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Masarykův zapomenutý zámek má dostat druhý život. Co obnáší vlastnit českou památku?

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Na zámku Hluboš kdysi pobýval prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Dnes jeho majitel plánuje proměnu chátrající památky v hotel a mluví o nákladech blížících se miliardě korun. Příběh otevírá otázku, na kterou není jednoduchá odpověď: je soukromý zámek především majetkem, podnikáním, nebo závazkem vůči historii?
Masarykův zapomenutý zámek má dostat druhý život. Co obnáší vlastnit českou památku?

Masarykův zapomenutý zámek má dostat druhý život. Co obnáší vlastnit českou památku?

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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