Rakousko dostalo jméno v listině o darování půdy. Před 1030 lety se poprvé objevilo Ostarrîchi

Nenápadný obchod s velkými dějinami
Prvního listopadu roku 996 vydal mladý panovník Ota III. listinu, jíž věnoval pozemky biskupovi z Freisingu. Pro tehdejší správu říše nebyly podobné akty ničím výjimečným: moc se upevňovala také pomocí vlastnictví půdy, církevních institucí a osobních vazeb. Pro dnešní Rakousko má dokument přesto mimořádnou hodnotu. Obsahuje totiž dosud nejstarší známou dochovanou písemnou podobu názvu země.
V latinském úředním textu se objevuje výraz „Ostarrîchi“, uvedený jako lidové označení regionu. Listina se týkala oblasti v dnešním Dolním Rakousku, přibližně kolem Neuhofenu an der Ybbs. Nešlo o vyhlášení rakouské nezávislosti, o ústavu ani o založení dnešního státu.
Co přesně znamenalo Ostarrîchi
Název se tradičně vykládá ve spojitosti s východní oblastí, respektive východní markou. Byl součástí světa, v němž se střetávaly a prolínaly různé jazyky i správní tradice. Středověký úředník zapisoval listinu latinsky, zároveň ale zaznamenal místní výraz užívaný pro označení kraje.
Z pohledu jazykovědy je pozoruhodné, jak dlouhou cestu dokáže podobné místní označení urazit. Německé Österreich se k němu hlásí přímo. České jméno Rakousko má jiný původ než německé Österreich. Podle tradičního etymologického výkladu souvisí s názvem pohraničního hradu Ratgoz, dnešního Raabs an der Thaya, který se v češtině spojoval s podobou Rakús. Označení se později rozšířilo na okolní území a nakonec na celou zemi. Nejde tedy o jednoduchý český překlad slova Ostarrîchi.
Region nebyl hotovým státem
Na konci desátého století patřila oblast do širšího uspořádání východofranské a později římsko-německé říše. Formovala se zde moc Babenberků a vojensko-správní struktura pohraničí. Historie území, které dnes nazýváme Rakouskem, zahrnuje dlouhou posloupnost proměn: markrabství, vévodství, habsburské državy i moderní státní útvary.
To, že se jméno objeví v dokumentu, neznamená, že tehdejší obyvatelé měli stejnou představu národa nebo hranic jako lidé o tisíc let později. Přenášet moderní politické pojmy bez vysvětlení do raného středověku by vedlo k mylnému dojmu, že vše už tehdy bylo rozhodnuto.
Jak se z listiny stane symbol
Rakouská spolková kancelář připomíná, že po roce 1945 získala listina výraznou symbolickou roli při vytváření nového rakouského sebeuvědomění. Starý doklad jména pomáhal připomenout dlouhou historickou kontinuitu území v době, kdy se země vyrovnávala s následky nacismu a druhé světové války.
Příběh Ostarrîchi proto není jen výpravou do slovníku. Ukazuje, jak z jediné věty v úředním dokumentu může vzniknout jeden z nejdůležitějších symbolů země. A zároveň připomíná, že jména bývají starší než státy, které je dnes nosí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Austrian Federal Chancellery – Jahr 996: Die Ostarrichi-Urkunde [2], Rakousko.cz – Obecně o Rakousku (původ českého jména) [3], ai generated