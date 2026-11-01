Ani 90 km/h, ani 100 km/h. Nejnižší spotřeba pro auto je dosažena při nepříjemné rychlosti pro řidiče

Mýtus, který se drží desítky let
Doporučení jezdit rychlostí 90 km/h se předává z generace na generaci. Pochází i ze starších údajů výrobců, kteří spotřebu měřili při stálé rychlosti. Jenže dnešní motory, převodovky i tvary karoserií se od té doby výrazně změnily, takže jedno univerzální číslo neplatí pro všechna auta.
Na vztah mezi rychlostí a spotřebou se v roce 2021 podívalo francouzské výzkumné centrum Cerema, státní ústav zaměřený na ekologickou proměnu a mobilitu. Jeho analýza ukázala, že u osobních aut se spalovacím motorem leží minimum spotřeby často níže, než by řidiči čekali. Neplatí to ale pro každý model stejně.
Rozhodují hlavně otáčky motoru, zařazený stupeň a odpor vzduchu. Když auto jede městem na druhý či třetí stupeň, motor pracuje méně hospodárně a na sto kilometrů pohltí víc paliva než při plynulé jízdě mimo obec na vyšší rychlostní stupeň. Zvláště nepříznivě vychází popojíždění v kolonách: jízda rychlostí 10 až 20 km/h podle stejné studie spotřebou a emisemi téměř odpovídá svižné jízdě rychlostí 100 až 110 km/h.
Odpověď zní: zhruba 70 km/h
Zrychlováním z nízkého tempa se motor dostává do výhodnějšího režimu a auto navíc urazí stejnou trasu rychleji. Od určitého bodu se ale trend obrací, protože začne dominovat odpor vzduchu. Výsledkem je křivka ve tvaru písmene U: pomalu jedoucí auto spotřebuje na kilometr hodně, pak spotřeba klesá a po překonání optima zase stoupá.
Nejnižší spotřeba se u osobních aut se spalovacím motorem podle analýzy často nachází okolo 70 km/h. Právě to je ale problém: ve městě tak jet nelze a mimo obec je to pro většinu řidičů příliš pomalé. Konkrétní minimum navíc závisí na vozidle, motoru i podmínkách na cestě.
Na dálnici se rozdíly projeví naplno. Při zrychlení ze 100 na 120 km/h může spotřeba podle charakteru vozu vzrůst přibližně o 20 procent. Odpor vzduchu roste zhruba s druhou mocninou rychlosti, takže se samotná síla odporu zvýší asi o 44 procent. Celková spotřeba ale stoupne méně, protože se na ní podílí i valivý odpor a účinnost pohonu.
U elektromobilů je situace jiná. Elektromotory jsou účinné už při nízkých rychlostech, ale s rostoucím tempem prudce stoupá spotřeba elektřiny. Na dálnici se vyšší odpor vzduchu projeví kratším dojezdem a častějším nabíjením.
Co z toho plyne pro řidiče
Výsledky samozřejmě neznamenají, že by všichni měli všude jezdit sedmdesátkou. Na dálnicích s povolenými 130 km/h by taková jízda vytvářela nebezpečné rozdíly v rychlostech. Moderní diesel s dlouhou šestou rychlostí zvládne příznivou spotřebu i při 90 km/h a menší benzínové auto s jinou převodovkou bude mít optimum zase jinde.
Užitečnější je sledovat okamžitou i průměrnou spotřebu vlastního auta. Největší úsporu přináší plynulá jízda, předvídání provozu, správný tlak v pneumatikách a méně zbytečného zrychlování. Rozdíl mezi 70 a 90 km/h většinou nebývá dramatický, ale při pravidelném cestování po dálnici znamená snížení rychlosti ze 130 na 110 km/h citelnou úsporu. Byli byste ochotni kvůli tomu na dálnici ubrat plyn?
Zdroje článku: autoviny.sk, europeanpulse.eu, autozive.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý