Rajčata v obchodě vydrží týdny, protože jim někdo vypnul zrání. Stačí jedna látka a plod netuší, že má měknout

Součástí téhle mašinérie bývá i posklizňový zásah látkou s krkolomným názvem 1-methylcyklopropen, zkráceně 1-MCP. Komerčně se prodává třeba pod značkou SmartFresh. Princip je elegantní: plod po sklizni normálně reaguje na etylen, rostlinný hormon, který spouští měknutí, změnu barvy i rozklad kyselin. 1-MCP se naváže na etylenové receptory dřív než etylen sám a zablokuje je. Rajče pak „neslyší“ signál k dozrávání. Výsledek? Pevná struktura, pomalejší dýchání, minimální ztráta hmotnosti, a hlavně dny až týdny navíc v distribuční cestě od pole k pokladně.
Jak se neviditelný plyn dostane k rajčatům ve skladu
Aplikace probíhá daleko od očí zákazníka. Formulace 1-MCP se po kontaktu s vodou nebo v elektrickém generátoru přemění na těkavý plyn, který vyplní uzavřený prostor: chladírnu, skladovou halu, námořní kontejner nebo návěs kamionu. Podle etikety registrované americkou EPA se ošetření provádí ideálně co nejdříve po sklizni a trvá řádově hodiny. Klíčová podmínka: hermeticky uzavřené prostředí, aby koncentrace plynu zůstala dostatečná. Francouzská databáze ANSES E-Phy u přípravku SmartFresh SmartTabs k červenci 2026 stále eviduje aktivní povolení pro posklizňové ošetření rajčat, s omezením na jednu jedinou aplikaci na šarži a výhradně v uzavřeném prostoru. Zásah tedy může provést kdokoli, kdo disponuje takovým skladem: pěstitel, balírna, distributor i retailový operátor se zázemím.
Proč samotný 1-MCP z průměrného plodu hvězdu neudělá
Představa, že jediná molekula promění libovolné rajče v nesmrtelný produkt, je přitažlivá, ale zjednodušující. Celý systém stojí na vrstvení několika opatření:
- Odrůda – šlechtitelé dodávají hybridy s pevnější slupkou a hustší dužninou, stavěné na přepravu přes tisíce kilometrů.
- Načasování sklizně – plody se trhají ve stadiu „breaker“ nebo „turning“, tedy sotva narůžovělé, daleko před plnou zralostí.
- Chlazení – teplota kolem 12–14 °C zpomaluje metabolismus rajčete i bez jakékoli chemie.
- Řízená atmosféra – snížený kyslík a zvýšený oxid uhličitý v přepravním kontejneru tlumí dýchání.
- Obalové materiály – fólie s pohlcovači etylenu odstraňují hormon z bezprostředního okolí plodu.
1-MCP do tohoto orchestru zapadá jako další nástroj. Podle průvodce CBI Netherlands pro vstup na evropský trh s rajčaty pracují kupci s parametry jako Brix (obsah cukrů), kyselost a pevnost, právě proto, že chuť a textura se mezi šaržemi výrazně liší. Regulátor zrání pomáhá udržet pevnost během logistiky, ale aroma a sladkost závisí především na tom, jak pozdě se plod sklidil a kolik slunce dostal.
Co říká evropská a česká regulace o bezpečnosti
Evropská unie 1-MCP schvaluje jako účinnou látku pro přípravky na ochranu rostlin. V květnu 2025 Evropská komise prováděcím nařízením 2025/881 upravila podmínky schválení a odstranila dřívější omezení výhradně na posklizňové skladování v uzavíratelných halách, čímž otevřela prostor i pro předsklizňové použití u vybraných plodin. Pro rajčata to automaticky neznamená rozšíření praxe, ale ukazuje to, že regulatorní rámec se vyvíjí a technologie v EU rozhodně nezůstává zamrzlá.
Z hlediska bezpečnosti potravin hodnotila 1-MCP Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) opakovaně, naposledy v roce 2024. Při hodnocení reziduí u povolených použití agentura nenašla kritické oblasti obav. Rezidua na ošetřených plodech se pohybují pod stanovenými maximálními limity.
Zajímavý je český datový bod: statistika Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) o uvádění účinných látek na tuzemský trh vykazuje u 1-methylcyklopropenu množství nula. To samo o sobě nevylučuje, že se na české regály dostanou rajčata ošetřená v zahraničí, třeba ve Španělsku, Nizozemsku nebo Maroku, ale masové domácí používání z veřejných dat nevyplývá.
Proč supermarketové rajče chutná jinak než to ze zahrady
Zahradní plod, který dozrával na keři až do plné červeně, měl čas nahromadit těkavé aromatické sloučeniny, cukry i organické kyseliny v poměru, jaký žádná logistická technologie nedokáže napodobit. Supermarketové rajče obětuje část této komplexity výměnou za obchodní výdrž. Sklizeň v rané fázi, transport přes půl kontinentu a řízené dozrávání v cílovém skladu, to vše posouvá chuťový profil směrem k neutrálnějšímu zážitku.
Pokud chcete při nákupu zvýšit šanci na lepší chuť, hledejte rajčata s výraznou vůní i přes obal, rovnoměrně vybarvenou slupkou bez tvrdě zelených ramen kolem stopky a s mírnou poddajností pod prstem. Sezónní a lokální původ zkracuje cestu z pole a snižuje pravděpodobnost, že plod prošel intenzivním posklizňovým režimem.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková