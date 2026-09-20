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Koupil Samsung Galaxy Tab za 14 tisíc Kč a od té doby se k Samsungu nevrátil. Počáteční nadšení skončilo zklamáním

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Německý redaktor si v říjnu 2011 koupil Samsung Galaxy Tab 10.1. Po necelých 2 letech tablet bez varování zemřel a autor přešel trvale k iPadu.
Tablet Samsung Galaxy Tab

Tablet Samsung Galaxy Tab

Zdroj: HCD
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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