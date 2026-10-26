Piccolo ani brušeta neexistuje. Tyto italské názvy Češi vyslovují špatně

Objednat si v kavárně nebo pizzerii oblíbenou dobrotu může skončit nechtěným trapasem. Mnoho Čechů stále žádá expreso s písmenem x, dožaduje se fiktivního piccola a na talíř si s vážnou tváří objednává brušetu nebo gnoči. Přitom italská fonetika je překvapivě logická a řídí se několika stálými pravidly. Zjistěte, jak si v restauraci objednat bez zaváhání a proč vám v Itálii po žádosti o samotné latte přinesou jen sklenici studeného mléka.
Italská kuchyně patří v České republice k nejoblíbenějším, naše jazykové zvyklosti však u jídelního lístku často selhávají. Pravidla pro přejímání a správnou výslovnost italských gastronomických termínů podrobně popisuje
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR u hesla espresso i její záznam pro bramborové gnocchi. Letitý tuzemský kávový zlozvyk zase mapuje reportáž Českého rozhlasu o neexistujícím piccolu a na přísné parametry italské kávové kultury upozorňuje také gastronomický manuál portálu Vitalia o standardech espressa. Stačí si osvojit několik jednoduchých zásad a žádný číšník vás už nezaskočí. Kávové mýty: Proč piccolo neexistuje a expreso trhá uši
První velkou past představuje samotný základ kávového lístku. Slovo espresso nemá s rychlým vlakem ani s českým slovem expres nic společného. Pochází z italského slovesa esprimere, což znamená vytlačit nebo vylisovat pod tlakem. Písmeno x v italské abecedě vůbec neexistuje. Objednávka expresa je proto v italské kavárně okamžitou vizitkou neznalosti.
Ještě větší legendou je pojem piccolo. V Itálii toto slovo znamená obyčejné přídavné jméno malý, žádný nápoj tohoto jména v nabídce nenajdete. Vzniklo v devadesátých letech v Česku, kdy hosté zvyklí na čtvrtlitrového turka nevěřícně hleděli na třicet mililitrů silné kávy na dně malého šálku a začali žádat malé piccolo. Standardní espresso má objem přibližně třicet mililitrů. Pokud toužíte po ještě menší a koncentrovanější kávě, správný název zní ristretto. Jestli naopak preferujete větší objem, žádejte lungo nebo americano.
Pozor si dejte také na oblíbené mléčné kávy. Když v italském baru požádáte o latte, barista vám předloží sklenici studeného kravského mléka. Slovo latte totiž v italštině neznamená kávu, ale výhradně mléko. Kávový nápoj s našlehaným mlékem se jmenuje caffè latte nebo latte macchiato. Samotné slovo macchiato navíc znamená skvrnitý a čte se přísně jako makjáto, nikoli mačiáto.
Křupavá italská bruschetta s nasekanými rajčaty, bazalkou a olivovým olejem. Bruschetta a gnocchi: Dva nejčastější omyly českých pizzerií
U předkrmů a těstovin dělají čeští strávníci největší chyby kvůli neznalosti italského pravopisu. Křupavý opečený chléb potřený česnekem s nasekanými rajčaty a bazalkou se jmenuje bruschetta. Češi tento název masivně čtou jako brušeta nebo brusčeta. Pravidlo italské výslovnosti je přitom neúprosné. Skupina písmen ch před samohláskami e a i funguje jako tvrdidlo. Mění měkkou výslovnost na tvrdé k. Správná výslovnost zní jedině brusketa.
Podobně trpí oblíbené bramborové nočky. Na jídelních lístcích se píšou jako gnocchi a z úst hostů často zaznívají podivné tvary jako gnoči, noči nebo knochi. Skupina písmen gn se v italštině vyslovuje jako měkké české ň. Následující cch se opět čte jako tvrdé k. Správný tvar je tedy ňoky. Pokud si nejste jisti cizím slovem, klidně použijte hezké české slovo noky, kterým neurazíte obsluhu ani kulinářskou tradici.
