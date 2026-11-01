Miller chtěl v MotoGP přechytračit déšť. V boxech našel motorku, která ještě nebyla připravená

Když se na okruhu v Sepangu objevily první kapky deště, Jack Miller vyhodnotil situaci po svém. Během sprintu MotoGP se pohyboval hluboko v poli a z dosavadního průběhu příliš nevypadalo, že by mohl bojovat o body. Proč tedy nezkusit něco, co ostatní ještě neudělali?
Miller zamířil do boxů s představou, že během několika sekund přesedne na druhý motocykl připravený do mokra. Jenže když zastavil u garáže svého týmu Pramac Yamaha, zjistil, že náhradní stroj na něj nečeká připravený k odjezdu. Mechanici na něm stále pracovali a požadovaná výměna se rozpadla dřív, než vlastně začala.
Jeden pokyn, dvě různé představy
Australan reagoval na kamerách velmi emotivně. Gestikuloval na členy týmu a bylo zřejmé, že mu situace překazila celý taktický plán. Až po závodě ale vysvětlil, kde podle něj vznikla hlavní chyba.
S vedoucím mechanikem Giacomem Guidottim se před sprintem bavili o možnosti výměny motocyklu. Miller si z rozhovoru odnesl přesvědčení, že druhá Yamaha bude připravená okamžitě. Mechanici naproti tomu počítali, že bude potřeba až o několik kol později. Když jezdec přijel velmi brzy, oba plány se minuly.
Miller později přijal svůj díl odpovědnosti a za reakci se omluvil. Také vedení týmu připustilo, že komunikace mohla být přesnější.
Takticky dával risk smysl. Počasí ho ale nepodrželo
Při podobné situaci v MotoGP nemusí být výměna jen technickou nutností. Jezdec, který dokáže správně odhadnout, že déšť během několika okamžiků zesílí, může získat náskok před soupeři, kteří čekají na další kolo. Právě proto měl Millerův pokus vlastní logiku: jel vzadu a možnost velkého zisku převážila nad rizikem.
Jenže ani dokonale připravený druhý motocykl by mu v sobotu nejspíš nepomohl. Silnější déšť přišel příliš pozdě. Jezdci, kteří zůstali na suchých pneumatikách, byli rychlejší a ti, kdo přezouvali, většinou prodělali.
Miller tak během několika minut zažil dvě nepříjemnosti. Nejprve ho zastavila nepřipravená motorka, následně se ukázalo, že jeho odvážný odhad počasí nebyl správný. A zatímco někteří soupeři řešili, jestli vůbec mají přezout, on už věděl, že jeho malajsijský sprint skončil v boxech.
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Zdroje: Vše o sportu [1], The Race – průběh sprintu v Sepangu [2], Motorsport.com – Millerovo vysvětlení incidentu [3], Crash.net – vysvětlení nedorozumění [4]