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Windows 11 skrývá v poslední aktualizaci CPU booster, o kterém Microsoft mlčí. Programy startují až o 40 % rychleji

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Srpnová bezpečnostní aktualizace Windows 11 aktivovala systémový profil, který při spouštění aplikací krátkodobě vyžene procesor na vyšší frekvenci.
Windows 11, počítač, nabídka Start

Windows 11, počítač, nabídka Start

Zdroj: Microsoft
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