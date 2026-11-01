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Rakousko dostalo jméno v listině o darování půdy. Před 1030 lety se poprvé objevilo Ostarrîchi

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Žádná korunovace, žádná slavná bitva ani založení státu. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Rakousku se objevila v listině, kterou císař před 1030 lety daroval kus půdy biskupovi. Jediný výraz, Ostarrîchi, se později stal důležitým symbolem národní identity. Jeho původ však vypráví mnohem složitější příběh než samotné datum.
Rakousko dostalo jméno v listině o darování půdy. Před 1030 lety se poprvé objevilo Ostarrîchi

Rakousko dostalo jméno v listině o darování půdy. Před 1030 lety se poprvé objevilo Ostarrîchi

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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