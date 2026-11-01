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Chytré brýle vás mohou natáčet bez vašeho vědomí. Dvě bezplatné aplikace odhalí, kdo je poblíž nosí

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Ray-Ban Meta vypadají jako obyčejné sluneční brýle. Stačí ale stisk tlačítka nebo hlasový povel a pořizují foto i video z úrovně očí, aniž si toho okolí musí všimnout.
Chytré brýle SVG

Chytré brýle SVG

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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