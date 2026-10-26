Česnek může do některých lisů i v kabátku. Loupání si můžete odpustit

Česnek před lisováním nemusíte vždy loupat. Některé lisy jsou určené i pro stroužky se slupkou, například IKEA KONCIS. U pomůcky ze svého šuplíku ověřte přesný model, pokyn výrobce a způsob čištění.
Do pomazánky potřebujete dva stroužky a před lisováním z nich pracně stahujete tenkou slupku. Přitom právě tuto část přípravy může vhodný lis převzít. Než se pustíte do dalšího loupání nebo začnete vybírat nové náčiní, podívejte se, co umí to, které už máte doma.
KONCIS zvládne neloupaný stroužek a má vyjímatelnou vložku
U lisu
KONCIS, číslo výrobku 000.891.63, IKEA výslovně připouští neoloupané stroužky. Současně uvádí, že malou vložku lze vytáhnout a opláchnout. Loupání tedy můžete přeskočit, následné čištění ale zůstává součástí práce.
Do komory patří stroužek oddělený od celé palice. Neloupaný česnek tu znamená ponechanou tenkou slupku kolem jednotlivého stroužku. Princip
vysvětluje také výrobce Zyliss: tlak protlačí dužinu skrz otvory, slupka zůstane uvnitř komory a po otevření se vyjme. Nejde o přísadu, kterou byste měli spolu s česnekem poslat do pomazánky. Do lisu určeného pro neloupaný česnek patří jednotlivý stroužek se svou tenkou slupkou, nikoli celá palice. Cesdeva / Wikimedia / CC0 / zmenšeno Vzhled lisu nestačí, porovnejte pokyny ke konkrétnímu modelu
Vyjímatelný kalíšek není jediným řešením.
Kuhn Rikon Easy-Clean, model 24200, dovoluje oloupané i neoloupané stroužky a jeho nerezové sítko se při čištění vyklápí. Výrobce připouští myčku, přesto doporučuje ruční mytí a oschnutí na vzduchu. KONCIS se naproti tomu podle IKEA má mýt pouze ručně.
Jiný postup popisuje česká stránka
WMF Profi Plus, číslo 1871636030. Počítá s vložením oloupaných stroužků, ačkoli mytí v myčce dovoluje. U tohoto modelu se proto držte uvedené přípravy česneku. Samotné povolení myčky není potvrzením, že můžete vynechat loupání.
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Z porovnání vychází praktické pravidlo: nejdřív ověřte, jaký česnek výrobce dovoluje vložit, a potom zvlášť, jak se dostanete k sítku a jak je smíte mýt. Vyjímatelná vložka nebo výklopná mřížka pomáhají s přístupem při čištění. Schopnost lisovat se slupkou však potvrzuje až pokyn k danému modelu, nikoli stříbrná barva nebo podobný tvar rukojetí.
V návodu či popisu svého lisu hledejte výslovnou zmínku o neloupaných nebo neoloupaných stroužcích, v angličtině „unpeeled cloves“. Zkontrolujte označení výrobku, ne jen značku. Když údaj nenajdete, stroužek oloupejte nebo se zeptejte výrobce. Stejně se vyplatí číst pokyny u
fólie na tabletách do myčky, kde podobný vzhled také nemusí znamenat stejný postup. Slupku vyndejte a lis vyčistěte hned po použití
Máte-li vhodný model, vložte stroužek do komory a stiskněte rukojeti podle návodu. Potom lis otevřete, zbylou slupku vyjměte a zkontrolujte otvory. U KONCIS vytáhněte vložku k ručnímu opláchnutí, u výklopného sítka využijte přístup, který konstrukce nabízí.
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Čištění neodkládejte, až česnek zaschne. Zyliss právě kvůli zbytkům v otvorech doporučuje použít přiloženou čisticí pomůcku ještě před zaschnutím. Používejte pomůcky a způsob čištění určené pro váš model.
Po lisování odstraňte slupku a zbytky česneku z komory i otvorů dříve, než zaschnou. Ilustrační snímek jiného lisu. F Ceragioli / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Při nejbližším vaření si proto nejprve najděte označení svého lisu a jeho pokyny. Pokud už neloupané stroužky zvládá, další nákup není potřeba. A pro přípravu jiného aromatického základu se může hodit také
strouhání zázvoru rovnou z mrazáku.