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ŘSD nechává prověřit trasování dálnice D20 mezi Pískem a Jihlavou

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Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zadalo sdružení vedenému firmou Sudop zpracování studie, která má prověřit varianty vedení plánované nové dálnice D20 v úseku mezi D4 v Písku a D1 v Jihlavě. D20 má v budoucnu zajistit přímé spojení mezi západními a jižními Čechami a Moravou přes Vysočinu.
ŘSD nechává prověřit trasování dálnice D20 mezi Pískem a Jihlavou

ŘSD nechává prověřit trasování dálnice D20 mezi Pískem a Jihlavou

Zdroj: Vizualizace (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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