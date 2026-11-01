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Historickou roubenku v Peci opraví. Ukáže, jak se žilo na horách

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Jednu z posledních roubenek v centru Pece pod Sněžkou čeká proměna za zhruba 31 milionů korun. Vznikne v ní expozice o životě na horských loukách. Infocentrum KRNAP proto v chalupě končí 31. října a dočasně se přesune do budovy pošty.
Historickou roubenku v Peci opraví. Ukáže, jak se žilo na horách

Historickou roubenku v Peci opraví. Ukáže, jak se žilo na horách

Zdroj: Pec pod Sněžkou
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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