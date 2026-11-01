Stamkos vyrovnal proti bývalému klubu a pak ho porazil nájezdem. Tampa poznala jeho nejtvrdší zbraňPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stamkos vyrovnal proti bývalému klubu a pak ho porazil nájezdem. Tampa poznala jeho nejtvrdší zbraň
Článek byl publikován 01.11.2026 14:00
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