Koupil Samsung Galaxy Tab za 14 tisíc Kč a od té doby se k Samsungu nevrátil. Počáteční nadšení skončilo zklamáním

Hans-Christian Dirscherl si přesné datum pamatuje dodnes: 13. října 2011, objednávka na Amazonu, model GT-P7500, cena 579 eur, v přepočtu zhruba 14 tisíc korun. Tehdy šlo o jeden z nejtenčích a nejlehčích tabletů na trhu, plný slibů o tom, co Android v desítkovém formátu dokáže. Nadšení bylo upřímné a racionální. Jenže přišly dvě rány za sebou: nejdřív zjištění, že Samsung prakticky přestal tablet softwarově podporovat, a pak definitivní tečka, kdy se zařízení jednoho dne prostě nerozsvítilo. Dirscherl koupil svůj první iPad a k Samsungu se v kategorii tabletů už nikdy nevrátil.
Nadšení v roce 2011 bylo oprávněné
Galaxy Tab 10.1 nebyl žádný levný experiment. Samsung ho na vlastním newsroomu prezentoval jako „nejtenčí mobilní tablet na světě“: 8,6 mm, 565 gramů, 10,1palcový displej s rozlišením 1 280 × 800 pixelů. Uvnitř běžel dvoujádrový Tegra 2 na 1 GHz, 1 GB RAM a Android 3.1 Honeycomb, tehdy první systém navržený přímo pro tablety. Vzadu byla 3megapixelová kamera, vpředu 2megapixelová, marketing sliboval až 14 hodin nepřetržitého používání.
Pro srovnání: iPad 2, který Apple uvedl o pár měsíců dříve, měl menší rozlišení (1 024 × 768), byl o 36 gramů těžší a jeho kamery zvládaly maximálně 720p video. Na papíře Galaxy Tab 10.1 vypadal jako minimálně rovnocenný soupeř. Za 579 eur si člověk mohl říct, že kupuje to nejlepší z Androidu.
Dvě vrstvy zklamání
První trhlina přišla potichu. Samsung dodal tablet s Honeycombem a později nabídl aktualizaci na Android 4.0 Ice Cream Sandwich; uživatelský manuál pro tuto verzi nese na podpoře Samsungu datum 3. srpna 2012. Pak ticho. Žádný Jelly Bean, žádná další velká verze. Jedna aktualizace a konec.
Druhá rána byla horší. Přibližně po necelých dvou letech od koupě tablet bez varování přestal reagovat. Displej zůstal černý, žádné nabíjení, žádný restart. Dirscherl popisuje, že zařízení prostě zemřelo krátce po uplynutí záruky. Podle sekce pro řešení problémů na iFixit může u Galaxy Tab 10.1 za stav „tablet se nezapne“ stát celá řada příčin, od baterie přes nabíjecí obvod až po základní desku. Hromadná výrobní vada pro tento model ale veřejně potvrzená nebyla. To ovšem autorovi nepomohlo; stál s mrtvým tabletem za 14 tisíc a s pocitem, že prémiová cena nezaručila ani základní spolehlivost.
Právě kombinace obou zklamání, softwaru i hardwaru, vedla k rozhodnutí, které trvá dodnes. Dirscherl koupil svůj první iPad a zpětně píše, že s ním ani s jeho nástupci problémy neměl. Starší iPady ještě roky sloužily v rodině.
iPad 2 jako důkaz propastného rozdílu
Jak moc se tehdy lišil přístup obou výrobců k podpoře? iPad 2, uvedený v březnu 2011, dostal od Applu aktualizace až do iOS 9.3.5 vydaného 25. srpna 2016. Mobilní varianta s 3G se dočkala ještě opravného iOS 9.3.6 v červenci 2019. Pět let plnohodnotných aktualizací oproti jedné velké u Galaxy Tabu. Osm let bezpečnostních záplat oproti zhruba roku a půl.
Nejde o to, že by Samsung byl v roce 2011 výjimečně špatný. Krátká softwarová podpora byla u androidových tabletů té doby spíš pravidlem; výrobci neměli veřejné závazky, aktualizace závisely na regionu, operátorovi i konkrétním modelu. Apple byl výjimka. Jenže když člověk zaplatí prémiovou cenu, srovnává se automaticky s prémiovou konkurencí. A tam Samsung prohrál drtivě.
Co dnes koupíte za stejné peníze
Za 14 tisíc korun se dnes dá pořídit něco nesrovnatelného. Samsung v Česku prodává Galaxy Tab S10 FE za doporučených 14 499 Kč: Android 15, 10,9palcový displej s 90Hz obnovovací frekvencí, 8 GB RAM, 128 GB úložiště, certifikace IP68 a stylus S Pen v balení. A hlavně: Samsung od února 2022 veřejně slibuje u vybraných zařízení čtyři generace systémových aktualizací a pět let bezpečnostních záplat. V českém seznamu aktualizací One UI 8 figurují tablety řady Tab S8, S9, S9 FE, S10 i S10 FE.
Apple nabízí základní iPad od 11 990 Kč, verzi s 256 GB za 14 990 Kč. iPadOS 26 přitom poběží i na iPadu 8. generace z roku 2020. Kdo dnes vybírá tablet v tomto rozpočtu, má na výběr dvě platformy s reálně dlouhou podporou; situace z roku 2011 se opakovat nemusí.
Jak se bránit podobnému scénáři
Dirscherl měl smůlu v tom, že jeho tablet odešel krátce po záruce. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR odpovídá prodávající za vady dva roky od převzetí. Pokud spotřebitel prokáže, že se vada projevila už během této doby, může reklamovat i později. V prvním roce nese důkazní břemeno prodávající. Pravidla EU navíc garantují bezplatnou opravu nebo výměnu vadného zboží.
Prakticky to znamená: dokumentovat závadu okamžitě, fotkou, videem, písemným popisem. A při výběru nového tabletu se dívat nejen na parametry, ale i na to, zda výrobce má veřejně danou politiku aktualizací a zda konkrétní model figuruje v aktivních seznamech podpory.
Jeden mrtvý tablet za 14 tisíc korun v roce 2013 změnil nákupní návyky na víc než dekádu. Dirscherl dnes nepíše, že Samsung vyrábí špatné tablety; píše, že jednou ztracená důvěra se těžko vrací. A to je lekce, která platí bez ohledu na značku.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík