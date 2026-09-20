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Ďábel v Městě andělů. Střepy nabízí stylový a překvapivě dospělý pohled nejen na hon za slávou

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Střepy (The Shards) jsou zbrusu novým dramatickým seriálem Disney+ na motivy stejnojmenného románu Breta Eastona Ellise, jehož práci znáte pravděpodobně díky Americkému psychu. Na rozdíl od něj jsou Střepy příkladem autofikce – Ellis je zároveň hlavní postavou knihy a čerpá z vlastních zkušeností ze svého bujného mládí plného sexu, drog, bojů se sexualitou a brutálních vražd. Vyrůstal přece jen v osmdesátkovém LA.
Ďábel v Městě andělů. Střepy nabízí stylový a překvapivě dospělý pohled nejen na hon za slávou

Ďábel v Městě andělů. Střepy nabízí stylový a překvapivě dospělý pohled nejen na hon za slávou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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