Masarykův zapomenutý zámek má dostat druhý život. Co obnáší vlastnit českou památku?

Prezidentské léto a současný plán za 960 milionů
Zámek Hluboš na Příbramsku má za sebou několik velmi odlišných životů. Sloužil šlechtickým rodinám, v roce 1920 se stal letním sídlem Tomáše Garrigua Masaryka a později byl využíván i pro školské účely. Některé historické části přežily, jiné byly přestavěny nebo zchátraly. Současný majitel Jan Hronek představil plán obnovy, který počítá s hotelovým využitím a náklady odhadovanými na 960 milionů korun.
Taková suma sama o sobě neznamená, že jsou peníze již zajištěné nebo projekt schválený. Jde o investiční záměr. Přesto krásně ilustruje, jak snadno může pořízení historické budovy představovat jen první, nikoli největší položku na účtu.
Proč se stará budova neopravuje jako novostavba
Když se v běžném domě poškodí okno, může majitel často zvolit moderní náhradu. V kulturní památce mohou být historický rám, sklo, kování i způsob otevírání součástí chráněné hodnoty. Oprava pak vyžaduje dokumentaci, odborné posouzení a někdy tradiční výrobní postupy. Podobně je třeba zacházet s podlahami, omítkami, klenbami, střechami nebo vzácným zařízením.
Na Hluboši se podle reportáže Českého rozhlasu dochovaly například původní dřevěné podlahy, barokní sál a části starého větracího systému. Právě takové detaily jsou pro historii cenné, ale při přeměně na moderní hotel představují složitý technický problém. Jak do budovy umístit nové rozvody, hygienické zázemí nebo požární zabezpečení, aniž by přestala být sama sebou?
VIDEO Co smí soukromý majitel a co už musí projít schválením
Zámek může být v soukromém vlastnictví stejně jako jiná nemovitost. Pokud je ovšem prohlášen kulturní památkou, vztahují se na jeho vlastníka zvláštní povinnosti podle zákona o státní památkové péči. Musí památku chránit před poškozením a při zamýšlené obnově řešit předepsané stanovisko příslušného správního orgánu. Odborní pracovníci Národního památkového ústavu při tom poskytují konzultace, ale samotné povolení podle konkrétní situace vydává příslušný úřad.
Důležité je rozlišovat různé režimy ochrany. Individuálně chráněná kulturní památka není totéž jako budova nacházející se jen v památkové zóně. Rozsah povinností se může lišit a u větších projektů vstupují do hry také stavební, požární a další předpisy. Vlastnictví tedy neznamená absolutní volnost, současně však neznamená, že soukromník nemůže starou stavbu smysluplně využít.
Musí majitel otevírat bránu turistům?
Častým omylem je přesvědčení, že každý chráněný soukromý zámek musí automaticky pořádat prohlídky. Obecná povinnost každodenního turistického zpřístupnění z pouhého vlastnictví kulturní památky neplyne. Památkový zákon upravuje také přístup potřebný pro odbornou péči a kontroly; to ale není stejné jako volný vstup veřejnosti. Konkrétní podmínky se mohou objevit například ve smlouvách o dotaci či v provozním modelu vlastníka.
Zámek tak může sloužit jako soukromé bydlení, hotel, prostor pro kulturní akce nebo sezónně otevřená památka. Každá varianta má jinou ekonomiku. Pravidelný provoz přináší tržby, ale také zaměstnance, údržbu, pojištění, energii a povinnost přizpůsobit služby dnešním bezpečnostním nárokům.
Kdo může pomoci zaplatit opravu
Obnovu památek mohou podporovat programy ministerstva kultury, krajů a některých dalších institucí. Národní památkový ústav poskytuje poradenství a přehled možností financování. Nejde ale o automatickou státní úhradu všeho, co vlastník utratí. Jednotlivé dotační programy mají podmínky, omezený rozpočet a vyžadují odpovídající dokumentaci i splnění stanoveného účelu.
Právě zde se ukazuje napětí mezi soukromým a veřejným zájmem. Vlastník nese náklady a riziko podnikání, společnost má zájem na uchování historické stavby. Smyslem ochrany není budovu zakonzervovat za každou cenu do nehybného stavu, ale zachovat její hodnotné prvky i pro další generace. V některých případech může ekonomicky udržitelné využití pomoci víc než dlouhá léta prázdných místností.
Když hotel není automaticky zradou historie
Proměna zámku na ubytovací zařízení může vyvolávat obavy, že historická památka přijde o svůj charakter. Někdy jsou takové obavy oprávněné, jindy právě pravidelný provoz poskytne finance na obnovu. Rozhodující není samotné slovo hotel, ale kvalita projektu, zachování autentických částí a dlouhodobá údržba.
Příběh Hluboše proto není jen otázkou, zda se do starých zdí nastěhují hosté. Připomíná, že mnoho českých zámků dnes stojí na hraně mezi historickým dědictvím a velmi nákladnou realitou správy nemovitosti. Soukromý majitel může památce dát nový život. Musí ale počítat s tím, že jejím posledním vlastníkem nebude: historie budovy pokračuje i po něm.
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Zdroje: Kód Enigma [ 1 ], Český rozhlas – Hluboš reportáž [ 2 ], Národní památkový ústav – Jak postupovat [ 3 ], Národní památkový ústav – Financování [ 4 ], Zákon č. 20/1987 Sb. – památková péče [ 5 ], ai generated