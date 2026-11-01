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Prezidentův přesun z Černoučku místní oslavili: Jeden ze sousedů odhalil, jakým peklem si procházeli

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Černouček zažil po prezidentských volbách dost nezvyklé období. Z vesnice, kde se normálně nic podobného neřeší, se na pár týdnů stalo místo, kam lidé zajížděli hlavně ze zvědavosti.
Fotografie Petra Pavla

Fotografie Petra Pavla

Zdroj: Foto: Nextfoto, Petr Pavel na Festivalu minipivovarů
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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