Češi vyhazují kotle. Hromadně přecházejí na mnohem lepší a úspornější technologii

Proč Češi masově opouštějí kotle na plyn a pevná paliva
Od září 2024 platí v Česku zákaz provozu starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Tisíce domácností proto musely hledat náhradu – a mnohé z nich sáhly po technologii, která funguje na zcela odlišném principu než tradiční spalování.
Tepelné čerpadlo totiž nevyrábí teplo spalováním, ale přesouvá ho z venkovního prostředí dovnitř domu. Elektřinu spotřebovává hlavně na pohon kompresoru, nikoli na přímý ohřev. Díky tomu dokáže z jedné kilowatthodiny elektřiny dodat několik kilowatthodin tepla – parametr známý jako topný faktor (COP).
Stávající radiátory přitom nemusíte vyhazovat. Zůstávají na svém místě jako koncové prvky otopné soustavy, jen místo starého kotle je napájí nový zdroj s výrazně nižšími provozními náklady.
Co všechno tahle technologie umí a kde má své limity
Tepelné čerpadlo dokáže pokrýt vytápění celého domu, přípravu teplé vody a některé systémy v létě dokonce obrátí svůj chod a fungují jako klimatizace. Vzduch, půda nebo podzemní voda – to jsou zdroje, ze kterých zařízení získává energii.
Největší výhody:
- Dramaticky nižší provozní náklady oproti elektrokotlům
- Vytápění bez spalování paliva přímo v domě
- Možnost chlazení během horkých měsíců
- Automatický provoz bez přikládání
- Minimální lokální emise
Jenže automaticky to neznamená úsporu v každé domácnosti. Klíčový je stav zateplení, velikost topných ploch, požadovaná teplota vody a správně vypočtený výkon čerpadla. V nezatepleném domě se starými malými radiátory může být provoz neefektivní a drahý.
Princip fungování připomíná chladničku – jen obráceně. Zatímco lednice odebírá teplo ze svého nitra a vypouští ho dozadu do kuchyně, tepelné čerpadlo bere energii z venkovního prostředí a cíleně ji využívá k ohřevu vody v topení.
Jak přesně funguje stroj, který čerpá teplo ze vzduchu
Celý proces probíhá v uzavřeném okruhu a skládá se z několika kroků:
1. Získání tepla z okolí
Systém odebírá nízkopotenciální energii ze vzduchu, půdy nebo vody. Funguje i při mrazu, ale čím nižší teplota venku, tím intenzivněji musí pracovat – a tím klesá jeho účinnost.
2. Předání energie chladivu
Teplo směřuje do výparníku, kde ho přebírá speciální chladivo s velmi nízkým bodem varu. To se mění z kapaliny na plyn.
3. Stlačení a ohřev
Plynné chladivo vstupuje do kompresoru, kde se prudce stlačí. Tím výrazně vzroste jeho tlak i teplota. Právě kompresor spotřebovává podstatnou část elektřiny potřebné k provozu.
4. Předání tepla do topení
Zahřáté chladivo pokračuje do kondenzátoru, kde předá energii vodě určené na vytápění nebo ohřev užitkové vody. Chladivo se opět změní na kapalinu a celý cyklus se opakuje.
Běžný elektrický kotel přeměňuje elektřinu přímo na teplo – poměr je 1:1. Tepelné čerpadlo elektřinu používá jen na přesun energie zvenku dovnitř. Za příznivých podmínek tak z jedné kWh elektřiny dodá třeba tři až pět kWh tepla.
Tento poměr ale není během zimy konstantní. Ovlivňuje ho venkovní teplota, požadovaná teplota vody, kvalita montáže i technický stav domu. Čím menší teplotní rozdíl musí čerpadlo překonat, tím účinněji pracuje.
Musíte kvůli tomu vyhodit všechny radiátory?
Ne. Tepelné čerpadlo může spolupracovat i se stávajícími radiátory, pokud jsou dostatečně velké a dokážou předávat teplo i při nižší teplotě vody.
Starší kotle často posílaly do radiátorů vodu s teplotou 60 až 80 °C. Tepelné čerpadlo hospodárně pracuje při podstatně nižších hodnotách – ideálně kolem 35–45 °C. Nejlépe se proto kombinuje s podlahovým vytápěním, stěnovými systémy nebo velkoplošnými radiátory.
V starším domě může být nutné:
- Zvětšit některé radiátory nebo je vyměnit za nízkoteplotní modely
- Zlepšit zateplení obvodových stěn a stropu
- Odstranit netěsnosti oken a dveří
- Upravit hydraulické vyvážení otopné soustavy
- Nastavit nižší teplotu vody a vhodnou regulaci
To ale neznamená, že tepelné čerpadlo patří výlučně do novostaveb. Může fungovat i ve starším domě, pokud jeho výkon a celá otopná soustava odpovídají tepelným ztrátám budovy.
V zimě topí, v létě může chladit – ale ne vždy
Některá tepelná čerpadla umožňují obrátit svůj chod a během léta odvádět teplo z interiéru. Zařízení tak může částečně nebo úplně nahradit klimatizaci. Tato možnost však musí být součástí konkrétního systému.
Důležitý je i způsob předávání chladu. Běžné radiátory určené na vytápění nejsou na chlazení příliš vhodné. Při příliš studené vodě by se na nich navíc mohla srážet vlhkost. Na letní ochlazování se proto používají ventilátorové konvektory, stropní systémy nebo vhodně navržené plošné chlazení s ochranou proti kondenzaci.
Nižší účty nejsou zaručeny v každém domě
Tepelné čerpadlo může výrazně snížit spotřebu nakupované energie, automaticky to však neznamená, že bude nejlevnějším řešením pro každou domácnost. Provozní náklady závisí na ceně elektřiny, sezónní účinnosti zařízení, tepelné ztrátě domu a na tom, jaký zdroj vytápění nahrazuje.
Největšího rozdílu lze často dosáhnout při náhradě přímého elektrického vytápění nebo starého a neefektivního kotle. Srovnání s moderním plynovým kotlem, levným palivovým dřevem nebo dálkovým vytápěním už může vyjít odlišně.
Do výpočtu je třeba zahrnout:
- Cenu samotného čerpadla a náklady na montáž
- Případnou úpravu radiátorů a potrubí
- Cenu elektřiny a servisní náklady
- Předpokládanou životnost zařízení
- Náklady na dosavadní způsob vytápění
- Možnost získání dotace z programů Nová zelená úsporám nebo kotlíkové dotace
Tvrzení, že se investice vždy vrátí v průběhu několika let, proto není přesné. V jednom domě může být návratnost poměrně příznivá, jinde může trvat podstatně déle.
Nejlepších výsledků dosahuje v dobře připraveném domě
Tepelné čerpadlo se zpravidla nejvíc vyplatí v zatepleném nebo alespoň částečně zrekonstruovaném rodinném domě s nízkoteplotním vytápěním. Před jeho koupí je vhodné znát skutečnou tepelnou ztrátu budovy. Výkon by se neměl vybírat pouze podle rozlohy domu nebo doporučení z běžného internetového formuláře.
Příliš slabé zařízení může během mrazů často využívat doplňkový elektrický ohřev. Předimenzované čerpadlo zase může pracovat v krátkých cyklech, což snižuje hospodárnost a může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
Při typu vzduch–voda je třeba promyslet i umístění venkovní jednotky. Neměla by rušit obyvatele domu ani sousedy hlukem a prouděním vzduchu. Zároveň musí být zajištěn odvod vody, která vzniká při odmrazování výměníku.
Zdroje článku: dran.sita.sk, eon.cz, estav.cz, optimtop.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková