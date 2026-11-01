GTA 6 vám může ušetřit 5 000 dolarů, tvrdí milionář. Jeho výpočet má ale háček

Foto: Magnific
Koupit si novou hru za několik tisíc korun a ještě díky tomu ušetřit? Britský podnikatel a internetový tvůrce Mark Tilbury tvrdí, že právě takovou příležitost nabízí očekávané
Grand Theft Auto VI. Ve svém videu zveřejněném 31. října vysvětluje, jak může investice do hry přinést úsporu až 5 000 dolarů. Jeho argument má překvapivě jednoduchou logiku, přestože skutečnost je poněkud složitější.
Tilbury, který se na sociálních sítích věnuje především podnikání a osobním financím, v krátkém videu vstupuje do obchodu a bere do ruky vystavenou krabičku GTA 6. Následně vytahuje kalkulačku a začíná počítat, kolik vlastně stojí jedna hodina hraní.
GTA a peníze
Foto: Magnific
Vychází z ceny 99,99 dolaru a předpokládá, že dokončení hry zabere přibližně 80 hodin. Hodina zábavy by tak vyšla na zhruba 1,25 dolaru. Pokud by hráč věnoval čas také vedlejším aktivitám a strávil v otevřeném světě 200 hodin, cena by klesla přibližně na 50 centů za hodinu.
Je však důležité připomenout, že zmíněných 80 hodin není oficiálně potvrzená délka příběhové kampaně. Jde pouze o předpoklad použitý pro tento výpočet.
Padesát večerů ve Vice City místo utrácení ve městě
Skutečná pointa Tilburyho argumentu přichází až při porovnání hraní s jinými způsoby trávení volného času. Podle jeho modelu může hráč věnovat
GTA 6 čtyři hodiny každý večer po dobu padesáti dnů. Celkem tak získá 200 hodin zábavy za cenu jediné hry.
Kdyby namísto toho každý večer vyrazil ven a utratil 100 dolarů za jídlo, pití nebo další aktivity, za stejných padesát dnů by podle Tilburyho zaplatil 5 000 dolarů.
Rozdíl mezi těmito dvěma scénáři je téměř 4 900 dolarů. Právě odtud pochází jeho tvrzení, že GTA 6 může hráčům ušetřit tisíce dolarů.
Jenže celý výpočet stojí na poměrně odvážném předpokladu. Kolik lidí skutečně utrácí každý večer 100 dolarů za společenský život? A kolik z nich by všechny tyto výdaje nahradilo hraním jediné hry?
Pokud člověk běžně tráví večery doma, žádná podobná úspora nevzniká. Nákup GTA 6 pro něj znamená nový výdaj, nikoliv ušetřených 5 000 dolarů. Tilbury tak ve skutečnosti neukazuje, kolik peněz hra vydělá nebo ušetří, ale kolik by člověk hypoteticky neutratil za výrazně dražší alternativu.
GTA 6 je přitom levnější, než milionář uvádí
Zajímavé je, že Tilbury ani nepočítá s nejlevnější dostupnou verzí hry. Rockstar Games již potvrdil americkou cenu základní edice GTA 6 na 79,99 dolaru. Částka 99,99 dolaru odpovídá rozšířené Ultimate Edition.
V českém PlayStation Store stojí standardní edice 2 009 Kč, zatímco Ultimate Edition vychází na 2 499 Kč. Rozdíl tedy činí 490 korun.
Pokud hráč stráví v základní edici GTA 6 předpokládaných 80 hodin, zaplatí přibližně 25 korun za hodinu zábavy. Při 200 hodinách se tato částka sníží na zhruba deset korun. V tomto ohledu Tilbury upozorňuje na skutečnou přednost rozsáhlých videoher. Za jednorázovou cenu dokážou nabídnout desítky až stovky hodin zábavy.
Grand Theft Auto VI navíc zavede hráče do státu Leonida, jehož součástí je i moderní Vice City. Hlavní příběh sleduje dvojici Jasona a Lucii, kteří se zapletou do rozsáhlého kriminálního spiknutí. Rockstar zatím neupřesnil celkovou délku kampaně, takže skutečnou cenu za odehranou hodinu bude možné vyhodnotit až po vydání.
To je naplánované na 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X|S.
Zdroj:
https://insider-gaming.com/gta-6-save-you-5000-according-to-millionaire
https://www.take2games.com/ir/news/rockstar-games-announces-pre-orders-grand-theft-auto-vi
https://store.playstation.com/en-cz/product/EP1004-PPSA01547_00-GTAVIULTIMATE001