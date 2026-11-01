Windows 11 rozběhl na pouhých 128 MB RAM. Běžný počítač z toho ale nebude

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Windows 11 na počítači se 128 MB operační paměti zní téměř absurdně. Přesto se právě takovým výsledkem pochlubil vývojář vystupující pod přezdívkou NTDEV, kterého technologičtí nadšenci znají především díky projektu Tiny11. Podařilo se mu upravit Windows 11 ve verzi 26H2 natolik, že se systém rozběhl s pamětí odpovídající pouhé dvaatřicetině oficiálního minima stanoveného Microsoftem.
Microsoft přitom pro běžnou instalaci Windows 11 stále požaduje nejméně 4 GB RAM, 64GB úložiště, kompatibilní procesor a další hardwarové předpoklady. NTDEV ale ukázal, že technická hranice samotného spuštění operačního systému může ležet podstatně níže.
Za výsledkem nestojí žádný nový způsob výroby pamětí ani zázračná optimalizace od Microsoftu. Vývojář postupně odstraňuje systémové komponenty, služby a aplikace, které nejsou pro konkrétní experiment nezbytné. Výsledkem je extrémně zjednodušená podoba Windows, nikoliv plnohodnotná náhrada systému, který dnes používáme na domácích a pracovních počítačích.
Windows 11 se podařilo zmenšit také na velikost obyčejného CD
NTDEV se minimalizací Windows zabývá dlouhodobě. Jeho nástroj Tiny11 Builder umožňuje vytvořit vlastní instalační obraz systému, ze kterého lze odstranit vybrané předinstalované aplikace a nepotřebné komponenty. Novější grafická verze programu navíc dává uživatelům větší kontrolu nad tím, co v systému ponechají.
Ještě před oznámením experimentu se 128 MB RAM představil NTDEV další zajímavý projekt nazvaný Pico11. Při něm dokázal zmenšit kompletní instalační ISO Windows 11 na pouhých 699 811 840 bajtů, tedy přibližně 667 MiB. Takový soubor se vejde na běžné 700MB CD.
Nejde přitom pouze o obraz systému bez grafického prostředí. V předvedené instalaci fungovala pracovní plocha, Průzkumník souborů, Nastavení i Kalkulačka. Vývojář rovněž předvedl ukládání textových souborů v Poznámkovém bloku a používání aplikace Malování. Správce úloh měl podle dostupných záběrů starší, jednodušší podobu.
Při této demonstraci běžel Pico11 ve virtuálním počítači se 4 GB přidělené RAM a systém využíval přibližně 883 MB paměti. Jde tedy o odlišný údaj než nově oznámené spuštění
Windows 11 se 128 MB RAM. Stejně tak velikost instalačního ISO nevypovídá o tom, kolik místa zabere systém po instalaci.
Zatím nebylo doloženo, že by na konfiguraci se 128 MB paměti fungovaly všechny aplikace předvedené v ukázce Pico11. Ani samotné úspěšné spuštění systému neznamená, že takto vybavený počítač zvládne běžnou práci.
Extrémně malé Windows přicházejí o důležité funkce
Největší problém podobných experimentů nespočívá pouze v rychlosti. Aby mohl NTDEV svůj systém tak výrazně zmenšit, odstranil z Pico11 také Windows Update a součásti potřebné pro pravidelnou údržbu systému. Taková instalace proto nemůže standardním způsobem přijímat bezpečnostní a další systémové aktualizace.
Právě zde leží hranice mezi zajímavým technickým experimentem a skutečně použitelným operačním systémem. Aktualizace totiž neslouží pouze k přidávání funkcí. Opravují také bezpečnostní chyby a pomáhají udržovat kompatibilitu softwaru. Pro každodenní počítač připojený k internetu proto takto upravená instalace představuje zbytečné riziko.
Od extrémních experimentů je navíc potřeba odlišovat běžný nástroj Tiny11 Builder. Jeho standardní režim Tiny11 zachovává Windows Update, Microsoft Defender i prostředí pro obnovení systému. Naproti tomu režim Tiny11 Core odstraňuje další komponenty včetně podpory aktualizací a je určen především pro testovací prostředí.
Zajímavé je, že vývojář chce některé postupy využité při tvorbě Pico11 postupně zpřístupnit také prostřednictvím Tiny11 Builderu. Pro uživatele to může znamenat další možnosti úprav instalačních obrazů, přestože extrémně zmenšené sestavy budou nadále vyžadovat kompromisy.
Zdroj:
https://github.com/ntdevlabs/tiny11builder
https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/experience/compatibility/windows-11-system-requirements