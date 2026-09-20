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Nivová pomazánka s cibulí, česnekem a zakysanou smetanou: Rychlá pomazánka na pečivo, chlebíčky i jednohubky

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Když se nečekaně ohlásí návštěva nebo chci jen rychlou večeři k čerstvému pečivu, sahám po této nivové pomazánce. Je hotová za pár minut, má výraznou chuť díky nivě a česneku a zakysaná smetana ji pěkně zjemní, aby nebyla zbytečně těžká.
Obrázek k receptu na Nivovou pomazánku s cibulí, česnekem a zakysanou smetanou: Rychlá domácí klasika na pečivo, chlebíčky i jednohubky

Obrázek k receptu na Nivovou pomazánku s cibulí, česnekem a zakysanou smetanou: Rychlá domácí klasika na pečivo, chlebíčky i jednohubky

Zdroj: Zdroj: Dobré Recepty od Agi, se souhlasem, Recept na Nivovou pomazánku s cibulí, česnekem a zakysanou smetanou: Rychlá domácí klasika na pečivo, chlebíčky i jednohubky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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