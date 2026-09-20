Fotbalisté Sparty v Olomouci zvítězili 3:0

Pražané vyhráli druhé kolo po sobě a před reprezentační přestávkou se posunuli na sedmé místo. Sigma, která prohrála v lize po dvou vítězstvích, je na tom o bod a tři příčky lépe než její dnešní soupeř.
Letenští ovládli čtvrté soutěžní utkání v řadě a dali v nich 14 branek, ve středu uspěli v Evropské lize v Jerevanu proti Araratu-Armenia 4:1. Sparta prohrála jediný z posledních 11 vzájemných ligových duelů s Olomoucí a na Andrově stadionu bodovala šestkrát po sobě, přičemž v minulých pěti duelech tam zvítězila.
Hosté mohli otevřít skóre, Ryneš v 10. minutě napálil z voleje břevno. Po delší době bez šance na obou stranách otevřel ve 25. minutě skóre Mercado, když vystřelil přes Lurvinka a jeho technická rána zapadla přímo do šibenice na zadní tyči. Koutný byl bezmocný. Ekvádorský reprezentant skóroval ve druhém kole za sebou a počtvrté v ligové sezoně. V čele týmové tabulky střelců dorovnal kvůli karetnímu trestu dnes distancovaného Alcócera.
Zvýšit mohl Karabec, který si rozehrál přímý kop nakrátko s Rynešem, následně vystřelil na stranu Koutného, ale minul bránu. V 36. minutě propukla na zaplněném Andrově stadionu velká radost, když Janošek z hloubi pole našel Ghaliho, který procedil míč pod nohou Surovčíka. Jenže branka kvůli ofsajdu neplatila.
Sparta se připomněla po centru Singhateha, kdy pohotově zakončil na přední tyči Karabec z voleje, trefil však Koutného. Ještě v nastavení první půle vypálil nebezpečně z voleje domácí hráč Borges, ale nad.
V 63. minutě nastřelil Guddal Enemeho, získaný míč poslal ihned na Sejka Hadaš, olomoucký útočník běžel sám na Surovčíka, jenže ten jeho pokus vykopl. Poté vystřelil Borges, jehož ránu gólman vyrazil a následně byl u míče dříve než dobíhající Ghali.
SK Sigma Olomouc – AC Sparta Praha 0:3 (0:1)
Branky: 25. Mercado (Karabec), 67. Soldo (vl.), 88. Singhateh (Vydra). ŽK: 90+2. Sylla – 39. Ryneš. Rozhodčí: K. Rouček – L. Machač, J. Pečenka (J. Wulkan) | VAR: M. Kvítek | AVAR: L. Ratajová. Návštěva: 11 008.
Sigma: Koutný – Sylla, Malý, Lurvink – Ghali (87. Šíp), Soldo (87. Spáčil), Beran, Leo Borges – Janošek (71. Mikaelsson), Sejk (72, Dembe), Tkáč (46. Hadaš).
Sparta: Surovčík – Kadeřábek (73. Hoever), Mbe Soh, Guddal, Ryneš (64. Zelený) – Karabec, Macek (60. Eneme), Sochůrek (73. Vydra) – Singhateh, Brunes (60. Jurásek), Mercado.