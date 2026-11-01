Závěs, prostěradlo a rozprašovač z lednice. Italové chladí byty bez klimatizace za pár korun

Osm ráno v kterékoli italské ulici. Teploměr ukazuje teprve pětadvacet stupňů, a přesto se okenice jedna po druhé zavírají a domy se noří do přítmí. Kdo by čekal zázračnou vychytávku, najde obyčejnou rutinu: zatáhnout závěsy dřív, než slunce dopadne na sklo, v noci otevřít okna dokořán, do průvanu pověsit navlhčené prostěradlo a během dne si osvěžit obličej vodou z rozprašovače uloženého v lednici. Jednotlivé kroky působí banálně. Jejich síla spočívá v načasování. Italská domácnost se brání horku dopředu, kdežto česká obvykle začne jednat až ve chvíli, kdy je v obýváku dvacet devět stupňů a stěny sálají jako kachlová kamna. Právě v tom vidíme největší lekci, kterou si z jihu stojí za to převzít. Letošní léto ji navíc učinilo naléhavou. Pražské Klementinum podle
ČHMÚ zaznamenalo druhé nejteplejší léto za 252 let měření a meteorologové koncem července varovali před výjimečnými vedry kolem 40 °C. Závěs a rolety: ranní zatažení zastaví slunce ještě u skla
Nejvíc tepla proniká do bytu okny. Sluneční záření projde sklem, dopadne na podlahu, gauč či skříň a ty jej pak pozvolna vydávají do vzduchu. Když je jednou nábytek rozpálený, žádný větrák ho rychle neochladí. Proto se v Itálii stíní hned dopoledne.
Doporučuje to i tamní
ministerstvo zdravotnictví, které radí chránit hlavně jižní a jihozápadní okna. Podle ENEA mohou úplně spuštěné rolety nebo zavřené žaluzie na osluněných oknech omezit příliv sluneční energie do místnosti až o 80 %.
Rozdíly mezi stínicími prostředky jsou přitom značné:
Venkovní stínění (okenice, venkovní žaluzie) zachytí paprsky ještě před sklem, a proto působí nejsilněji. Reflexní či zatemňovací roleta těsně u okna odrazí značnou část záření zpátky ven. Světlý závěs pomáhá také, nejlépe když světlou stranou míří ke sklu. Teplo ale zachytává až v interiéru, takže jeho část v místnosti stejně zůstane.
Americká laboratoř PNNL ve svém průvodci připomíná, že promyšlené používání účinného stínění snížilo ve studiích letní potřebu chlazení domu o 15 až 25 %. Pro panelák s velkými západními okny z toho vyplývá jasný pokyn: zatáhnout ještě před polednem, nejpozději však předtím, než slunce zamíří k fasádě.
Mokré prostěradlo v okně chladí odpařováním, v dusnu ale škodí
Navlhčené prostěradlo zavěšené do otevřeného okna patří k nejstarším jižanským fíglům. Vysvětlení nabízí fyzika: voda při vypařování odebírá teplo okolí, takže vzduch proudící přes mokrou látku do pokoje se ochladí. Stejným principem fungují odpařovací chladiče, které se uplatňují hlavně v suchých oblastech.
Účinek však podmiňují dvě okolnosti. Vzduch musí proudit, protože bez průvanu prostěradlo jen visí a zvlhčuje místnost. A venkovní vzduch by měl být sušší a chladnější než ten uvnitř. Za dusného večera, kdy se vlhkost drží vysoko, se voda odpařuje neochotně a chladivý efekt slábne.
Pak přichází druhá strana mince. Každý odpařený mililitr zvyšuje vlhkost v bytě. Americká agentura EPA doporučuje udržovat relativní vlhkost v interiéru pod 60 %, ideálně mezi 30 a 50 %. Nad touto hranicí roste riziko kondenzace a plísní. Prostěradlo proto stačí vyždímat tak, aby nekapalo na parapet, nechat ho v okně jen po dobu větrání a pak ho důkladně usušit. Jakmile se okna orosí nebo byt začne zatuchle páchnout, je čas tuto metodu odložit.
Rozprašovač z lednice míří na kůži, vzduch v bytě nechá být
Americká kuchařka a cestovatelka Christina Cooks popsala, jak se v Itálii naučila uchovávat v lednici rozprašovač s vodou, případně se směsí obsahující pětinu okurkové šťávy. Stříká se na obličej, krk, hrudník a paže. Tentýž postup uvádí i výcviková příručka Washingtonské univerzity pro zemědělské dělníky pracující v horku.
