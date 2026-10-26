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Tajemství mrtvých akumulátorů: Proč mráz a plné nabití spolehlivě zničí vaši zahradní techniku

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Zahradní technika a dílenské nářadí na akumulátory přinášejí do práce svobodu bez kabelů a benzínového zápachu. Když však na podzim skončí sekání trávy i stříhání živých plotů, většina majitelů udělá s drahými články fatální chybu. Konec října a začátek listopadu znamenají pro většinu kutilů a…
Vyjmutí Li-ion baterie z rukojeti akumulátorového nářadí před zimou

Vyjmutí Li-ion baterie z rukojeti akumulátorového nářadí před zimou

Zdroj: Javiereduturcios / Wikimedia CC BY-SA 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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