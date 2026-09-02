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Ministerstvo brzy otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách

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Ministerstvo spravedlnosti v nejbližších měsících otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách. Stavba komplexu několika budov, která začala na jaře 2024, bude stát přibližně 680 milionů korun včetně vybavení.
Ministerstvo brzy otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách

Ministerstvo brzy otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách

Zdroj: Elmira Talířová, Ministerstvo spravedlnosti
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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