S dronem létal v bezletové zóně u chebského letiště. Policisté ho zajistiliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
S dronem létal v bezletové zóně u chebského letiště. Policisté ho zajistili
Karlovarští policisté pátrají po pětaosmdesátiletém seniorovi, který v úterý 1. září odešel ze svého...
O prázdninách v Karlovarském kraji zemřeli při nehodách dva lidé, loni měly nehody tři oběti. První...
Na Integrované střední škole Cheb se otevřel nový čtyřletý maturitní obor Požární ochrana. Slavnostní...
Ústavní soud zamítl stížnost společnosti Marservis, podle níž soudy nižších instancí zasáhly do jejích...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →