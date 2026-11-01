Trestní oznámení a boj o dům. Ivana Andrlová a Ivan Vyskočil se po rozvodu roky neviděli, usmířila je až vnučka

Příběh Ivany Andrlové a Ivana Vyskočila patří k nejtvrdším rozvodovým kapitolám českého showbyznysu. VIPŽivot připomíná, že v devadesátých letech se z páru, který kolegové obdivovali, stali
protivníci u soudu, v médiích i v boji o společný dům. Teprve o dvě dekády později, když se jejich dcera Michaela stala matkou, se logika vztahu proměnila. Ne z velké omluvy, ne z romantického odpuštění, z prosté potřeby domluvit se, kdo zítra pohlídá vnučku. Z čisté lásky do války Roseových
Začátek vypadal jako z romantického filmu. Andrlová a Vyskočil tvořili pár, který na sebe přitahoval pozornost i sympatie. Narodila se jim dcera Michaela a domácnost v rodinném domě fungovala, aspoň navenek. Jenže po patnácti letech manželství
podala Ivana Andrlová žádost o rozvod. Podle jejích tehdejších vyjádření ji Vyskočil nechtěl pouštět samotnou do společnosti a podváděl ji. Dobová média psala o jeho vztahu s Anife. Vyskočil naopak tvrdil, že Andrlová měla poměr s hercem Markem Libertem.
Konflikt se nezastavil u rozvodového soudu. Vyskočil podle dobových popisů násilím vtrhl do Libertova bytu, a Libert na něj podal trestní oznámení. Média tehdy psala i o dalších vzájemných trestních oznámeních.
Vedle toho se rozhořel spor o rodinný dům. Vyskočil tvrdil, že Andrlová chce paradoxně užívat nemovitost, ze které sama odešla. Tahanice byly dlouhé a bolestivé. Zdroj fotografie: Nextfoto Dítě uprostřed bojiště
Michaela, tehdy ještě školačka, se ocitla v situaci, kterou si nevybrala. V přepisu rozhovoru obsaženém v
akademické práci Univerzity Palackého popsala, jak jí rodiče rozchod vysvětlili: prý je to spolu „už nebaví“. Později si uvědomila, že matka měla partnera ještě před rozvodem, a část viny na čas připsala jí. Po rozvodu nastalo střídání domácností, týden u otce, týden u matky. Režim, který trval velmi dlouho. Michaela přiznala, že ji celá situace udělala stydlivější a uzavřenější. Přesto ji neodradila od představy vlastní svatby. A právě ona se nakonec stala mostem mezi dvěma lidmi, kteří spolu roky nepromluvili.
Andrlová a Vyskočil se po rozvodu v roce 1996 vzájemně roky stranili. Nakonec ale začali zase komunikovat. V roce 2013 Andrlová pro magazín Sedmička stručně řekla:
„Mluvíme spolu.“ Dvě slova po letech nenávisti. Vyskočil v rozhovoru pro Blesk z roku 2023 označil rozchod s Andrlovou za nejtěžší ze všech svých rozchodů, a měl srovnání. Před ní měl dvě manželství: první s Majkou trvalo asi měsíc a skončilo emigrací v roce 1968, druhé s Růženkou vydrželo dvanáct let a přineslo dva syny. Andrlová po rozvodu do dalšího manželství nevstoupila. Marianne řekla: „Věk je osvobozující. Už umím říct, že tohle nemám zapotřebí.“ Vnučka Rozárka a nová logika vztahu
Zlom přišel po roce 2018, kdy se Michaele narodila dcera Rozárka. Vyskočil popsal mechanismus usmíření bez příkras: po narození vnučky se vztahy „srovnaly“, protože se bývalí manželé museli domlouvat na hlídání. Žádné velké gesto, žádná veřejná omluva. Prostě telefon, termíny, praktická domluva. Vyskočilova současná partnerka je podle jeho slov v kontaktu s Andrlovou.
Z nepřátel se stali prarodiče, kteří sdílejí společný zájem, a ten zájem má jméno, věk a pravděpodobně i svůj názor na to, k babičce, nebo k dědovi. Vnučka staré křivdy nesmazala. Změnila ale logiku vztahu z nepřátelské na rodinně provozní. Někdy je to víc než odpuštění.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová