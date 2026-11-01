Do Česka dorazilo sněžení. Meteorologové upřesnili, kde napadne až pět centimetrů sněhu

Neděle 1. listopadu se v Česku ponese ve znamení převážně oblačné až zatažené oblohy, ojedinělých přeháněk a sněžení ve vyšších polohách. Sněhové vločky se mají objevovat zejména v nadmořských výškách nad 900 metrů, během rána však mohou přechodně sestoupit i níže. Největší pravděpodobnost sněhových srážek je v horských oblastech, kde se zároveň očekává jejich častější výskyt než ve zbytku republiky. Nad hranicí 1 000 metrů může podle předpovědi připadnout až pět centimetrů nového sněhu. Neznamená to ovšem, že taková vrstva vznikne na všech horských vrcholech, protože množství srážek se bude mezi jednotlivými oblastmi lišit. Během odpoledne a večera by navíc mělo na některých místech ubývat oblačnosti a přechodně se může ukázat i slunce.
Sněhové přeháňky se očekávají například v Krkonoších, kde se teploty v horských polohách budou pohybovat kolem bodu mrazu. Podobné podmínky mohou nastat také v Jeseníkách a Beskydech, především na jejich nejvyšších hřebenech. V Moravskoslezském kraji se počítá se smíšenými nebo sněhovými srážkami nad 900 metrů, přičemž v Jeseníkách mohou být četnější. V této oblasti se předpokládá přírůstek sněhu zpravidla nejvýše kolem dvou centimetrů. V Královéhradeckém kraji, kam patří i významná část Krkonoš, předpověď připouští nad 1 000 metrů až pět centimetrů nového sněhu. Pro návštěvníky hor tak může být rozdíl mezi počasím v údolích a na hřebenech poměrně výrazný.
V nížinách zůstane podzim, v noci ale přituhne
Obyvatelé většiny českých měst se výraznějšího sněžení během neděle obávat nemusejí. Nejvyšší denní teploty se mají pohybovat mezi 7 až 11 stupni Celsia, zatímco v nadmořské výšce kolem 1 000 metrů budou dosahovat přibližně dvou stupňů. Na většině území se objeví pouze ojedinělé přeháňky a předpokládané množství srážek nepřesáhne dva milimetry. V horských oblastech může spadnout až pět milimetrů srážek. Foukat bude většinou mírný severovýchodní vítr o rychlosti dva až pět metrů za sekundu, v Moravské bráně může zesílit až na sedm metrů za sekundu. Výraznější změna však přijde v noci na pondělí, kdy se zejména při protrhání oblačnosti může ochladit pod bod mrazu.
Noční teploty budou nejčastěji klesat ke čtyřem až nule stupňů Celsia, při menší oblačnosti však mohou dosáhnout až minus dvou stupňů. V horských polohách kolem 1 000 metrů se rovněž očekávají teploty přibližně dva stupně pod nulou. Místy se začnou vytvářet mlhy, které mohou být ojediněle i mrznoucí. Na některých komunikacích tak nelze vyloučit vznik námrazy, zejména v místech, kde se vlhkost spojí s teplotami pod bodem mrazu. Slabé sněžení nebo smíšené srážky se mohou během noci objevit už přibližně od 600 metrů nad mořem. Půjde však převážně o ojedinělé srážky a výraznější přírůstky sněhu se neočekávají.
Sníh se na horách objevil už koncem října
Současné ochlazení není však hlavním připomenutím blížící se zimy. Na některých českých horách se sněhová pokrývka objevila už v posledním říjnovém týdnu, nevydržela však dlouho. Například na Sněžce byly 26. a 27. října naměřeny tři centimetry sněhu, zatímco na konci měsíce už měřicí stanice vykazovala nulovou pokrývku. Podobný vývoj zaznamenala také Luční bouda nebo další krkonošské lokality. Na Lysé hoře v Beskydech byly 26. a 27. října evidovány dva centimetry sněhu, které následně roztály. Nové listopadové srážky tak mohou na některých místech vytvořit další přechodnou sněhovou vrstvu, její dlouhodobé udržení ale zatím není jisté.
Přestože začátek listopadu přináší do horských oblastí sněžení, dlouhodobější výhled zatím nenasvědčuje příchodu souvislého zimního počasí do celé republiky. Období od 26. října do 22. listopadu by mělo být z teplotního hlediska přibližně průměrné. Meteorologové očekávají také proměnlivý vývoj srážek, přičemž první dva listopadové týdny mají být relativně sušší. V dalších týdnech by mělo srážek přibývat, celkově ale může sledované období skončit jako průměrné nebo mírně podprůměrné. Až ve druhé polovině listopadu nelze vyloučit ani přechodně teplejší počasí. Současné sněžení na horách proto samo o sobě neznamená začátek trvalé zimní sezony a další vývoj bude záviset především na teplotách a množství nových srážek.
zdroje: autorský text, ČHMÚ