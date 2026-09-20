Windows 11 skrývá v poslední aktualizaci CPU booster, o kterém Microsoft mlčí. Programy startují až o 40 % rychleji

Jmenuje se Low Latency Profile a nejde o žádné nové tlačítko v Nastavení ani o trvalý režim vysokého výkonu. Je to automatický mechanismus zabudovaný do plánovače úloh Windows, který při konkrétní akci (otevření aplikace, nabídky Start, vyhledávání nebo Centra akcí) na zlomek sekundy přepne procesor do agresivnějšího režimu. Úloha se dokončí rychleji, CPU se vrátí do klidového stavu a uživatel vnímá svižnější odezvu. Princip známý jako „race to sleep“: krátký sprint místo pomalého rozjezdu. Hodnota „až o 40 % rychleji“ přitom pochází z externích testů provedených po instalaci srpnové aktualizace. Microsoft sám žádné oficiální procento nezveřejnil, takže jde o horní hranici naměřenou na konkrétních konfiguracích, ne o univerzální slib pro každý počítač.
Tři aktualizace, jeden profil a žádné oficiální jméno
Celý příběh začal 14. května 2026, kdy se v Release Preview buildech 26100/26200.8521 poprvé objevila položka „General Performance“ slibující zrychlení spouštění aplikací a klíčových částí shellu. O dvanáct dní později, 26. května, vyšel preview update KB5089573, který totéž popsal veřejně, ale stále bez jediné zmínky o interním názvu Low Latency Profile.
Červnový povinný bezpečnostní update KB5094126 z 9. června přenesl základ do stabilní větve. A 11. srpna přišla srpnová bezpečnostní aktualizace KB5121003, po jejíž instalaci externí testy serveru Windows Latest zaznamenaly, že stejný mechanismus nově zasahuje i běžné aplikace třetích stran: Chrome, VLC, Epic Games Store, PowerPoint nebo Weather. V květnu přitom profil urychloval hlavně systémový shell. Posun je zásadní. A Microsoft ho v srpnových poznámkách explicitně nepopsal.
Proč Microsoft „mlčí“ a co za tím stojí
Slovo „mlčí“ je silné, ale fakticky sedí. V žádném z veřejných changelogů Microsoft nepoužívá termín Low Latency Profile. Květnové poznámky mluví o „General Performance“, srpnové ho nezmiňují vůbec. Přitom dokumentace na Microsoft Learn profil
LowLatency popisuje zcela otevřeně: aktivuje se při bootu a při spuštění aplikace, liší se od výchozího vyváženého profilu.
Proč tedy ta opatrnost v poznámkách k vydání? Částečně jde o standardní strategii postupného nasazování. Microsoft funkci distribuuje po vlnách a dostupnost se liší podle zařízení. Částečně to ale zapadá do širšího vzorce. Koncem července 2026 šéf divize Windows Pavan Davuluri na Windows Insider Blogu popsal probíhající práci na plánovači, rychlejším Startu, Průzkumníku souborů, vyhledávání a spouštění aplikací. Low Latency Profile není izolovaná kuriozita, je součástí interní iniciativy, kterou důvěryhodné zdroje označují jako „Windows K2“, zaměřené na výkon, spolehlivost a kvalitu systému.
Redakční čtení: Microsoft neskrývá funkci ze zlého úmyslu, ale zvolil tiché, postupné doručování výkonové změny, kterou veřejně pojmenoval tak obecně, že si jí většina uživatelů nevšimne.
Jak zjistit, jestli profil běží na vašem počítači
Windows 11 nemají žádný přepínač ani indikátor Low Latency Profile v Nastavení. Pokud máte nainstalovanou červnovou nebo srpnovou aktualizaci pro Windows 11 24H2 či 25H2, profil na vašem zařízení může být aktivní, ale nemusí, právě kvůli postupnému nasazování.
Praktická kontrola existuje. Stačí otevřít monitorovací nástroj HWiNFO, sledovat frekvenci procesoru v reálném čase a kliknout na Start nebo spustit aplikaci. Pokud uvidíte krátký, výrazný skok frekvence nahoru a rychlý návrat do nečinnosti, profil s největší pravděpodobností funguje.
Kdo nechce čekat na postupné nasazení, může aktivaci vynutit nástrojem ViVeTool, open-source utilitou, která volá interní Feature Management API Windows. Pro srpnovou větev spouštění aplikací se používají tři feature ID: 58989092, 58989177 a 61391826. Důležité upozornění: autor ViVeTool sám uvádí, že API negarantuje smysluplnou změnu a návody jsou závislé na konkrétním buildu. Nejde o oficiální cestu Microsoftu. Kdo si to vyzkouší a nebude spokojený, může profil stejným nástrojem s přepínačem
/disable zase vypnout.
Co to znamená pro běžné používání
Low Latency Profile se zásadně liší od klasických režimů napájení, které znáte z Nastavení (Vyvážený, Vysoký výkon, Úspora energie). Ty jsou dlouhodobé a ovlivňují chování procesoru neustále. LLP je krátký automatický sprint při konkrétní interakci. Procesor na chvíli vyletí nahoru, dokončí úlohu a vrátí se do úsporného režimu. Paradoxně tak může být i energeticky efektivnější než pomalý rozjezd, protože celková doba aktivní práce se zkrátí.
V externích testech po srpnové aktualizaci profil zasahoval široké spektrum aplikací:
- Systémové: Notepad, Calculator, Weather, Snipping Tool
- Microsoft Office: PowerPoint
- Třetí strany: Chrome, VLC, Epic Games Store
Bez oficiálního seznamu od Microsoftu ale nelze garantovat, že stejné zrychlení pocítíte u každého programu na každém procesoru. Rozdíly mezi čipy Intel, AMD a ARM v tom, jak reagují na změnu plánovače, jsou jedním z pravděpodobných důvodů, proč Microsoft volí postupné nasazování místo okamžité aktivace pro všechny.
Microsoft v poznámkách ke KB5094126 ani KB5121003 nepopisuje Low Latency Profile jako známý problém. Žádné hlášené pády, žádná nestabilita. Tiché nasazení výkonové změny, která funguje na pozadí, aniž by o ní uživatel věděl, přesně tak to Microsoft zjevně zamýšlel. Otázka je, jestli by si taková změna nezasloužila aspoň jednu větu v poznámkách k vydání pod vlastním jménem.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda