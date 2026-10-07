Říjnové novoluní ve Vahách: Magické datum otevře téma vztahů i starých křivd

Říjnové novoluní nastane 10. října ve znamení Vah. Datum se dvěma desítkami považují někteří za magické a zdá se, že tentokrát se můžeme těšit na opravdu velké změny.
Zase jste řekli „to je v pohodě“, přestože nebylo? Právě takové drobné kapitulace zapadají do tématu letošního říjnového novoluní. Váhy bývají v astrologii spojované s partnerstvím, spravedlností a schopností dohodnout se.
Jenže dohoda, při které pokaždé ustoupí stejný člověk, má ke spravedlnosti daleko. Zahraniční astrologické výklady proto tentokrát věnují pozornost hlavně tomu, jak máme nastavené vztahy a co v nich dlouhodobě přehlížíme. Kdy nastane novoluní v říjnu 2026
Říjnové novoluní nastane v sobotu 10. října 2026 v 17:50 českého letního času ve znamení Vah.
Na obloze ho pouhým okem neuvidíme, protože osvětlená polovina Měsíce bude obrácená od Země. V astrologii však představuje důležitý okamžik pro nové plány a rozhodnutí.
Letošní datum zaujme také příznivce numerologie. Dvě desítky tvoří takzvaný
portál 10/10, který podle těchto výkladů symbolizuje konec jedné životní kapitoly a začátek další. Jednička představuje iniciativu a odvahu vykročit, nula nové možnosti. Jejich opakování má zdůrazňovat příležitost změnit to, s čím už nejste spokojení.
Pokud tedy čekáte na vhodnou chvíli, kdy něco rozhýbat, právě říjnové novoluní může být vaším impulzem. Ať už jde o vztah, pracovní plán, nebo přání, které zatím zůstávalo jen na papíře.
Štěstí přeje vztahům a usmíření
Váhy jsou znamením partnerství, spolupráce a spravedlnosti.
Říjnové novoluní proto podle astrologů přeje hlavně vztahům. Nabízí šanci urovnat spor, přiblížit se partnerovi nebo najít společnou řeč s někým, s kým jste se v poslední době míjeli.
Ve vztazích, které sklouzly do každodenní rutiny, může být dobrým podnětem ke společnému večeru nebo rozhovoru o tom, co vám chybí.
Nezadaní zase mohou dát prostor novému seznámení. Přijmout pozvání, ozvat se někomu sympatickému nebo vyrazit mezi lidi je konkrétní krok, kterým mohou novému vztahu otevřít dveře.
A dařit se má také domluvám. Pokud jste dosud ustupovali jen proto, aby byl klid, nastává příležitost říct, co si přejete vy. Společné plány mají těšit oba, ať už řešíte dovolenou, návštěvu příbuzných, nebo obyčejný víkend.
Minulost může přinést druhou šanci
Do letošního novoluní vstupuje také retrográdní Venuše, tedy planeta, která se při pohledu ze Země zdánlivě pohybuje zpět.
V astrologii je spojována s návratem k minulosti a přehodnocováním vztahů.
Ozvat se tak může bývalá láska nebo člověk, se kterým mezi vámi zůstalo něco nedořešeného. Pro někoho bude takové setkání příležitostí k usmíření, pro jiného možností konečně uzavřít starý příběh a jít dál.
Druhá šance může potěšit zejména tam, kde vztah skončil kvůli špatnému načasování nebo nedorozumění. Pokud oba víte, co chcete tentokrát udělat jinak, máte na čem stavět. Návrat k minulosti ale může přinést i úlevu v podobě zjištění, že už vás někdejší vztah nedrží a jste připraveni poznat někoho nového. Novoluní je prostor na nový začátek (foto: Magnific / premium license) Jiskra ve vztazích zesílí
Napětí mezi Venuší a Marsem podle astrologů zvýrazní přitažlivost a touhu.
Ve vztazích se může znovu objevit jiskra, která v posledních týdnech chyběla. Společný večer, pozvání na rande nebo upřímné vyznání tak mohou přijít ve správnou chvíli.
Stejné napětí ovšem přináší také netrpělivost. Pokud budete chtít všechno hned a přesně podle sebe, snadno vznikne hádka. Pomůže říct své přání přímo a bez výčitek. Jasné vyjádření, že s druhým chcete strávit čas, dává najevo, o co vám jde, a otevírá prostor k domluvě.
Udělejte první krok ke změně
Říjnové novoluní můžete využít i pro vlastní plány. Vyberte si jedno přání a promyslete první krok, který zvládnete udělat už teď.
Zavolat, poslat přihlášku, domluvit schůzku nebo si vyhradit čas na projekt, který vás láká.
Magické datum 10. 10. si příznivci numerologie spojují s novými možnostmi a velkými příležitostmi. Pokud máte rádi malé rituály, napište si, co chcete změnit a co pro to uděláte. Přání tak získá konkrétní podobu. Podle astrologů bude říjnové novoluní přát těm, kteří se odhodlají vykročit. Může přinést usmíření, nové seznámení i chuť pustit se do něčeho vlastního. Důležitý bude první krok, kterým dáte najevo, že jste na změnu připraveni.
Zdroj: redakce, astrology.com, horoscope.com, vogue.com, cafeastrology.com