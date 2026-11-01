Chytré brýle vás mohou natáčet bez vašeho vědomí. Dvě bezplatné aplikace odhalí, kdo je poblíž nosí

Právě proto vznikly dvě aplikace, které si můžete stáhnout zdarma: Nearby Glasses a ZuckOff. Obě pomocí Bluetooth vyhledávají v okolí signály odpovídající chytrým brýlím a upozorní vás, pokud nějaké zachytí. Nejde o důkaz, že vás někdo natáčí, ale spíše o včasné varování, že se poblíž může nacházet zařízení s kamerou. Brýle sice mají bílou LED diodu, která při nahrávání svítí, při pořizování fotografie však blikne jen na zlomek sekundy. Meta tvrdí, že u novějších generací brýlí zakrytí nebo poškození této kontrolky automaticky zablokuje kameru. V praxi si ale okolí nemusí krátkého bliknutí vůbec všimnout, takže záznam může vzniknout, aniž by si toho někdo všiml.
Jak detekce funguje a co skutečně odhalí
Obě aplikace využívají technologii Bluetooth Low Energy (BLE). Bezdrátová zařízení při komunikaci vysílají signály, které mohou obsahovat například identifikační kódy výrobce, servisní UUID nebo názvy zařízení. Nearby Glasses i ZuckOff porovnávají zachycené signály s databází identifikátorů spojovaných se známými modely chytrých brýlí.
Zásadní je ale vědět, co aplikace nedokážou:
Nepoznají jméno ani identitu člověka, který brýle nosí. Nezjistí, zda právě probíhá nahrávání. Mohou spustit falešný poplach, například kvůli jinému zařízení stejného výrobce. Brýle mohou vysílat výraznější signály při zapnutí nebo párování. Po propojení s telefonem se jejich chování může změnit a aplikace je nemusí vždy spolehlivě zachytit.
Autor projektu Nearby Glasses na
GitHubu otevřeně upozorňuje na možnost falešně pozitivních i falešně negativních výsledků. Stejně tak ZuckOff v sekci „Co aplikace neumí“ popisuje omezení detekce. Výsledek je proto potřeba chápat spíše jako upozornění, že se poblíž může nacházet kompatibilní zařízení, nikoli jako potvrzení, že vás konkrétní člověk právě natáčí. Nearby Glasses vs. ZuckOff: co je zdarma a co ne
Nearby Glasses je open-source projekt bez reklam a podle popisu projektu také bez sběru dat. Pro Android i iOS (od verze 16.0) je k dispozici zdarma. Omezením je provoz na pozadí: na iPhonu je pro skenování zpravidla nutné mít aplikaci otevřenou.
ZuckOff nabízí základní skenování také zdarma. Je dostupný pro Android, iPhone (od iOS 18.0), Mac i Apple Watch. Pokročilejší funkce, jako je sledování na pozadí při zamčeném displeji, widget na domovské obrazovce, historie delší než 24 hodin nebo export záznamů, jsou součástí placené verze Pro. Na iOS stojí roční předplatné v přepočtu přibližně 350 Kč, zatímco doživotní licence vychází asi na 700 Kč. Ceny se mohou měnit podle platformy a aktuální nabídky.
Funkce Nearby Glasses ZuckOff Cena Zdarma Základní skenování zdarma, verze Pro placená Open source Ano Ne Platformy Android, iOS Android, iOS, Mac, Apple Watch Skenování na pozadí Na iOS omezené Dostupné ve verzi Pro Historie Základní Zdarma do 24 hodin, delší historie ve verzi Pro
Prakticky vzato: pokud chcete jednoduché řešení zdarma, může vám stačit Nearby Glasses. Jestli potřebujete automatické sledování na pozadí a podrobnější záznamy, může dávat smysl ZuckOff Pro.
Proč to není jen teorie
Meta v červenci 2026
uvedla, že její brýle s umělou inteligencí denně používají miliony lidí a že patří mezi nejrychleji rostoucí spotřebitelské produkty společnosti. Do konce roku 2026 plánuje nabídku rozšířit na více než sto variant napříč značkami Ray-Ban, Oakley a Meta Glasses. V září také oznámila rozšíření na další evropské trhy včetně Polska.
Česko mezi oficiálními trhy zatím nefiguruje. Díky nákupům v zahraničí a cestování se však s těmito brýlemi můžete setkat například na festivalu, letišti nebo v centru Prahy.
Že instituce berou riziko skrytého nahrávání vážně, naznačuje i případ z New Yorku. Podle dostupných informací tamní soudní systém od 20. července 2026
zakázal chytré brýle ve všech soudních budovách právě kvůli obavám z nenápadného pořizování záznamů. Co dělat, když aplikace zahlásí poplach
Upozornění samo o sobě neznamená, že vás někdo nahrává. Pouze signalizuje, že aplikace zachytila zařízení, jehož signál odpovídá některému z hledaných modelů. Můžete proto podniknout několik praktických kroků:
Nepokračujte v citlivém rozhovoru, dokud si situaci neujasníte. Změňte pozici. Můžete se například přesunout mimo možný zorný úhel kamery. Rozhlédněte se a ověřte situaci. Ray-Ban Meta vypadají jako běžné brýle, mohou však mít charakteristický modul v oblasti pravé očnice. Na veřejné akci nebo v podniku upozorněte pořadatele či obsluhu, pokud máte důvod se domnívat, že někdo pořizuje záznam bez vašeho souhlasu. Zeptejte se přímo. Mnoho lidí používá chytré brýle k telefonování, navigaci nebo překladu, nikoli k nahrávání ostatních.
V českém právním prostředí neexistuje zvláštní zákon, který by se věnoval výhradně chytrým brýlím. Pořizování a využívání záznamů osob se však může řídit občanským zákoníkem, zejména pravidly na ochranu soukromí a osobnosti, varuje
ÚOOÚ. V případě neoprávněného zásahu se lze za určitých okolností domáhat ochrany soudní cestou. Konkrétní posouzení závisí na okolnostech, například na tom, kde a za jakým účelem záznam vznikl a jak se s ním dále nakládá.
Brýle s kamerou tedy nejsou automaticky nezákonné, ale jejich používání nepředstavuje výjimku z pravidel na ochranu soukromí.
Brýle s kamerou nezmizí, spíš jich přibude
Podle zpráv agentury Bloomberg pracuje na vlastních chytrých brýlích také Apple. Údajně se zaměřuje mimo jiné na zpracování dat přímo v zařízení a na funkce bez rozpoznávání obličejů. Pokud se potvrdí očekávaný vstup na trh kolem roku 2027, otázky ochrany soukromí tím nezmizí. Naopak se pravděpodobně stanou ještě aktuálnějšími. Aplikace jako Nearby Glasses nebo ZuckOff tak mohou být pro část uživatelů stále užitečnější.
Chytré brýle mají řadu legitimních využití, od hands-free telefonování až po asistenci lidem se zrakovým postižením. Problémem není samotná kamera, ale kombinace nenápadného vzhledu zařízení a toho, že si lidé v okolí nemusí být vědomi pořizování záznamu. Dvě bezplatné aplikace mohou pomoci tuto nerovnováhu alespoň částečně zmírnit, jejich upozornění však nelze považovat za spolehlivý důkaz, že někdo právě nahrává.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík