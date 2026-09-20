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Rajčata v obchodě vydrží týdny, protože jim někdo vypnul zrání. Stačí jedna látka a plod netuší, že má měknout

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Když v supermarketu zvednete rajče a zjistíte, že je tvrdé jako kriketový míček, přestože vypadá červeně a lákavě, stojíte před výsledkem precizně řízeného logistického řetězce.
Rajčata v obchodě vydrží týdny, protože jim někdo vypnul zrání. Stačí jedna látka a plod netuší, že má měknout

Rajčata v obchodě vydrží týdny, protože jim někdo vypnul zrání. Stačí jedna látka a plod netuší, že má měknout

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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