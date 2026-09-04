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Cheb ožije Národním dnem železnice, nabídne historické i moderní vlaky

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Cheb se v sobotu 12. a v neděli 13. září promění v přehlídku železniční techniky všech generací. Národní den železnice nabídne návštěvníkům desítky historických i moderních vlaků, pohled do běžně nepřístupného zázemí Českých drah a také slavnostní otevření nové haly údržby. Chybět nebude ani sobotní noční show. Denní program je připraven v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 14 hodin.
Cheb ožije Národním dnem železnice, nabídne historické i moderní vlaky

Cheb ožije Národním dnem železnice, nabídne historické i moderní vlaky

Zdroj: Karlovarský kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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