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Rošťáci z Páni kluci: Emigrace a dva roky v lágru, od nepřijetí na konzervatoř k podnikání a předčasná smrt

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Dětští herci Michael Dymek, Petr Voříšek a Petr Starý se proslavili ve filmu Páni kluci. U herectví ale nakonec v dospělosti nezůstal ani jeden z nich.
Páni kluci

Páni kluci

Zdroj: FOTO:Alena Červená, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:30

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