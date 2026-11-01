Odborníci varují před smrtící pastí: Čeští houbaři okoukali zdánlivě bezpečný zvyk. Následky však bývají fatální. Tisíce lidí už litují

Rozmach umělé inteligence na internetu přináší i nebezpečí pro začínající houbaře. Řada obrázků generovaných AI totiž neodpovídá realitě.
Zejména začínající houbaři by se měli mít na pozoru při identifikaci hub pomocí vyhledávače Google. Jak upozornila skupina mykologů na sociální síti Reddit, obrázky vyhledávaných hub vůbec nemusí odpovídat realitě. Existuje tak potenciální riziko záměny hub s tragickými následky. Mykologové doporučují jako hlavní zdroj informací o houbách odbornou literaturu.
AI obrázky mohou být mylné nebo zavádějící
Vyhledávač Google patří k těm nejpoužívanějším a lidé se na výsledky tohoto vyhledávání spoléhají v mnoha oblastech. S rozmachem umělé inteligence však roste počet výsledků, které mohou být mylné nebo zavádějící. To může být v případě identifikace jedlých hub opravdu životu nebezpečné. Problémem jsou především obrázky generované AI, jež se mohou objevit hned na prvním místě vyhledávání.
Vyhledávací algoritmus se totiž při výběru vhodných obrázků soustředí na klíčová slova na stránce, nikoliv na obrázek samotný. Tyto obrázky pochopitelně neprochází žádným odborným posuzováním, a tak se při hledání bedly vysoké můžete dočkat obrázku houby, která skutečnou bedlu nepřipomíná ani vzdáleně.
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Hlavním zdrojem informací by měla být odborná literatura
Jak upozornil deník Blesk, problematické mohou být i některé elektronické knihy o houbaření, které lze zakoupit na Amazonu. I tyto obsahují AI generované obrázky, které nemají s reálnou houbou, tak jak byste ji našli v lese, mnoho společného. Navíc samotné informace k houbám tu mohou být mylné a zavádějící.
Google snippets using AI generated images of mushrooms as the first image on the page
byu/MycoMutant inmycology
Odborníci varují, aby lidé tyto zdroje brali pouze za doplňkové. Hlavním zdrojem informací pro začínající houbaře by měla být odborná literatura a rady zkušených houbařů. Některé jedovaté houby mohou být velmi podobné jedlým druhům, a tak je potřeba se stále řídit okřídleným pravidlem: Co bezpečně neznám, to nechávám v lese. Na SvětěKreativity jsme rovněž psali o astronomických pokutách za sběr hub, které hrozí u našich sousedů. Za bohatý úlovek musela rodina zaplatit přes sto tisíc korun.
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