Designéři přestávají doporučovat laminát. Podlaha, která ho nahrazuje, vypadá jako dřevo, ale snese vodu, psa i podlahové topení

Rozlitá sklenice vody u dřezu, pes, který se vrací z procházky po dešti, a pod tím vším trubky podlahového topení. Právě v takovém bytě začíná laminát narážet na své hranice. Interiérové magazíny v přehledech trendů pro rok 2026 radí vyhýbat se hlavně levnému laminátu, který se rychle poškrábe a ošoupe, takže interiér brzy zestárne. Na uvolněné místo se tlačí vinyl s tuhým jádrem SPC, zaklapávacím spojem a podložkou nalepenou přímo na lamele. Prošli jsme technické listy českých výrobců i ceníky obchodů. Výsledek: výhoda vinylu stojí na několika číslech, která se dají při nákupu snadno zkontrolovat.
Proč laminát v kuchyni a předsíni ztrácí půdu
Laminát má jádro z HDF desky, tedy z lisovaných dřevních vláken. V suché ložnici mu to nevadí. Jakmile ale voda pronikne do spár a zůstane tam déle, vlákna nabobtnají a hrany lamel se zvednou. Americký řetězec Lowe’s proto do kuchyní, prádelen a sklepů a do domácností s dětmi či zvířaty rovnou doporučuje vodotěsný vinyl.
Rigidní vinyl staví na jiném základu. Jádro SPC tvoří podle popisu SIKO zhruba ze 70 % kamenná moučka a ze 30 % plastové pojivo. Dřevo v něm chybí, a tak nemá co nasáknout. Řadu Naturel Better prodejce označuje za stoprocentně vodotěsnou a vhodnou i do koupelny. Český výrobce Fatra u modelu WELL-click v technickém listu uvádí voděodolný nosič i voděodolnou podložku.
Druhým argumentem je zvuk. Tvrdý laminát bez kvalitní podložky dokáže pod podpatky dutě klapat, na což upozorňují i designéři citovaní magazínem Homes & Gardens. Vinyl s integrovanou podložkou krok tlumí: Fatra WELL-click deklaruje kročejový útlum 18 dB, Naturel Better až 20 dB. Sousedé ve spodním patře to poznají dřív než majitel.
Podle nás proto vinyl nevítězí tím, že by byl automaticky luxusnější. Dobrý rigidní click vinyl prostě vyřeší víc provozních starostí v jednom kroku, od vlhka přes hluk až po rychlou pokládku.
Dub, který neroste v lese: jak vinyl napodobí dřevo
Starší generace si pod slovem „vinyl“ vybaví lino z panelákové kuchyně s vybledlým vzorem parket. Dnešní dílce s ním mají společný snad jen základní materiál. Moderní vinylová lamela je vrstvený výrobek: nosná vrstva, fotografický dekor, průhledná nášlapná vrstva a nahoře ochranný polyuretanový lak.
Věrohodnost dřeva obstarává hlavně technologie zvaná synchronní ražba (embossing). Plasticky vylisovaná textura na povrchu přesně kopíruje kresbu potištěné fólie, takže letokruh, který oko vidí, ucítí i prsty. K tomu se přidávají velké formáty lamel a čtyřstranná V-spára, drobné zkosení hran, které opticky odděluje jednotlivá prkna jako u skutečné masivní podlahy. SIKO u řady Naturel Better tvrdí, že povrch je díky tomu „k nerozeznání od dřevěné podlahy“. Baumax u svého SPC dekoru Dub Montreal uvádí strukturu dřeva i jeho imitaci.
Rozdíl mezi levnou a lepší řadou je přitom vidět na první pohled. Opakující se motiv každé třetí lamely nebo plochý tisk bez reliéfu prozradí plast okamžitě. Livingetc mezi věci, kterým je lepší se v roce 2026 vyhnout, ostatně řadí i špatně vytištěné imitace kamene. Vyplatí se tedy vzít vzorek domů a položit ho na denní světlo.
Pes, děti a kolečková židle: nášlapná vrstva rozhoduje
Klíčový parametr pro náročnou domácnost se jmenuje nášlapná vrstva. Jde o průhlednou ochrannou fólii nad dekorem a čím je silnější, tím déle odolá drápům, písku z bot i kolečkům židle. Lowe’s pro rodiny s dětmi a zvířaty doporučuje vrstvu alespoň 0,5 mm. České řady Naturel Better, Naturel Stone a Parquet Mercado SPC nabízejí 0,55 mm.
Druhým údajem je třída zátěže. První číslo (23) označuje bytové použití, druhé (33, 34) komerční. Podlaha s označením 23/33 tak vydrží i provoz menší kanceláře a předsíň s labradorem zvládne hravě.
