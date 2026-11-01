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SpaceX může na AI potřebovat bilion dolarů. Musk už mluví o počítačích ve vesmíru

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Elon Musk chce během jediného roku dramaticky navýšit výpočetní kapacitu SpaceX a v delší perspektivě přesunout část infrastruktury do vesmíru. Investor Bill Ackman upozornil, že takové ambice mohou vyžadovat až bilion dolarů vypůjčeného kapitálu.
SpaceX může na AI potřebovat bilion dolarů. Musk už mluví o počítačích ve vesmíru

SpaceX může na AI potřebovat bilion dolarů. Musk už mluví o počítačích ve vesmíru

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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