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Kobra 11: Semir měl být jen vedlejší postavou, Frank zmizel bez vysvětlení a filmaři zničili 5000 aut

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Německý seriál Kobra 11 se zapsal do historie televizní obrazovky tisíci zničených aut. Komisař Semir Gerkhan riskoval při akčních scénách vlastní krk.
Kobra 11

Kobra 11

Zdroj: FOTO:RTL / distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

Seriálový svět je místem pro všechny, kteří rádi sledují televizní i streamovací tvorbu a chtějí vědět víc o svých oblíbených titulech. Přináší zajímavosti ze seriálového prostředí, informace o nových i zavedených pořadech, jejich postavách, hercích a dění před kamerou i v zákulisí.Vedle...

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