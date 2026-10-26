Rezavé tečky ještě neposílají nerezový dřez do důchodu

Rezavé tečky na nerezovém dřezu mohou pocházet z železných částic, které na něm ulpěly z vody nebo po čištění drátěnkou. Samotná skvrna proto ještě nedokazuje vadný dřez. Rozhoduje také stav povrchu po šetrném vyčištění a to, odkud se znečištění vrací.
Po rekonstrukci kuchyně čekáte od nového dřezu lesk, jenže kolem odtoku se objeví hnědé puntíky. Než začnete vybírat náhradu, stojí za to zjistit, co vlastně rezaví. Dřez totiž může nést rez, aniž by byla jejím zdrojem jeho vlastní ocel.
Rez může přicestovat s vodou nebo drátěnkou
Franke v českém návodu k údržbě popisuje takzvanou přijatou rez. Drobné železné částice se na povrch dostávají například ze železných přívodních trubek nebo z drátěnek. Hnědé skvrnky pak souvisejí s tímto cizím materiálem. Sáhnout na ně znovu ocelovou drátěnkou je tedy dost nešťastný pokus o nápravu. Ocelová vlna není vhodnou pomůckou k čištění nerezového dřezu. Může na něm zanechat částice, které rezaví. Johan / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Nerez chrání tenká pasivní vrstva na povrchu. Jak vysvětluje
výrobce oceli Outokumpu, ve vhodném prostředí se umí po místním narušení znovu vytvořit. Odolnost ale závisí také na konkrétní oceli a prostředí, kterému je vystavena. Slovo nerez proto není zárukou, že materiál za žádných okolností nezkoroduje.
Skladování plně nabitého akumulátoru je chybou. Vysoké napětí trvale snižuje celkovou kapacitu Po rekonstrukci zkontrolujte také perlátor
Jestli se tečky vracejí, Franke doporučuje zejména v novostavbách a rekonstruovaných kuchyních prohlédnout prostor za perlátorem. Mohou v něm zůstat kovové špony, písek nebo stavební nečistoty. Po jejich odstranění má následovat vyčištění dřezu, oplach a vysušení. Samotné leštění mísy neodstraní zdroj nečistot v baterii.
Perlátor na konci vodovodní baterie není u všech modelů stejný. Při demontáži se řiďte návodem baterie, zvlášť u zapuštěných vložek se speciálním klíčem. Zatuhlý díl nepovolujte hrubou silou. Při návratu rezavých skvrn po rekonstrukci doporučuje Franke zkontrolovat nečistoty za perlátorem. Ilustrační snímek. Santeri Viinamäki / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Na skvrny začněte měkkým hadříkem
Pro běžnou péči český návod Franke uvádí měkký vlhký hadřík se saponátem, opláchnutí čistou vodou a vysušení. Na usazeniny doporučuje vhodnou čisticí pastu na nerez a odmítá hrubou stranu houbičky. U přípravku dodržte určení pro konkrétní povrch i postup na obalu.
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Moen ve svém návodu varuje před ocelovou vlnou a dlouhým působením bělidla, které může vést ke korozi. Nedoporučuje ani nechávat ve dřezu mokré houbičky a hadříky. Praktickou péči o ně rozebírá také náš článek o kuchyňské houbičce u dřezu.
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Při porovnání obou návodů je přitom vidět podstatný rozdíl. Moen mezi možnostmi čištění vlastních nerezových dřezů uvádí také ocet, zatímco český návod Franke před kyselinami varuje. Recept od jedné značky proto nepřenášejte automaticky na druhou. U dřezu s neznámým modelem je rozumnější nejprve dohledat jeho pokyny než zkoušet stále silnější domácí lázeň.
Barva skvrny sama nerozhodne o vadě
Outokumpu popisuje i skutečnou důlkovou korozi, při níž vznikají místní prohlubně v kovu. K jejím rizikovým podmínkám patří prostředí s chloridy. Jde o jinou situaci než o pouhý nános cizí rzi na povrchu, přesto mohou oba problémy na první pohled vypadat nenápadně.
Z porovnání návodů a popisu koroze vychází jednoduché vodítko: oddělte odstranitelnost skvrny, její návrat a stav kovu. Zmizí-li povlak při doporučeném čištění a povrch zůstane bez patrných prohlubní, odpovídá to povrchovému znečištění. Návrat skvrn je důvodem prověřit další přísun částic, sám o sobě však neurčí příčinu. Přetrvávající důlky, narušený povrch nebo netěsnost už předejte k posouzení prodejci či servisu.
Před čištěním si místo vyfoťte a poznamenejte, kdy se skvrny objevily a čím jste dřez ošetřovali. Pro další posouzení přidejte snímek po očištění a přesný model. Takový záznam poslouží lépe než další kolo drhnutí. Domácí prohlídka nenahradí určení příčiny vady.