Svatební koláčky jako od zkušené pekařky. Jemné těsto a poctivé náplně z tvarohu, máku a povidel

Ke
jsem se dostala poprvé ještě jako dítě, na svatbě u tety. Zůstala mi v hlavě hlavně vůně másla, trochu svatebním koláčkům rumu, ruce bílé od cukru a těsto, které se na jazyku skoro rozpadalo. Už tehdy jsem si říkala, že takové koláčky bych jednou chtěla umět. Tenhle recept není kynutý úplně postaru, těsto se po zadělání dává odpočinout do lednice. Výsledek proto není nadýchaný jako , spíš křehký, jemný a trochu starosvětský. Za mě přesně takový, jaký má být. buchta
Svatební koláčky patří k českému svátečnímu pečení, které se drží i v novějších receptech. Základ je jednoduchý: máslové těsto a náplň podle toho, co máte rádi. Tvaroh, , povidla mák. Největší práce s chutí ale přijde až úplně nakonec. Horké koláčky se potřou rozpuštěným máslem s rumem a hned potom se vyválí v moučkovém cukru s vanilkou. Na tácu většinou moc dlouho nevydrží. U nás se peče rovnou dvojitá várka, jinak by ke kávě zbylo pár drobků a cukrová stopa na ubruse.
Můj tip z praxe: Těsto dejte do lednice opravdu aspoň na hodinu, ideálně ale klidně přes noc. Studené máslo udělá při pečení svoje, koláčky lépe drží tvar, méně praskají a zůstanou křehké. Když těsto vytáhnete moc brzy a bude teplé, šátečky se na plechu snadno rozjedou a ztratí ten pěkný sváteční tvar. Recept na křehké svatební koláčky s rumovou polevou
Z uvedeného množství připravíte přibližně
30 až 40 koláčků. Celkový čas přípravy: asi 2 hodiny, bez započítání chlazení těsta Ingredience k přípravě
Těsto: 400 g hladké mouky 30 g čerstvých kvasnic 125 ml smetany 30 % 2 žloutky špetku soli 250 g másla, rozpuštěného a trochu zchladlého
Tvarohová náplň: 250 g tučného tvarohu 2 lžíce moučkového cukru dřeň z poloviny vanilkového lusku, případně lžičku vanilkového extraktu 1 žloutek
Dokončení: 150 g rozpuštěného másla 3 lžíce tuzemáku nebo rumu 150 g moučkového cukru 1 sáček vanilkového cukru Postup přípravy svatebních koláčků s vynikající rumovou polevou
1. Do malé misky rozdrobte
kvasnice, přisypte špetku cukru a zalijte je smetanou ohřátou jen na vlažno. Horká být nesmí, tím byste kvasinky zbytečně zničili. Nechte směs asi 10 minut stát, až se nahoře objeví jemná pěna.
2. Ve větší míse promíchejte
mouku se solí. Přidejte žloutky, vzešlou kvasnicovou směs a rozpuštěné máslo, které už není horké. Vypracujte hladké těsto, nemělo by se lepit. V robotu to půjde rychleji, ručně počítejte zhruba s 5 minutami práce. Hotové těsto zabalte do fólie a uložte do ledničky minimálně na 1 hodinu, bez obav ale vydrží do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Noblesa české svatební tradice: Křehké svatební koláčky s tvarohovou, makovou a povidlovou náplní, které zmizí dřív, než si sednete ke stolu Připravte si tvarohovou náplň
3. Tvaroh rozmíchejte s moučkovým cukrem, vanilkou a žloutkem, aby vznikla hladší hmota. Tvaroh má i slušný výživový profil, podle Healthline obsahuje dost bílkovin, vápník a také probiotika příznivá pro trávení.
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4. Troubu předehřejte na
180 až 200 stupňů. Každá trouba peče trochu jinak, takže pokud koláčky děláte poprvé, začněte raději na 180 stupních a sledujte barvu. Plech vyložte pečicím papírem.
5. Vychlazené těsto rozválejte na lehce pomoučeném válu nebo lince na plát silný asi 3 až 4 mm. Potom ho nakrájejte na čtverečky velké přibližně 6 až 7 cm.
Foto: Cooky.cz, Noblesa české svatební tradice: Křehké svatební koláčky s tvarohovou, makovou a povidlovou náplní, které zmizí dřív, než si sednete ke stolu
6. Doprostřed každého čtverce dejte lžičku náplně, ať už tvarohové, povidlové nebo makové. Rohy přehněte k sobě a pořádně je přitiskněte. Tady se nevyplácí spěchat, špatně zavřený šáteček se v troubě skoro jistě pootevře.
7. Koláčky klaďte na plech s menšími mezerami a pečte
15 až 20 minut, dokud nezezlátnou. Od 12. minuty je raději kontrolujte, protože u takhle drobného pečiva rozhodují někdy dvě tři minuty.
8. Zatímco se pečou, promíchejte
rozpuštěné máslo s tuzemákem. Do druhé misky nasypte moučkový cukr s vanilkovým cukrem a dobře je promíchejte.
9. Koláčky hned po vytažení z trouby potřete máslem s rumem a bez čekání je obalte v cukru. Musí být ještě teplé. Cukr se pak dobře přichytí a vytvoří ten typický světlý obal.
Tipy redakce: Náplň nesmí být řídká: U tvarohu se vyplatí dát ho předem asi na 30 minut do plátýnka a nechat odkapat přebytečnou syrovátku. Když je náplň moc řídká, při pečení vytéká a koláčky se lepí na papír. Povidla místo tvarohu: Švestková povidla fungují výborně, jen vybírejte hustší. Řídká kupovaná povidla se v troubě ráda roztečou. Domácí nebo selská bývají v tomhle směru jistější volba. Rum můžete vynechat: Pokud pečete pro děti nebo alkohol nechcete používat, potřete koláčky jen rozpuštěným máslem. Chuť bude jemnější, ale pořád velmi dobrá. Skladování: V uzavřené krabici vydrží koláčky při pokojové teplotě 3 až 4 dny. Když cukr po čase zvlhne a vsákne se, před podáváním je můžete ještě lehce přepudrovat moučkovým cukrem. Maková náplň jako varianta: Povařte 150 g mletého máku se 100 ml mléka, 3 lžícemi cukru a trochou citronové kůry. Náplň nechte vychladnout; horká by těsto před pečením zbytečně změkčila.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline