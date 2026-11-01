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Páni kluci: Cenzuře unikl pobuřující text písně, vyděšený Lábus dva dny koktal a Dymek se rozplakal

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Během natáčení rodinné komedie Páni kluci vyděsil pyrotechnik herce Jiřího Lábuse natolik, že koktal. Režisérka ani nevěděla, kdo napsal scénář.
Páni kluci

Páni kluci

Zdroj: FOTO:Alena Červená, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 13:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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