Proč je Pepco tak levné? Toto by měli vědět všichni, kdo v něm nakupují

Obchod, který nevyrábí, ale ví, jak nakupovat
Značka Pepco pochází z Polska, kde se první prodejny pod tímto jménem otevřely v roce 2004. Odtud se postupně rozšířila do celého regionu a dnes patří mezi nejoblíbenější diskontní řetězce i u nás. Zákazníky přitahují nízké ceny, snesitelná kvalita a nabídka, která se obměňuje téměř každý týden.
Nízké ceny přitom netvoří jen výprodejové akce. Jsou základem celého obchodního modelu a týkají se prakticky všeho, co na regálech leží: od oblečení přes bytové doplňky až po papírnictví a hračky.
Zásadní roli hraje i volba místa. Řetězec s oblibou otevírá prodejny v menších městech a v retail parcích, kde je nájem znatelně nižší než v luxusních nákupních centrech. Nižší provozní náklady se pak promítají do cen na cedulkách.
Další otázka se nabízí sama: znamená nízká cena nízkou kvalitu? Vztah není tak jednoznačný. Cena sama o sobě o bezpečnosti ani životnosti výrobku nevypovídá. Obecně sice platí, že levnější zboží bývá horší, záruka to ale není. Řetězec ve výsledcích za rok 2025 navíc výslovně zmiňuje snahu zvyšovat kvalitu v několika kategoriích, a přitom udržet nízké ceny.
Čísla, která odhalují celý mechanismus
Klíčem je obří objem. Pepco nenakupuje přes řadu prostředníků, ale přímo. Má vlastní nákupní organizaci Pepco Global Sourcing (PGS), která s dodavateli výrobky vyvíjí, hlídá jejich kvalitu a zajišťuje další kroky spojené s pořízením zboží.
Rozsah je působivý. Skupina Pepco Group měla v loňském roce 92 % vlastních značek pořizovaných přes PGS, spolupracovala s více než 375 dodavateli a jejich zboží vzniká ve více než 1200 výrobních závodech.
Právě takové množství objednávek otevírá dveře k množstevním slevám. Ušetřené peníze řetězec nezadržuje, ale přenáší je do cen. Marže na jednom kusu je tak malá, jenže se prodává obrovské množství kusů, a proto vysoký celkový zisk vzniká právě z objemu.
Pepco přitom nemá žádné vlastní továrny. Podle dostupných informací se nepodařilo dohledat, že by nějaké provozoval. Spoléhá na partnery, kteří zboží vyrábějí a dodávají. Výroba probíhá hlavně v Asii, zejména v Číně, Indii a Bangladéši, menší část pak blíž evropskému trhu, třeba v Polsku nebo Rumunsku. Řetězec si tak ušetří náklady na budování a provoz závodů a může vybírat dodavatele s nejvýhodnějšími podmínkami.
Rychlý přísun novinek láká k nakupování, ale může také vést k hromadění věcí, které doma nemají místo. Nízká cena snižuje práh k nákupu; otázkou však zůstává, kolik z toho opravdu potřebujeme. Jak to vnímáte vy: vnímáte levné zboží jako šikovnou úsporu, nebo jako snadné pokušení?
Zdroje článku: arecenze.cz, centrum.cz, asenior.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková