Jablonec doma jen remizoval s posledním Zlínem 1:1

Hosté při hledání cesty z krize udělali jen jedinou změnu v sestavě, když zraněného Lotyše Penkevicse nahradil ghanský záložník Nombil. Zato domácí kouč Kozel pokračoval v rotaci kádru ve snaze rozložit zátěž týmu, který navíc čeká Konferenční liga. Ve srovnání s prohrou na Spartě naskočilo do základu hned šest jiných hráčů.
Kvůli nemoci vypadl srbský šéf jablonecké obrany Tekijaški a jeho absence se projevila už ve třetí minutě. Pišojovu hlavičku ještě brankář Hanuš vyrazil, ale na Šmigovu dorážku už byl krátký. Pro útočníka, který před sezonou přestoupil ze Slavie, to byl druhý ligový gól poté, co se ve druhém kole trefil na Spartě.
Zlínští tak v úvodu rychle vedli stejně jako před týdnem doma proti Hradci Králové. Tentokrát ale náskok drželi až do poslední minuty. Přitom Severočeši měli drtivou převahu, jenže s jejich centry si urostlí stopeři věděli rady. Když se Kamerunec Alioum a Švéd Ahl přece jen dostali k zakončení, brankář Dostál hosty podržel.
Hostující obrana dál úspěšně vzdorovala jabloneckému tlaku, přestože do druhého dějství už kvůli zranění nenastoupil Fukala. Dostál předváděl skvělé zákroky i po změně stran. Vytáhl Nebylovu střelu mířící pod břevno i další Alioumův pokus. Připsal si celkem sedm úspěšných zákroků a jednou mu pomohl obránce Kukučka.
"Ševci" naposledy vyhráli na hřišti soupeře loni v listopadu právě na jablonecké Střelnici a od té doby získali venku ve 13 zápasech jen tři body za remízy. Zopakovat si tehdejší úspěch se ale nakonec nepovedlo. Trenér Kozel poslal do hry postupně čtyři čerstvé ofenzivní hráče a jeden z nich se postaral o vyrovnání
Kuol, který je v Jablonci na hostování ze Sparty, zakončil sólovou akci přesnou střelou ke vzdálenější tyči a oslavil svůj debut v novém týmu gólem. Zlín má s 19 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy. V nastavení se málem domácím povedlo dokonat obrat. Jawova hlavička se odrazila od břevna, Zorvan poslal míč do sítě, ale videorozhodčí odhalil těsný ofsajd.
Jablonec prohrál jediné z posledních 26 vzájemných ligových utkání a doma podlehl Zlínu v jediném z minulých 13 duelů.
Jablonec - Zlín 1:1 (0:1)
9. kolo první fotbalové ligy:
Branky: 90. Kuol - 3. Šmiga. Rozhodčí: Orel - Kříž, Pfeifer - Adámková (video). ŽK: Černín, Poznar (oba Zlín). Diváci: 2123.
Sestavy:
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Novák, Pavlovič - Čanturišvili, Sedláček, Nebyla (70. Zorvan), Ahl (60. Kuol) - Alioum (83. Sláma), Chramosta (60. Jawo) - Hollý (70. Vecheta). Trenér: Kozel.
Zlín: Dostál - Kukučka, Černín, Křapka, Fukala (46. Grygera) - Kopečný, Machalík (73. Mukuba), Nombil, Pišoja - Štefan (46. Hellebrand, 88. Didiba) - Šmiga (60. Poznar). Trenér: Hoftych.