Podobně jako v české kuchyni rozhoduje o výsledku struktura suroviny. Jak ukazuje gastronomický rozbor toho, proč
tyčový mixér udělá z bramborové kaše lepidlo na tapety a jak funguje škrob, také u bramborového těsta na noky hraje roli šetrné zpracování brambor bez přetěžování lepivých škrobových zrn.
Proč tyčový mixér udělá z bramborové kaše lepidlo na tapety: Fyzika škrobu a správný postup vaření Pečivo a delikatesy: Ciabatta, prosciutto a tagliatelle
Zaváhání přichází i při výběru pečiva a těstovinových specialit. Nadýchaný bílý chléb s velkými oky zvaný ciabatta se v českém prostředí občas čte jako cibata nebo dokonce kiabata. V italštině písmeno c před samohláskou i měkne na č. Písmeno i se v této pozici vůbec nevyslovuje, slouží pouze jako grafická značka pro změkčení. Správně tedy říkáme čabatta.
Sušená šunka prosciutto láká k vyslovení proskiúto. Ve skutečnosti se spojení písmen sc před samohláskou i vyslovuje jako š. Písmeno i je opět němé. Na stůl si tedy objednáváte lahodné prošutto. U širokých těstovin tagliatelle zase často slyšíme tvrdé vyslovování písmene g. Skupina písmen gli se však v italštině čte jako měkké l nebo lj. Říkáme tedy taljatelle. Stejné pravidlo platí pro bylinný likér amalgámu zvaný limoncello, který čteme limončello.
Zajímavostí je i nadýchaná italská placka s rozmarýnem a olivovým olejem zvaná focaccia. Správně se vyslovuje fokáča. Také u pečených pokrmů platí, že vysoká teplota a kvalitní tuk vytvoří dokonalou křupavost, podobně jako když v české kuchyni
na bramborový salát rozehřejete troubu pro křupavý základ. Domácí bramborové gnocchi podávané s teplou zeleninovou omáčkou. Srovnání italských názvů: Jak se správně píšou a vyslovují
Italský název Častá špatná výslovnost Správná výslovnost Co tento pokrm znamená Espresso Expreso Espreso Základní káva vylisovaná pod tlakem (30 ml). Bruschetta Brušeta, brusčeta Brusketa Křupavý opečený chléb s rajčaty a česnekem. Gnocchi Gnoči, knochi, noči Ňoky Tradiční bramborové nočky s omáčkou. Ciabatta Cibata, kiabata Čabatta Pšeničné nadýchané pečivo s křupavou kůrkou. Prosciutto Proskiúto, proskuto Prošutto Kvalitní sušená vepřová šunka. Tagliatelle Taglijatele, tagliatele Taljatelle Dlouhé široké ploché vaječné těstoviny. Macchiato Mačiáto, maciáto Makkjáto Káva nebo mléko se skvrnou druhé složky. Focaccia Fokačía, fokasija Fokáča Kynutá italská placka s bylinkami a olejem.
Na bramborový salát rozehřejte troubu. Rozmáčknuté brambory vytvoří křupavý základ Jednoduchá pravidla italské výslovnosti pro každého hosta Písmeno C před E a I: Vždy se vyslovuje měkce jako české č. Příkladem je limoncello nebo carpaccio. Skupina CH před E a I: Písmeno h slouží jako tvrdidlo a mění výslovnost na tvrdé k. Proto říkáme brusketa nebo makkjáto. Dvojice písmen GN: V italštině funguje přesně jako české písmeno ň. Proto žádáme ňoky nebo lasaňe. Spojení písmen GLI: Čte se jako měkké l nebo lj. U těstovin tagliatelle proto písmeno g vůbec nevyslovujeme. Skupina SC před E a I: Vždy se čte jako měkké š. V restauraci si tedy objednávejte prošutto a nikdy nevyslovujte k. Kávová kultura: Zapomeňte na slova expreso i piccolo. Objednávejte čisté espresso, menší ristretto nebo prodloužené lungo. Zdroje fotografií Čerstvé italské espresso v pákovém kávovaru: Chevanon Photography / Wikimedia CC0 Pečená italská bruschetta s rajčaty a bylinkami: Sarah Stierch / Wikimedia CC BY 4.0 Bramborové italské gnocchi se zeleninovou omáčkou: Siobhan Leachman / Wikimedia CC0