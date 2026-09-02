Ministerstvo brzy otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ministerstvo brzy otevře justiční areál v bývalých českobudějovických kasárnách
Planá nad Lužnicí se na čas rozloučí s jednou ze svých známých památek. Socha svatého Jana Nepomuckého,...
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v říjnu zprovozní polovinu obchvatu Češnovic a Dasného na...
Eurofightery, bojové podzvukové letouny i vojenské vrtulníky budou brzy létat nad jižními Čechami. V okolí...
Restaurace Trilobit ve Veselí nad Lužnicí bývala známou zastávkou na cestě do Rakouska. Po otevření dálnice...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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