereum.org – Security and Scam Prevention [3], European Securities and Markets Authority – EU Supervisory Authorities Warn Consumers of Risks and Limited Protection for Certain Crypto-Assets and Providers [4], European Securities and Markets Authority – Investors Should Consider Risks of Unregulated Products Offered by Regulated Crypto Assets Entities [5], Bitcoin.org – Securing Your Wallet [6], img ai generated