Rozprašovač se ovšem nehodí k ochlazování místnosti. Jemné kapky na kůži se vypaří a odvedou teplo přímo z těla, což přináší úlevu na pár minut. Kdybyste jím mlžili do vzduchu, přidáte bytu jen vlhkost. Přínos tedy spočívá v osobním komfortu, a ten je za vedra k nezaplacení, hlavně v noci před usnutím.
Z hygienických důvodů doporučujeme vodu denně obměňovat, nádobku pravidelně vymývat a okurkovou variantu připravovat čerstvou a skladovat jen krátce. Do očí stříkat nepatří, a pokud kůže začne svědit, zbývá čistá voda.
Podobně působí ventilátor. Teplotu místnosti nesníží, urychlí však odpařování potu. ENEA uvádí, že díky tomu může prostředí působit až o 3 °C chladněji. Ve spojení s rozprašovačem tak vzniká levná dvojice, která tělu uleví víc než každý z nich zvlášť.
Noční větrání a studená kuchyně přenesou italský režim do paneláku
Zbytek italské rutiny se týká času a jídelníčku. Okna zůstávají přes den zavřená, protože venkovní vzduch bývá teplejší než ten uvnitř. Větrat se začíná večer, ještě lépe v noci a nad ránem, kdy se venku nejvíc ochladí. Za tropických nocí, jaké letos zažilo i Česko, přináší největší užitek krátký průvan těsně před svítáním.
Prakticky může režim pro český byt vypadat takto:
7:00 až 9:00: zavřít okna a zatáhnout stínění, jakmile se venkovní teplota začne blížit vnitřní; u východních oken ještě dřív. Poledne až večer: nezapínat troubu, omezit dlouhé vaření, žehličku i fén. Na talíř patří saláty, studené těstoviny uvařené předchozí večer, jogurt, meloun nebo chlazené ovoce. Od setmění do rána: otevřít okna naproti sobě a nechat bytem proudit chladnější vzduch, případně s vlhkým prostěradlem v okně.
V paneláku funguje tento postup hůř než v kamenném domě s okenicemi. Silné zdi starých italských staveb využívají tepelnou setrvačnost, kdežto panelový byt s rozměrnými okny se skrze sklo přehřívá rychleji. Italské ministerstvo upozorňuje, že v osluněných, špatně větraných a nedostatečně izolovaných bytech bývá uvnitř tepleji než venku. Podle nás z toho plyne, že čím slabší je dům, tím důležitější je přesnost. Nejvíc zabere v nižších patrech a u bytů orientovaných na sever či východ, nejméně v posledním podlaží se západní prosklenou stěnou.
Pro seniory, malé děti a chronicky nemocné, zvlášť když v noci teplota v bytě neklesne pod 28 °C, je rozumné mít v záloze klimatizovaný veřejný prostor nebo klimatizaci. Tam, kde stanovy společenství vlastníků venkovní jednotku nepovolují, zbývá vnitřní stínění, ventilátor a případně mobilní klimatizace s hadicí vyvedenou oknem.
Od 43 Kč za rozprašovač po 56 Kč denně za klimatizaci
Ceny jsme ověřili v českých e-shopech a provoz spotřebičů přepočítali podle průměrné ceny elektřiny pro domácnost v prvním pololetí 2026, která činila 7,01 Kč/kWh včetně distribuce a poplatků.
Opatření Pořizovací cena Provoz při 8 hodinách denně Voda, prostěradlo, noční větrání 0 Kč 0 Kč Rozprašovač 500 ml 43 Kč 0 Kč Mini zatemňovací roleta od 177 Kč 0 Kč Nástěnná zatemňovací roleta od 599 Kč 0 Kč Malý ventilátor (5 W) od 419 Kč asi 0,28 Kč Výkonnější ventilátor (40 W) kolem 2 590 Kč asi 2,24 Kč Mobilní klimatizace (1 000 W) zhruba 9 290 až 18 999 Kč asi 56 Kč, tedy 1 680 Kč za měsíc
Prostěradlo, voda z kohoutku a otevřené okno nestojí prakticky nic. Rozprašovač vyjde levněji než oběd v menze. Jakmile začnete stínit více oken roletami, výdaje se vyšplhají do stokorun až tisíců, stále však jde o zlomek toho, co spolkne nákup a provoz klimatizace. Měsíc provozu mobilního přístroje by pokryl zatemnění dvou či tří oken.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková