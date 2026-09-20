Nivová pomazánka s cibulí, česnekem a zakysanou smetanou: Rychlá pomazánka na pečivo, chlebíčky i jednohubky

Pomazánka z Nivy je u mě doma stálice, i když chápu, že tenhle sýr není pro každého. Kdo má ale plesnivý sýr rád, tomu nejspíš sedne hned po prvním namazání. Hotová je během pár minut, chuťově ji táhne hlavně niva s česnekem a zakysaná smetana ji trochu uhladí, aby nebyla zbytečně těžká. Nejčastěji ji mažeme na chleba, ale na jednohubkách nebo chlebíčcích obstojí úplně bez problémů.
si většinu práce odvede sama, jen je potřeba Niva nepřehnat množství sýra vůči zbytku surovin. Šalotku používám raději než obyčejnou cibuli, protože tolik neštípe a nepřetlačí všechno ostatní. A kousek změklého másla se tu neztratí. Směs díky němu drží líp pohromadě a je vláčnější.
Můj tip zní: Hotovou pomazánku dejte aspoň na 15 minut do lednice. Není to žádné dlouhé čekání, ale chuť se za tu chvíli znatelně srovná. Česnek i cibule se rozleží, niva se spojí se syrokrémem a celé to nepůsobí tak ostře. Samozřejmě se dá jíst hned. Jen po krátkém odpočinku bývá lepší. Niva v pomazánce funguje lépe, než se zdá
Nivové pomazánky se v objevují už dlouho a není na tom nic záhadného. Jsou levné, rychlé a člověk kvůli nim nemusí zapínat sporák. Navíc snesou drobné úpravy podle toho, co je zrovna v lednici. V jednom z dostupných receptových podkladů se niva spojuje s českých kuchyních česnekem, zakysanou smetanou a také s ořechy. To docela dobře ukazuje, že tenhle sýr zvládne jak jemnější základ, tak výraznější doplněk. Recept na rychlou nivovou pomazánku
Doba přípravy: 15 minut Doba odležení: 15 minut Počet porcí: 6-8 porcí Ingredience pro přípravu 170 g sýru niva 3 ks syrokrému s tvarohem 2 vejce uvařené natvrdo 1 stroužek česneku 1 ks šalotky 2 lžíce změklého másla 3 lžičky zakysané smetany sůl podle chuti čerstvě mletý pepř podle chuti pažitka nebo petrželka na ozdobu podle chuti Postup přípravy pomazánky z Nivy
1.
Vejce uvařte natvrdo, potom je zchlaďte ve studené vodě a oloupejte. Vyplatí se počkat, až opravdu vychladnou. Teplá vejce by pomazánku zbytečně povolila.
2.
Šalotku oloupejte a nakrájejte na co nejmenší kostičky. Vypadá to jako detail, ale tady je znát. Velké kousky cibule by v jemnější směsi zbytečně vyčnívaly.
3.
Nivu nastrouhejte nahrubo, případně ji jen rozmačkejte vidličkou přímo v míse. Když je dobře vychlazená, strouhá se o dost lépe. Před mícháním ji pak nechte chvilku povolit.
4.
Vejce nastrouhejte najemno a přidejte k nivě. Přidejte také česnek, buď prolisovaný, nebo nastrouhaný opravdu najemno. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Nivu a na tvrdo uvařené vejce nastrouhejte na hrubém struhadle, česnek prolisujte.
5. Do mísy přidejte nakrájenou
šalotku a všechno krátce promíchejte. Už v téhle chvíli se dá rozhodnout, jestli chcete pomazánku spíš hrubší, nebo ji později víc utřete dohladka. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Všechno smíchejte s nakrájenou šalotkou.
6. Přidejte
3 syrokrémy s tvarohem a 2 lžíce změklého másla. Lžící nebo stěrkou směs důkladně utřete, aby se suroviny spojily a v míse nezůstávaly oddělené kousky sýra nebo másla. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Přidejte syrokrém a měkké máslo.
7. Nakonec vmíchejte
3 lžičky zakysané smetany. Lepší je přidávat ji postupně, ne všechno najednou. Niva i syrokrém se někdy chovají trochu jinak a hustota se snadno posune. Zdroj: Dobré Recepty od Agi, Nakonec vmíchejte zakysanou smetanu a dobře promíchejte.
8. Pomazánku ochutnejte a podle potřeby ji lehce opepřete. Se solí opatrně.
Niva bývá sama o sobě dost slaná a často už není potřeba přidávat vůbec nic.
9. Hotovou směs dejte nejméně na
15 minut do lednice. Zpevní a chuť česneku, cibule i sýra se za tu chvíli lépe propojí.
10. Podávejte na
čerstvém chlebu, bagetě nebo na malých opečených toastech. Dobře přikrytá vydrží v lednici do druhého dne, ale nejlépe chutná a drží strukturu v den přípravy. Rady hospodyňky k pomazánce z nivy Pokud chcete jemnější pomazánku, část nivy rozmačkejte a část nastrouhejte. Nebude úplně hladká, ale získá příjemnou domácí strukturu. Šalotku lze nahradit malým kouskem bílé cibule. Dejte jí ale méně, jinak snadno přebije sýr. Na chlebíčcích se mi osvědčila ředkvička nakrájená na tenké plátky nebo kousek červené papriky. Pomazánka pak vypadá svěžeji a chuť není tak hutná. Když trochu pomazánky zůstane, namažte ji druhý den do rozpůlené bagetky a přidejte pár koleček okurky. Je z toho rychlá svačina, která působí o dost líp než jen namazaný rohlík.
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Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Dobré Recepty od Agi