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Říkali jí kariéristka a tlačili ji do mateřství. Adela Vinczeová nakonec adoptovala dvě děti a synovi o tom vypráví před spaním

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Dennívýzva
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Slovenská moderátorka roky čelila tlaku, aby „dokázala“, že děti mít bude. Dnes svému synovi každý večer vypráví příběh o tom, jak se stal jejich.
Adéla Vinczeová

Adéla Vinczeová

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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