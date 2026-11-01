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GTA 6 vám může ušetřit 5 000 dolarů, tvrdí milionář. Jeho výpočet má ale háček

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Britský milionář Mark Tilbury tvrdí, že hraním GTA 6 můžete ušetřit až 5 000 dolarů. Jeho jednoduchý výpočet se stal hitem sociálních sítí. Při bližším pohledu ale vychází najevo, že skutečná úspora závisí na něčem úplně jiném.
GTA 6 vám může ušetřit 5 000 dolarů, tvrdí milionář. Jeho výpočet má ale háček

GTA 6 vám může ušetřit 5 000 dolarů, tvrdí milionář. Jeho výpočet má ale háček

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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