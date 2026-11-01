Repasovaný telefon nebo notebook ušetří tisíce a vydrží skoro stejně jako nový. Stačí vědět, kde a kdy nakoupit

Úspora v řádu tisícikorun není výjimkou ani pouhým marketingovým trikem. V říjnu 2026 například MP.cz nabízí použitý iPhone 15 s úložištěm 128 GB za 11 890 Kč, zatímco nový stojí 17 990 Kč. Rozdíl činí 6 100 Kč. U notebooků může být úspora ještě výraznější: dva až čtyři roky starý firemní notebook nebo MacBook může vyjít o 5 až 15 tisíc korun levněji než srovnatelný nový model. Tvrzení, že repasované zařízení vydrží téměř stejně dlouho jako nové, ale neplatí automaticky. Rozhodují především dvě věci: zbývající doba softwarové podpory a stav baterie. Obojí lze do určité míry ověřit ještě před nákupem. Důležité je také vědět, kde v Česku nakupovat bezpečně a kdy se do nákupu pustit. Správné načasování totiž může cenu starších modelů snížit o další stovky až tisíce korun.
Co znamená „repasovaný“ a proč to není totéž co „použitý“
Označení „repasovaný“ by mělo znamenat, že zařízení před opětovným prodejem prošlo kontrolou a testováním a podle potřeby také opravou nebo výměnou opotřebovaných dílů. Rozsah těchto úkonů se však může mezi prodejci výrazně lišit, takže samotné označení ještě není zárukou kvality.
Apple ve svém oficiálním programu Certified Refurbished popisuje funkční testování a slevy oproti novým zařízením až do výše 15 %. Google u certifikovaných repasovaných Pixelů uvádí vícebodové testování, použití originálních dílů a aktualizaci softwaru před zabalením. Samsung má vlastní programy prodejů renovovaných zařízení, jejich nabídka a podmínky se však liší podle trhu.
Naproti tomu „použitý“ přístroj může být pouze vykoupený a znovu prodaný telefon, který neprošel žádnou opravou ani rozsáhlejším servisním zásahem. Český prodejce musí spotřebitele srozumitelně informovat o vlastnostech zboží a jeho případných vadách. Informace o povinnostech prodejců nabízí také Česká obchodní inspekce (ČOI).
Samotné slovo „renovovaný“ proto nic nezaručuje. Důležité je, co přesně prodejce zkontroloval nebo opravil, zda použil originální či kompatibilní náhradní díly a jakou poskytuje záruku. Pokud tyto informace chybějí, kupujete zařízení s mnohem menší jistotou.
Kde v Česku nakoupit a na jakou záruku máte nárok
Zahraniční programy společnosti Apple, Googlu nebo Samsungu mohou sloužit jako měřítko kvality, jejich nabídka ale není automaticky dostupná ve všech zemích. Google Store v Česku nabízí nové telefony Pixel, zatímco dostupnost repasovaných zařízení závisí na konkrétním trhu. Podobně se liší i nabídka evropských tržišť, jako je Back Market.
Při nákupu v Česku se vyplatí porovnat nabídky zavedených prodejců a vždy si ověřit aktuální podmínky konkrétního zařízení:
- GigaComputer – nabízí repasované notebooky, včetně starších firemních modelů. Před nákupem si ověřte cenu konkrétní konfigurace, rozsah testování a délku záruky.
- POČÍTÁRNA – prodává repasovanou i předváděcí elektroniku, včetně telefonů a tabletů. Stav zařízení a záruční podmínky je potřeba kontrolovat u jednotlivých produktů.
- MP.cz – nabízí použité telefony i notebooky a má kamenné prodejny. U konkrétního zařízení si ověřte jeho stav, cenu a podmínky záruky.
Podle českého práva odpovídá prodávající spotřebiteli za vady, které se na zboží projeví v zákonné době pro uplatnění práv z vadného plnění. U spotřebního zboží jde standardně o dva roky od převzetí. U použitého zboží lze tuto dobu po dohodě zkrátit na jeden rok. Nejde přitom o totéž co dobrovolná záruka poskytovaná prodejcem.
Důležité je také pravidlo pro první rok od převzetí: pokud se vada projeví v této době, má se za to, že zboží bylo vadné už při převzetí, pokud to nevylučuje povaha věci nebo vady. Při nákupu přes internet má spotřebitel zpravidla právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. I zde však existují zákonné výjimky.
Kdy nakoupit: nákupní okna po premiérách nových modelů
Ceny použitých a repasovaných zařízení neklesají rovnoměrně. Výraznější zlevnění často přichází po představení nové generace, kdy lidé prodávají starší zařízení a do výkupů se dostává více kusů. Nejde ale o pevné pravidlo: výsledná cena závisí také na poptávce, dostupnosti konkrétního modelu a stavu jednotlivých zařízení.
