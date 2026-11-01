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Miller chtěl v MotoGP přechytračit déšť. V boxech našel motorku, která ještě nebyla připravená

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Jack Miller se při sobotním sprintu MotoGP v Malajsii pokusil předběhnout přicházející déšť. Sjel mezi prvními do boxů pro náhradní motocykl s pneumatikami do mokra, jenže mechanici na tak rychlou výměnu nebyli připraveni. Australan se rozčílil, do závodu už se nevrátil a později přiznal, že šlo o nedorozumění.
Miller chtěl v MotoGP přechytračit déšť. V boxech našel motorku, která ještě nebyla připravená

Miller chtěl v MotoGP přechytračit déšť. V boxech našel motorku, která ještě nebyla připravená

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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