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Turek na otázku o dalším hajlování odpověděl ano. Na Národní třídu možná dorazí, Grolich mu nabídl lízátko

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Poslanec Motoristů sobě Filip Turek připustil možnost zopakování hajlování při další konfrontaci s odpůrci.
Poslanec Filip Turek v nedělní diskusi, ZDROJ: CNN Prima News/ se souhlasem

Poslanec Filip Turek v nedělní diskusi, ZDROJ: CNN Prima News/ se souhlasem

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:45

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