Místnost a provoz Nášlapná vrstva Třída zátěže Klidná ložnice 0,3 mm 23/31 až 23/32 Běžný byt s dětmi 0,4 mm 23/32 až 23/33 Chodba, kuchyň, pes, kolečková židle 0,5 až 0,55 mm 23/33 Velmi intenzivní provoz 0,55 až 0,7 mm 34
Fatra WELL-click s nášlapem 0,30 mm a třídou 23/33 má podle technického listu vyhovující odolnost vůči kolečkovým židlím, chemikáliím i skvrnám. Výrobce však současně upozorňuje, že škrábance od nechráněného nábytku za reklamační vadu nepovažuje. Pro psí domácnost z toho plynou jednoduchá pravidla: pravidelně zkracovat drápy, dát u vchodu čisticí rohožku a misky postavit na podložku.
Pozor právě na její materiál. Technický list Fatry varuje, že dlouhodobý kontakt s gumou může podlahu nevratně zabarvit, od zažloutnutí až po černé skvrny. Gumová podložka pod misku, pogumovaná kolečka nebo dveřní zarážka tak umí nadělat víc škody než samotný pes.
Podlahové topení a pokládka svépomocí: limity najdete v technickém listu
S podlahovým vytápěním si vinyl rozumí, ovšem za jasných podmínek. Nejlépe teplo propouští lepený vinyl, celoplošně fixovaný k podkladu. Hned za ním podle průvodce eAMADEO následuje rigidní SPC. Click vinyl s měkčí podložkou funguje také, jen s o něco horším přenosem tepla. Fatra WELL-click udává tepelnou vodivost 0,25 W/mK.
Teplotní stropy se liší od výrobce k výrobci. Quick-Step pro svůj vinyl stanovuje maximální kontaktní teplotu 27 °C a po pokládce doporučuje zvyšovat teplotu topení postupně o 5 °C denně. Fatra uvádí nejvýše 28 °C na podkladu. Návod k řadě Naturel Project Click připouští až 30 °C na povrchu podkladu, zato zakazuje instalaci nad elektrickým topením. Limit jedné značky tedy nelze přenášet na jinou.
Pokládku click vinylu zvládnete i bez řemeslníka. Balení se nechá 48 hodin aklimatizovat v místnosti, podklad musí být pevný, suchý, čistý a rovný. Naturel toleruje odchylku 3 mm na 1,8 m a kolem stěn žádá dilatační mezeru 10 mm. Kdo je zvyklý na laminát, sáhne automaticky po mirelonu. To je chyba. SIKO u řady Better velkými písmeny píše, že další podložka se dávat nesmí, a koberce ani starší plovoucí podlahy jako podklad návod nepřipouští. Původní dlažbu je potřeba nejdřív vyspárovat a vyrovnat.
Lepený vinyl už patří do rukou profesionála.
Cech podlahářů ČR zdůrazňuje odbornou přípravu podkladu, temperaci, správné lepidlo a válečkování. Na velké ploše s topením se ta investice vrátí, pro rychlou rekonstrukci bytu ale dává větší smysl zaklapávací varianta. Kolik stojí metr vinylu a o kolik víc než laminát
V tuzemských e-shopech vychází kvalitnější click vinyl s integrovanou podložkou a nášlapem 0,4 až 0,55 mm zhruba na 550 až 1 000 Kč za metr čtvereční. LaSamba prodává řadu Metamorphose 5.0 za 549 až 598 Kč, verzi 6.0 za 663 až 772 Kč a prémiovou 7.0 Prestige za 883 až 994 Kč. Naturel Stone v SIKO stojí 749 Kč, Parquet Mercado SPC s tloušťkou 6 mm měl v Baumaxu předchozí cenu 529 Kč.
Laminát startuje níž. Supellex nabízí lamináty Egger v akci za 250 až 309 Kč a v běžné ceně za 454 až 617 Kč. Parador má řady přibližně od 401 Kč, designové kolekce šplhají až k 995 Kč.
Podle našeho propočtu tak vinyl proti nejlevnějšímu laminátu vyjde zhruba o 200 až 500 Kč na metr čtvereční dráž. Proti lepšímu laminátu se rozdíl smrskává na pár desetikorun, nebo mizí. Do bilance navíc patří i položky, které na cenovce nejsou: samostatná podložka, jež u vinylu odpadá, a riziko výměny nabobtnalých lamel po první vytopené kuchyni. Na dvaceti metrech čtverečních chodby a kuchyně se příplatek pohybuje v jednotkách tisíc korun. Kdo jednou sbíral vodu ze zvlněného laminátu za lednicí, ví, kolik stojí oprava.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková