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Česnek může do některých lisů i v kabátku. Loupání si můžete odpustit

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Některé lisy zvládnou česnek i se slupkou. U KONCIS to IKEA výslovně potvrzuje. Ověřte přesný model a zvlášť pokyny k čištění.
Kovový lis na česnek KONCIS s válcovou komorou a dvěma rukojeťmi na bílém pozadí

Kovový lis na česnek KONCIS s válcovou komorou a dvěma rukojeťmi na bílém pozadí

Zdroj: Coyau / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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