Mezi důležité premiéry roku 2026 patří například:
- Samsung Galaxy S26 – při porovnávání cen starších modelů sledujte nabídky předchozí generace Galaxy S25.
- Google Pixel 11 – po uvedení nové generace se vyplatí porovnat ceny Pixelu 10 a starších modelů.
- Apple iPhone 18 Pro – po představení nových iPhonů bývá zajímavé sledovat ceny předchozí generace, například iPhonu 17.
K říjnu 2026 už tedy tradiční podzimní vlna premiér nových iPhonů proběhla a na trhu se mohou objevovat výhodnější nabídky starších modelů. U Samsungu a Googlu záleží na konkrétním termínu uvedení a na tom, jak rychle se změny projeví v českých výkupech a bazarech. Před nákupem proto porovnejte skutečné ceny několika prodejců, ne pouze doporučenou cenu nového zařízení.
Jak poznat dobrý repas od špatné koupě
Nejlevnější zařízení v nabídce nemusí být nejvýhodnější. Největší smysl často dává relativně nový model, který už výrazně zlevnil, ale stále má dostatečně dlouhou softwarovou podporu a baterii v dobrém stavu.
Softwarová podpora jako filtr: Apple udržuje podporu iPhonů po řadu let, přesnou délku zbývající podpory ale nelze u každého modelu zaručit dopředu. Google u novějších Pixelů nabízí až sedm let aktualizací operačního systému a zabezpečení, přičemž konkrétní podmínky se odvíjejí od modelu a jeho uvedení na trh. Samsung u vybraných novějších modelů Galaxy rovněž slibuje až sedm generací aktualizací operačního systému a sedm let bezpečnostních aktualizací.
V praxi to znamená, že dva až tři roky starý telefon vyšší třídy může mít před sebou ještě několik let podpory. Vždy si ale ověřte konkrétní model a datum, od kterého se podpora počítá. Zařízení, které už nedostává bezpečnostní aktualizace, může představovat riziko i tehdy, když je jinak plně funkční.
Baterie jako druhý filtr: Apple uvádí, že baterie iPhonů 14 a starších jsou navrženy tak, aby si za ideálních podmínek zachovaly 80 % původní kapacity po 500 úplných nabíjecích cyklech. U novějších modelů se mohou cíle lišit. Před nákupem proto požádejte o údaj o kondici baterie, případně o fotografii obrazovky z nabídky Nastavení → Baterie → Kondice baterie.
U iPhonů 11 a novějších se vyplatí zkontrolovat také sekci Díly a servisní historie, pokud je pro dané zařízení dostupná. Systém může u některých komponent uvádět, zda jde o originální díl, použitý díl nebo neznámou součást. Označení neznámého dílu nemusí automaticky znamenat závažný problém, ale je důležité zjistit, co bylo na telefonu měněno a zda vše funguje správně.
Tělo přístroje: Vyžádejte si detailní fotografie rámu, rohů, konektorů a displeje. Drobné oděrky bývají především kosmetickou vadou, zatímco prasklé sklo, poškozený konektor nebo známky vlhkosti mohou znamenat další náklady. U notebooků navíc zkontrolujte stav klávesnice, pantů, displeje a nabíječky.
Vlajka z druhé ruky, nebo nová střední třída?
Za cenu repasovaného iPhonu 15 lze koupit také nový telefon střední třídy. Nové zařízení nabídne neopotřebovanou baterii a plnou zákonnou dobu pro uplatnění práv z vadného plnění. Starší vlajkový model však může mít lepší fotoaparáty, výkonnější čip nebo kvalitnější displej. Pokud mu zároveň zbývá několik let softwarové podpory, může být stále velmi dobrou volbou.
Rozhodnutí závisí na tom, co je pro vás důležitější. Nový telefon střední třídy dává smysl, pokud chcete především novou baterii, co nejdelší zbývající podporu a jistotu, že zařízení před vámi nikdo nepoužíval. Repasovaná vlajka může být lepší volbou, pokud vám záleží na kvalitě fotoaparátu, výkonu nebo konstrukci a jste ochotni přijmout určité známky opotřebení.
Naopak repas nemusí být příliš výhodný u bezdrátových sluchátek s opotřebovanými bateriemi, starších levných telefonů bez další softwarové podpory nebo chytrých hodinek, u nichž není znám stav baterie. U těchto zařízení může být zbývající životnost krátká a opotřebení se před nákupem obtížně ověřuje.
Nejlepší repasovanou koupí v říjnu 2026 tak nemusí být nejlevnější kus v nabídce. Často dává větší smysl loňský nebo několik let starý model vyšší třídy s dobrou baterií, jasně popsaným stavem a důvěryhodným prodejcem. Pokud stojí o tisíce korun méně než nový a stále splňuje vaše požadavky na výkon i podporu, může nabídnout velmi dobrý poměr ceny a užitné hodnoty.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík