Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Řidiči pozor. Začne oprava mostu přes Odru, spojuje Starý Bohumín a Chałupki

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V pondělí začne kompletní rekonstrukce hraničního mostu přes řeku Odru, který spojuje Starý Bohumín a Chałupki. Kvůli pracím bude most až do konce srpna příštího roku uzavřen. Most opraví polská strana, Moravskoslezský kraj zrekonstruuje druhou druhou část a středový pilíř.
Řidiči pozor. Začne oprava mostu přes Odru, spojuje Starý Bohumín a Chałupki

Řidiči pozor. Začne oprava mostu přes Odru, spojuje Starý Bohumín a Chałupki

Zdroj: Moravskoslezský kraj
Reklama
Další články z Ostravská Drbna
DRBNA HISTORIČKA: České, nebo polské Slezsko? Jan Lucemburský připojil Těšínsko
DRBNA HISTORIČKA: České, nebo polské Slezsko? Jan Lucemburský připojil Těšínsko
Pětasedmdesátiletý muž spadl na Frýdecko-Místecku z kola. Zasahoval vrtulník
Pětasedmdesátiletý muž spadl na Frýdecko-Místecku z kola. Zasahoval vrtulník

U vážného zranění cyklisty na úpatí vrcholu Ropička na Frýdecko-Místecku zasahovali záchranáři....

Ostrava pořídí pětadvacet moderních klimatizovaných tramvají za tři miliardy
Ostrava pořídí pětadvacet moderních klimatizovaných tramvají za tři miliardy

Cestující v Ostravě se mohou těšit na 25 velkokapacitních klimatizovaných tramvají. Dodavatelem je...

Ostravská zoo poskytla do Polska deset poláků malých, jde o ohrožené kachny
Ostravská zoo poskytla do Polska deset poláků malých, jde o ohrožené kachny

Ostravská zoo poskytla pro vypuštění do Polska deset poláků malých, kteří jsou ohroženým druhem. Zahrada se...

Třinečtí hokejisté udolali Plzeň, výhru režíroval třemi body Nestrašil
Třinečtí hokejisté udolali Plzeň, výhru režíroval třemi body Nestrašil

Třinečtí hokejisté porazili v předehrávce 3. kola extraligy na svém ledě Plzeň 3:2 a naplno bodovali i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.