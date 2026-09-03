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S dronem létal v bezletové zóně u chebského letiště. Policisté ho zajistili

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Policisté v sobotu 29. srpna řešili případ šestatřicetiletého muže, který létal s dronem v okolí Horních Dvorů, chebské pískovny a letiště. V místě přitom byla kvůli právě probíhajícímu Leteckému dni vyhlášena bezletová zóna.
S dronem létal v bezletové zóně u chebského letiště. Policisté ho zajistili

S dronem létal v bezletové zóně u chebského letiště. Policisté ho zajistili

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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