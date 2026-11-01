Kobra 11: Semir měl být jen vedlejší postavou, Frank zmizel bez vysvětlení a filmaři zničili 5000 aut

Kobra 11, FOTO: RTL / distr. TV Nova Kobra 11, FOTO: RTL / distr. TV Nova Kobra 11, FOTO: RTL / distr. TV Nova Kobra 11, FOTO: RTL / distr. TV Nova Kobra 11, FOTO: RTL / distr. TV Nova Kobra 11, FOTO: RTL / distr. TV Nova Kobra 11, FOTO: RTL / distr. TV Nova Kobra 11, FOTO: RTL / distr. TV Nova Kobra 11, FOTO: RTL / distr. TV Nova Kobra 11, FOTO: RTL / distr. TV Nova
V německém seriálu Kobra 11 z roku 1996 dostal komisař Frank Stolte nového parťáka a okamžitě prohlásil, že nikoho nepotřebuje. O pár epizod později ze seriálu bez vysvětlení zmizel a z jeho nechtěného kolegy Semira Gerkhana se stala hlavní tvář celého projektu. Náročné natáčení akčních scén na uzavřené dráze si navíc vyžádalo přes pět tisíc zničených aut a samotného Erdogana Atalaye stálo zlomený krční obratel. Nástup Semira Gerkhana
Dva příslušníci dálniční policie řeší kriminální případy na rušných německých silnicích. Vyšetřovatelé z fiktivního oddělení pátrají po vrazích, zlodějích aut nebo vyděračích. Původní dvojici komisařů tvořili Frank Stolte v podání Johannese Brandrupa a Ingo Fischer, kterého hrál Rainer Strecker. Inga ale pachatel zastřelí hned ve třetí epizodě.
Na jeho místo nastoupil Semir Gerkhan, kterého ztvárnil Erdogan Atalay. Tvůrci s ním původně počítali jen jako s vedlejší postavou, po odchodu Johannese Brandrupa po první sérii ale u dálniční policie zůstal přes dvacet let. Frankův konec tehdy seriál nevysvětlil, televize první řadu předčasně ukončila a herec se pro uzavření svého příběhu vrátil až ve dvacáté první sérii. Samotné označení Kobra 11 navíc původně patřilo jen centrále, vyšetřovatelé se do vysílaček hlásili jako Kobra 1 a Kobra 2.
Deset hodin příprav na deset vteřin akce
Většina automobilových honiček vznikala na uzavřeném zkušebním polygonu nedaleko Cách. Filmaři měli k dispozici dvoukilometrový úsek vybudovaný podle skutečné dálnice, jehož stavba stála přes dva miliony eur. Akční scény natáčel samostatný štáb pomocí šestnácti kamer na 16mm film. Ochranné boxy z oceli a neprůstřelného skla jim umožňovaly zabírat výbuchy a srážky z bezprostřední blízkosti.
Příprava desetivteřinového záběru zabrala i deset hodin práce. Štáb čítající sto lidí musel vše naplánovat do nejmenšího detailu, demolici vozu totiž šlo natočit pouze jednou. Během dvaceti let filmaři zničili přes pět tisíc aut, přičemž na jedinou epizodu padlo do šrotu dvacet až pětadvacet vozidel. Auta produkce vykupovala z bazarů, od výrobců nebo pocházela z trestné činnosti.
Záměny modelů při nebezpečných scénách
Při skocích přes plameny technici nahrazovali nádrže speciálními nádobami se dvěma litry benzinu a odstraňovali veškeré hořlavé materiály. Nejdelší vzdušný skok v délce dvou set metrů kaskadéři předvedli s vozem značky Porsche. Nejdražším vozem na place se naopak stal model Fulda Exelero v hodnotě devět milionů eur, který se objevil v desáté sérii. Během natáčení na něm nesměl vzniknout jediný škrábanec.
Semir spoléhal především na různé generace vozů BMW řady 3. Právě u jeho aut filmařům často unikaly detaily, při kaskadérských kouscích se totiž model z roku 1998 v záběru mění za starší verze. U vozu Mercedes komisaře Andrého zase záhadně mizelo a znovu se objevovalo označení motorizace na kufru. V několika starších epizodách se také na různých autech opakovaly stejné registrační značky.
Semir si při natáčení zlomil obratel
Představitel Semira měří 160 centimetrů a vedle svého kolegy Dietera Bonratha v podání Gottfrieda Vollmera působil drobným dojmem, Bonrath totiž dorostl do výšky 199 centimetrů. Erdogan Atalay si řadu kaskadérských kousků navrhoval sám a v nebezpečných momentech se nenechával zastupovat. Při jedné z akcí si tak zlomil krční obratel. Kaskadérské kousky bez dubléra absolvovali také Mark Keller coby André Fux a později Daniel Roesner v roli Paula Rennera.
Ačkoliv má Atalay turecké kořeny, turecky vůbec nemluví. Tímto jazykem naopak vládl představitel Andrého Mark Keller, jehož manželka pochází z Turecka. Seriál se točil převážně v Kolíně nad Rýnem, občas se ale štáb přesunul do zahraničí. Dvojepizoda Smrt chlapce tak vznikala na Mallorce, natáčelo se také v Belgii, Paříži, Turecku nebo v Alpách.
Gedeonu Burkhardovi role nesedla
Během let se po Semirově boku vystřídala řada kolegů. Gedeon Burkhard podepsal smlouvu pouze na dvě řady, postava Chrise Rittera mu totiž nesedla tolik jako jeho předchozí účinkování v seriálu Komisař Rex.
Mark Keller zase dálniční policii opustil z vlastního rozhodnutí, chtěl se věnovat hudební kariéře. Jeho postava zmizela ve vlnách Středozemního moře po zásahu harpunou a potápěči tělo nenašli, tvůrci ho tak mohli v pilotním díle osmnácté série vrátit zpět. Hudba odvedla od policie také Toma Becka, který ztvárnil Bena Jägera. René Steinke alias Tom Kranich zase u seriálu skončil kvůli vyčerpání.
Diváci mohou starší epizody Kobry 11 sledovat na stanici Nova Action.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).