Historickou roubenku v Peci opraví. Ukáže, jak se žilo na horách

Historickou roubenku v Peci opraví. Ukáže, jak se žilo na horáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Historickou roubenku v Peci opraví. Ukáže, jak se žilo na horáchZdroj: Pec pod Sněžkou
Článek byl publikován 01.11.2026 13:30
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →
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