Má seriál Boží plán předvídatelný scénář? Diváci mají jasno, jak by příběh mohl pokračovat

Adam s Julií, zklamaný Mirek a dva bývalé páry, ve kterých někdo začne litovat. Boží plán nabízí hned několik náznaků, z nichž si diváci mohou poskládat vlastní pokračování.
Některé seriály vás nechají tápat až do posledního dílu. U jiných máte poměrně brzy pocit, že už víte, kdo s kým skončí a komu zbudou jen oči pro pláč. Boží plán si zatím o podobné tipování přímo říká. Vztahy jeho hrdinů se sice dál zamotávají, pod všemi hádkami, rozchody a pokusy začít znovu už ale prosvítá několik dobře známých scénářů.
Nabízí se poměrně konkrétní představa. Adam se změní vedle Julie, Mirek se zamiluje do nesprávné ženy a Lukáš s Emou zjistí, že člověk nemůže počítat s druhou šancí donekonečna.
Od protivných poznámek ke společnému štěstí
Adam v podání Marka Lambory a Julie, kterou hraje Michaela Petřeková, jsou pro podobné odhady vděčná dvojice. On má na všechno názor a s ohledy na ostatní si příliš hlavu neláme.
Ona se ovšem nehodlá nechat zahnat do kouta ani pokorně poslouchat, co jí kdo nadiktuje. Ostatně i oficiální charakteristiky je představují jako bezohledně přímočarého muže a mladou ženu odhodlanou žít podle vlastních pravidel.
Právě taková kombinace v seriálech často znamená jediné. Nejdřív si budou lézt na nervy, potom zjistí, že se vlastně hledali. Adam by vedle Julie mohl postupně odložit část svého sebevědomého vystupování a ukázat, že se pod ním skrývá i někdo,
s kým se dá vydržet u jednoho stolu. Julie by zase mohla zjistit, že ji muž, se kterým se umí pořádně pohádat, přitahuje víc, než si chtěla připustit. Ústřední trojice mužských postav diváky baví (foto: Nextfoto / placená licence)
Pokud je tvůrci skutečně dají dohromady, bude záležet hlavně na cestě, kterou k tomu dojdou.
Samotné spojení Adama s Julií by totiž velké překvapení nepředstavovalo. Mnohem zajímavější bude sledovat, zda se Adam opravdu změní, nebo jestli mu scénář jen odpustí jeho chování ve chvíli, kdy přijde romantická scéna. Lukáš a jeho prozření
Další snadno představitelný obrat čeká Lukáše v podání Václava Matějovského. V jeho vztahu s Ivanou, kterou ztvárňuje Aneta Krejčíková, by mohlo dojít na nepříjemné vystřízlivění. Dokud existuje možnost návratu, člověk ji nemusí brát příliš vážně. Jakmile ale druhá strana přestane čekat, najednou je všechno jinak.
Lukáš by tak mohl začít o Ivanu opravdu stát právě ve chvíli, kdy ona už o něj stát nebude. To je vidět už v současných dílech. A s tím možná přijde nejen lítost, ale také vztek. Na ni, že mu zavřela dveře, i na sebe, že příležitost promarnil.
Pro diváka by na tom mohlo být nejzábavnější jeho překvapení. Žena, se kterou kdysi sdílel život, totiž nemusí zůstávat připravená přijmout ho zpátky jen proto, že se on konečně rozhodl. Pokud Ivana udělá za jejich vztahem skutečnou tečku, Lukášův klid by mohl rychle vzít za své. Najednou by možná našel energii i pro věci, do kterých se mu předtím vůbec nechtělo. Mirkovi možná stačilo jedno objetí
U Mirka, kterého hraje Tomáš Jeřábek, se zase nabízí mnohem smutnější pokračování. Po objetí s Julií mohlo jeho chování působit tak, že pro něj blízkost s mladou spolubydlící znamená o něco víc než pro ni. A právě tady by mohl vzniknout problém.
Julie může v objetí vidět poděkování, důvěru nebo obyčejnou přátelskou náklonnost mezi spolubydlícími. Mirek si z něj ale může odnést naději, kterou mu ona patrně vůbec nechtěla dát. K rozpačité situaci pak není potřeba žádné velké vyznání. Stačí, aby se začal těšit na její příchody domů, vyhledával její společnost a postupně si představoval něco, co Julie ani nezvažuje.
Kdyby se Julie současně sbližovala s Adamem, měl by seriál zaděláno na další vztahovou zápletku. Mirek by mohl zůstat tím hodným mužem, u kterého najde pochopení, zatímco její srdce potáhne jinam. Sledovat rodící se vztah pod vlastní střechou by pro něj přitom bylo mnohem těžší než přijmout jediné odmítnutí.
Právě Mirek se na začátku seriálu vsadil s Robertem, že mu Julie nenaruší dobře fungující mužskou domácnost. Nakonec by ale její přítomnost mohla zasáhnout nejvíc jeho samotného a udělat z něj a Adama soky v lásce. Ema zjistí, že Hynek už nečeká
Podobné překvapení jako Lukáše by mohlo čekat také Emu v podání Emy Klangové Businské. Hynek, kterého ztvárňuje Filip Březina, je podle oficiálního popisu postavy ochotný, spolehlivý a raději ustoupí, než aby se pohádal.
Jenže i trpělivý muž může jednou dojít do bodu, kdy už další pokus nechce.
Pokud by se Ema rozhodla, že o něj znovu zabojuje, mohla by narazit na odpověď, se kterou nepočítala. Hynek už zřejmě nebude čekat, až si ona rozmyslí, co vlastně chce. Její případná naštvaná reakce by pak mohla přinést docela výmluvný moment. Najednou by musela sama sobě přiznat, jestli jí chybí společný život, nebo ji hlavně rozčiluje, že už Hynka nemá jistého. Právě takové pokračování by jeho postavě prospělo. Místo dalšího ustupování by konečně udělal rozhodnutí podle sebe. A Ema by se musela vyrovnat s tím, že tentokrát neurčuje podmínky ona.
Boží plán tak má několik cest, které lze odhadnout už teď. Jestli se ale naplní prognózy diváků, které zaznívají na sociálních sítích, to se teprve uvidí.
Zdroj: autorský text s využitím Instagram, Facebook, TV Nova