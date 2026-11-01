Rošťáci z Páni kluci: Emigrace a dva roky v lágru, od nepřijetí na konzervatoř k podnikání a předčasná smrt

Dětští herci Michael Dymek, Petr Voříšek a Petr Starý se proslavili v roce 1975 coby rošťáci z Páni kluci. Přestože jim snímek režisérky Věry Plívové-Šimkové přinesl velkou popularitu a další filmové nabídky, herectví se nakonec nevěnoval ani jeden z nich. Dymek s Voříškem se v dospělosti zaměřili na obchod a reklamu, Petr Starý před devíti lety zemřel.
Michael Dymek alias Tomáš emigroval do Německa
Režisérka si Michaela Dymka vyhlédla na sportovní škole, protože aktivně dělal gymnastiku. Za hlavní roli Tomáše v Pánech klucích dostal honorář 6 000 korun a koupil za něj sobě a bratrovi jízdní kola a matce pořídil elektrický motor k šicímu stroji. Brzy se objevil v dalších známých snímcích jako Krakonoš a lyžníci, Indiáni z Větrova nebo v seriálu Tajemství proutěného košíku.
O studiu herectví ale nikdy neuvažoval. Místo toho vystudoval folklorní tanec a v roce 1988 s manželkou emigroval do západního Německa. „Dva roky jsme strávili v lágru, pracovali načerno, učili jsme se jazyk, protože německy jsme vlastně vůbec neuměli,“ popsal před pár lety pro iDNES.cz své tehdejší začátky. V Německu se nakonec vypracoval na manažera ve firmě s elektrosoučástkami. V polovině 90. let se vrátil do Prahy, kde v oboru dál podnikal a začal se věnovat i projektovému managementu.
V dospělosti se k herectví vrací jen příležitostně. Diváci ho mohli vidět v seriálech Cirkus Bukowsky, Případy 1. oddělení, Bohéma nebo ve filmu Jan Palach z roku 2018. Ve volném čase dodnes občas tančí v Tanečním divadle Bufo. S manželkou má syna a dceru.
Petr Voříšek alias Hubert založil reklamní agenturu
Pro čtyřiašedesátiletého Petra Voříška byli Páni kluci také vůbec první zkušeností před kamerou. Přímo ve škole ho pro roli Huberta objevil asistent režie Zdeněk Zelenka. Následně si zahrál například ve filmech Ostrov stříbrných volavek, Indiáni z Větrova, Svítalo celou noc, Proč? a naposledy v roce 1993 v Krvavém románu.
Chtěl se stát profesionálním hercem, ale na konzervatoř ho ani napodruhé nepřijali. Vyučil se proto instalatérem. Po roce 1989 se k umění vrátil, když spoluzaložil divadelní soubor All Colours Theatre. Působil také v Černém divadle, pracoval jako moderátor v Rádiu Kiss a podílel se na přípravách prvních ročníků filmových cen Český lev.
Později však obor opustil a začal podnikat. Založil si reklamní agenturu Yard Production, kterou dodnes vlastní. V soukromí byl ženatý a jeho syn se věnoval lidovému tanci.
Petr Starý alias Jožka podnikal s informačními technologiemi
Z ústřední trojice měl před natáčením Pánů kluků herecké zkušenosti pouze Petr Starý. V roce 1973 získal roli ve snímku Přijela k nám pouť a o rok později v Dobrodružství s Blaisem. Své působení před kamerou ukončil brzy po Pánech klucích. V roce 1976 si ještě zahrál Pepu Boháčka v hudební pohádce Ať žijí duchové! a po této zkušenosti se rozhodl s herectvím nadobro skončit. Výjimku udělal až po téměř třiceti letech, kdy přijal malou roli v komedii Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště z roku 2005.
Místo herectví vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a věnoval se podnikání. Ve své firmě IBC Real zaváděl informační technologie pro podnikatele. V roce 2003 pak převzal společnost MB HAND MADE a zaměřil se na manufakturní výrobu parafinových a vonných svíček. Petr Starý zemřel 8. listopadu 2017, bylo mu 54 let.
Snímek Páni kluci můžete zhlédnout na Nově v neděli 1. listopadu od 16:05.
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