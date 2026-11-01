Muzeum harmonik v Litovli má rekord. Jeho sbírka je největší v Česku

Muzeum harmonik v Litovli má rekord. Jeho sbírka je největší v ČeskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zápis Muzea harmonik do České knihy rekordů (69)
Článek byl publikován 01.11.2026 14:00
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