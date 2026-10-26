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Piccolo ani brušeta neexistuje. Tyto italské názvy Češi vyslovují špatně

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Objednat si v kavárně nebo pizzerii oblíbenou dobrotu může skončit nechtěným trapasem. Mnoho Čechů stále žádá expreso s písmenem x, dožaduje se fiktivního piccola a na talíř si s vážnou tváří objednává brušetu nebo gnoči. Přitom italská fonetika je překvapivě logická a řídí se několika…
Dva šálky čerstvě připraveného italského espressa s bohatou pěnou

Dva šálky čerstvě připraveného italského espressa s bohatou pěnou

Zdroj: Chevanon Photography / Wikimedia CC0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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