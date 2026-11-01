Prezidentův přesun z Černoučku místní oslavili: Jeden ze sousedů odhalil, jakým peklem si procházeli

Černouček zažil po prezidentských volbách dost nezvyklé období. Z vesnice, kde se normálně nic podobného neřeší, se na pár týdnů stalo místo, kam lidé zajížděli hlavně ze zvědavosti.
Když se Petr Pavel stal v lednu 2023 prezidentem, změnil se život nejen jemu a jeho manželce Evě, ale také obyvatelům malé obce Černouček na Litoměřicku. Jejich dosavadní domov se totiž prakticky přes noc stal turistickou atrakcí. Zvědavci přijížděli z různých koutů republiky, aby si prohlédli dům, ve kterém prezidentský pár žil. Na klidné sousedské soužití tak museli místní na nějakou dobu zapomenout. Naše redakce In-Lifestyle se podívala na to, jaké bydlení si prezident nakonec vybral, co ho přimělo opustit venkovský domov a kdo obýval jeho současné pražské sídlo před ním.
Černouček zažil nečekaný turistický boom
Petr Pavel s manželkou Evou bydlel v Černoučku v rodinném domě s meruňkovou fasádou a cihlovým obložením. Malá obec pod horou Říp, kde žije přibližně tři sta obyvatel, se po prezidentských volbách v roce 2023 stala nečekaným výletním cílem. Lidé se procházeli kolem prezidentského domu, fotografovali si ho a vyptávali se sousedů, kde přesně Pavel bydlí a jaký je v běžném životě.
O tom, že zájem nebyl všem příjemný, svědčila i slova tehdejší starostky Lucie Kavánové, podle níž někteří ten zájem nenesli moc dobře. „Jsme rádi, že je v obci zase klid. Bylo to bláznivé období, hlavně kolem samotných voleb. Po nich tady propukla autoturistika, kdy do obce jezdily celé rodiny. Často tady byli k vidění i baťůžkáři či cyklisti,“ přiznala v rozhovoru pro Novinky. Nejlépe náladu místních vystihla slova jedné z rodin, kterou novináři oslovili: „Byla to otrava. Jsme rádi, že to máme za sebou.“ Jeden ze sousedů to shrnul ještě stručněji: „Máme zase klid, je to paráda.“
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Zájem o Černouček postupně opadl a přesun prezidenta do Prahy přinesl obyvatelům další úlevu. Pavel přitom původně nechtěl svůj venkovský domov opouštět. Už před volbami dával najevo, že by nejraději zůstal bydlet tam, kde byl zvyklý, a do Prahy pouze dojížděl. Nakonec ale s manželkou zvolil praktičtější řešení. Do Černoučku se nadále vracejí, zejména během volných víkendů. Mají zde i trvalé bydliště a také zde volí, což nedávno na obec znovu strhlo větší pozornost. Nicméně většinu času dnes tráví v Praze v Lumbeho vile.
Lumbeho vila: Historické sídlo s prezidentskou minulostí
Lumbeho vila se nachází na pražských Hradčanech, nedaleko Jeleního příkopu. Její historie sahá do poloviny 19. století, kdy si ji nechal vybudovat významný pražský chirurg Karel Lumbe. Ten působil také v politice a patřil k váženým osobnostem své doby. Na počátku 20. století zde pobýval například malíř Miloš Jiránek. Pražský hrad získal vilu i okolní pozemky v roce 1925. Později sloužila také jako zázemí pro hradní zahradníky a v 80. letech dokonce hrozilo, že bude kvůli špatnému stavu zbourána. Nakonec prošla rozsáhlou rekonstrukcí a proměnila se v prezidentskou rezidenci.
Prvním prezidentem, který si vilu vybral za své oficiální bydliště, byl Václav Klaus. S manželkou Livií se do ní nastěhoval v roce 2005. Po něm ji využíval Miloš Zeman, především jeho manželka Ivana, zatímco prezident trávil většinu času na zámku v Lánech. Vila má přibližně 200 metrů čtverečních a její součástí je také zahrada. Při úpravách pro prezidentské bydlení vzniklo například zázemí pro ochranku, točité schodiště nahradil výtah a interiér dostal reprezentativnější podobu. Petr Pavel si ji s manželkou Evou prohlédl krátce po nástupu do funkce a některé prostory ho zaujaly na první pohled. „Evě se nejvíc líbilo ve sklenících, kde se kromě krásných květin, ovoce a zeleniny personál stará i o zdomácnělé kočky. U mě zabodovala půda, kde si dovedu představit ideální ‚man cave‘ neboli chlapskou zašívárnu,“ napsal tehdy na síť X.
Pavel se nakonec rozhodl, že Lumbeho vila bude pro něj a manželku nejvhodnějším řešením. Oceňoval především blízkost Pražského hradu, bezpečnost i příjemné okolí. Při první prohlídce se ovšem netajil tím, že interiér potřebuje trochu změnit. „Bohužel asi měla paní Zemanová, která tam žila před námi, trochu jiný vkus, takže to prostředí působí trochu depresivně. Takže bychom ho rádi trochu osvětlili,“ uvedl pro ČTK. Na podzim 2023 se manželé skutečně přestěhovali. Neznamenalo to však definitivní rozloučení s Černoučkem.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Prezidentův přesun z Černoučku místní oslavili: Petr Pavel dnes většinu času pobývá v pražské vile byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.