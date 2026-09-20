CENTRUM o páté: Německo posiluje armádu, Pavel míří na shromáždění OSN a v Řecku dovolené skončily tragicky

Německo se připravuje na armádu velikosti studené války
Německo dnes dává na obranu výrazně více peněz, přesto jeho armáda podle náměstka ministra obrany Nilse Schmida stále nemá dost sil na vedení velké války. Berlín proto plánuje rozšířit Bundeswehr až na 460 tisíc vojáků, přibližně na velikost z doby studené války. Je to výrazná změna měřítka: evropská země, která po desetiletí stavěla svou bezpečnost na jiném uspořádání, znovu počítá s armádou schopnou fungovat ve výrazně větším konfliktu.
Pavel a Macinka míří do New Yorku každý zvlášť
Prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Petra Macinku čeká pracovní týden na Valném shromáždění OSN, do New Yorku ale odletí každý jinak. Pavel cestuje jako vedoucí delegace vládním letounem, zatímco Macinka zvolil komerční linku, přestože většina jeho týmu poletí společně s prezidentem. I způsob cesty tak ukazuje, jak odlišně mohou být nastavené pracovní role lidí, kteří se během stejné zahraniční mise budou pohybovat na jednom místě.
Na skále rozhodovaly vteřiny
U Adršpachu spadl horolezec z výšky asi osmi metrů přímo na kolegu, který ho jistil. Oba utrpěli středně těžká zranění a z nepřístupného terénu je musel vyzvednout vrtulník pomocí lanového podvěsu. Událost připomíná, že v horách může i při jištěném a kontrolovaném pohybu během okamžiku vzniknout situace, kterou už nelze zvládnout vlastními silami.
Češi znovu otočili Davis Cup proti Američanům
Čeští tenisté se po roce znovu dostali mezi osm nejlepších týmů Davis Cupu, přestože po čtyřhře s Američany prohrávali 1:2. Jiří Lehečka po rozhodující výhře připomněl kritiku volby tvrdého povrchu místo antuky, zatímco kapitán Tomáš Berdych upozornil na zvláštní los, kvůli kterému se český tým s velmi silným soupeřem utkal znovu tak brzy. Výsledek tak nebyl jen postupem, ale také odpovědí na pochybnosti, které český tým před zápasem provázely.
Dovolená na Krétě skončila smrtí dvaatřicetileté ženy
Na Krétě se společná dovolená matky a její dvaatřicetileté dcery změnila v tragédii. Matka ráno našla dceru bez známek života v hotelovém pokoji v Georgioupoli, záchranáři už jí nedokázali pomoci a přesná příčina náhlého úmrtí zatím není známá. Řecké úřady proto nařídily pitvu, která má objasnit, co se stalo.
Spor o lehátko skončil smrtí seniora
Ještě jiný příběh z Řecka ukazuje, jak rychle může běžná situace přerůst v tragédii. Na pláži ve Vouliagmeni se dva muži ve věku 82 a 76 let dostali do sporu kvůli lehátku, následná potyčka skončila kolapsem staršího z nich a jeho smrtí v nemocnici; policie zadržela mladšího muže i jednadvacetiletou ženu, která ho doprovázela. Přesný průběh konfliktu i příčina úmrtí jsou předmětem vyšetřování.
Sophia Loren ukázala, že elegance nemusí být nenápadná
Do obrazu světa dnešního dne patří i Sophia Loren, která právě slaví 92 let. Její styl se nikdy neopíral o nenápadnost – hluboké výstřihy, výrazné vlasy, kočičí linka a sebevědomé vystupování byly stejně důležitou součástí jejího veřejného obrazu jako filmové role. Loren tak po desetiletí ukazovala jinou podobu elegance: takovou, která se nesnaží zmenšit, aby nepoutala pozornost.
Možná právě v tom se dnešní témata potkávají nejvíc. Svět se může měnit prostřednictvím velkých armádních plánů a mezinárodních jednání, ale jeho podobu stejně výrazně určují jednotlivé zápasy, cesty, setkání a okamžiky, které nikdo předem naplánovat nedokáže.