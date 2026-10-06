Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Má seriál Boží plán předvídatelný scénář? Diváci mají jasno, jak by příběh mohl pokračovat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Adam s Julií, zklamaný Mirek a dva bývalé páry, ve kterých někdo začne litovat. Boží plán nabízí hned několik náznaků, z nichž si diváci mohou poskládat vlastní pokračování.
Boží plán

Boží plán

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 19:44

Reklama
Další články z influgranti.cz
Magda se v Ulici zase dostává do problémů. Tentokrát kvůli Filipovi, „smrdí“ to vězením
Magda se v Ulici zase dostává do problémů. Tentokrát kvůli Filipovi, „smrdí“ to vězením
Kam zmizela první Adriana z Ulice? Kadlčková prožila klinickou smrt, prchala od nehody
Kam zmizela první Adriana z Ulice? Kadlčková prožila klinickou smrt, prchala od nehody

Dominika Kadlčková patřila k tvářím úplně prvních řad Ulice. Jako Adriana Pešková se objevila po boku...

Týdenní horoskop: Berani se ozvou, Váhy přestanou ustupovat a Vodnáři najdou překvapivé řešení
Týdenní horoskop: Berani se ozvou, Váhy přestanou ustupovat a Vodnáři najdou překvapivé řešení

Někdo bude muset doma říct, co mu vadí, jiný si v práci konečně přestane nakládat povinnosti za ostatní....

Kritika Zrádců sílí. Část diváků má pocit, že sleduje víc Kotka než samotnou hru
Kritika Zrádců sílí. Část diváků má pocit, že sleduje víc Kotka než samotnou hru

Výpravné filmové scény s Vojtěchem Kotkem (38) čím dál více rozdělují fanoušky Zrádců. Ve skupinách na...

Víkendový horoskop: Býci si konečně oddechnou, Lvy čeká překvapení a Ryby by měly dát na svůj instinkt
Víkendový horoskop: Býci si konečně oddechnou, Lvy čeká překvapení a Ryby by měly dát na svůj instinkt

První říjnový víkend přinese chuť trochu zpomalit, ale rozhodně nebude pro všechny poklidný. Někdo bude...

Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

Web se zaměřuje na dění kolem influencerů, sociálních sítí a moderní digitální kultury. Čtenáři zde najdou články o známých tvářích internetu, aktuálních trendech na TikToku, televizní zábavě i fenoménech, které formují online prostředí.Obsah propojuje svět sociálních sítí s lifestylem a...

Všechny články tohoto autora →
influgranti.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.