Tajemství mrtvých akumulátorů: Proč mráz a plné nabití spolehlivě zničí vaši zahradní techniku

Zahradní technika a dílenské nářadí na akumulátory přinášejí do práce svobodu bez kabelů a benzínového zápachu. Když však na podzim skončí sekání trávy i stříhání živých plotů, většina majitelů udělá s drahými články fatální chybu.
Konec října a začátek listopadu znamenají pro většinu kutilů a zahrádkářů definitivní tečku za venkovní sezónou. Po vyčištění strojů od zbytků trávy a hlíny putuje nářadí do polic v dílnách, zahradních domcích nebo plechových garážích. Zatímco staré litinové nářadí a benzínové sekačky chlad v suchu snesou, pro citlivé akumulátory znamená pobyt v teplotách pod nulou obrovskou zátěž. Odborné bezpečnostní instrukce
Hasičského záchranného sboru ČR k dobíjení lithiových článků se shodují na stejném závěru. Životnost moderní baterie neurčuje jen počet pracovních cyklů, ale především způsob jejího uložení v době nečinnosti. Nabíjení v mrazu: Nevratné pokovování lithiem a vnitřní zkrat
Během nabíjecího procesu se ionty lithia nedokážou dostatečně rychle zabudovat do krystalové mřížky grafitové anody. Místo toho dochází k takzvanému pokovování lithiem. Na povrchu anody se tvoří mikroskopické krystaly čistého kovového lithia ve tvaru ostrých jehliček zvaných dendrity. Tento jev je naprosto nevratný a okamžitě sráží využitelnou kapacitu baterie. V horším případě tyto ostré krystaly prorazí tenký polymerový separátor mezi kladnou a zápornou elektrodou. Výsledkem je vnitřní mikrozkrat, který při následném oteplení a zatížení vyvolá masivní tepelný únik a požár článku.
Vyjmutí lithium-iontového akumulátoru z nářadí před zimním uskladněním. Mýtus o plném nabití: Proč sto procent baterii přes zimu unaví
Když je lithiový článek nabitý na sto procent, napětí na jednotlivých článcích dosahuje svého maxima kolem 4,2 voltu. Při tomto napětí panuje uvnitř obalu vysoký chemický stres. Dochází k urychlené oxidaci elektrolytu na rozhraní s katodou a k pasivaci aktivních materiálů. Pokud baterii necháte ležet při plném napětí čtyři až pět měsíců, ztratí trvale podstatnou část své výrobní kapacity a výrazně stoupne její vnitřní odpor. Na jaře sice baterie hlásí plné nabití, ale při prvním záběru v husté trávě jí rychle dojde dech.
Stejně jako jsme zjistili v našem praktickém rozboru, když
aku bruska Proteco při zátěžovém řezání plechů zvládla těžkou práci, ale velký akumulátor vyčerpala za dvacet minut, vnitřní odpor článků a jejich kondice přímo rozhodují o tom, jak dlouho nářadí udrží potřebný pracovní výkon pod zatížením. Správná hodnota pro dlouhodobé skladování je proto mezi 40 a 60 procenty kapacity. U většiny akumulátorů to odpovídá stavu, kdy na indikátoru svítí dvě ze tří nebo dvě ze čtyř kontrolních diod.
Otestovali jsme aku brusku Proteco. Staré plechy na bráně zvládla, 8Ah baterii vyčerpá za dvacet minut Prázdná baterie a zámek BMS: Když nabíječka začne blikat červeně
Každý akumulátor obsahuje integrovanou desku řízení baterie, známou pod zkratkou BMS. Tento malý počítač neustále hlídá napětí jednotlivých článků, balancuje jejich nabíjení a chrání je před přehřátím. I v klidovém stavu odebírá elektronika nepatrný klidový proud. Pokud je baterie odložena vybitá, klesne během zimy napětí některého článku pod kritickou bezpečnostní mez, která bývá kolem 2,5 nebo 2,0 voltu.
V tu chvíli zasáhne bezpečnostní pojistka v procesoru BMS. Systém článek vyhodnotí jako nestabilní a nevratně se uzamkne, aby zabránil případnému požáru. Když pak na jaře baterii vložíte do originální nabíječky, stanice začne zběsile blikat červeným chybovým kódem a odmítne do článků pustit jakýkoliv proud. Záchrana takto podvybitého akumulátoru v servisu bývá komplikovaná a ve většině případů končí nákupem nového kusu.
Kontrola stavu nabití a šetrné dobíjení článku na nabíjecí stanici v teple. Proč nenechávat baterii zacvaknutou v těle nářadí
Druhým závažným rizikem je mechanická koroze kontaktů a teplotní výkyvy. Pokud venku klesne teplota hluboko pod bod mrazu a v garáži stoupne vlhkost vzduchu, dochází k oxidaci pružných mosazných kontaktů v patici nářadí i na samotném akumulátoru. Přechodový odpor na zoxidovaných plochách pak způsobuje zahřívání konektorů a ztrátu výkonu. Před zimou proto akumulátor vždy ze stroje vyjměte, očistěte kontakty suchým hadříkem a uložte jej samostatně.
Podobná pravidla platí i pro techniku s velkými akumulátory, jak připomíná naše redakční varování o tom, proč
autobaterie před zimou vyžaduje pečlivou kontrolu a zesláblý akumulátor v mrazu doslova zmrzne. Rozdíl je v tom, že u zahradního nářadí máme obrovskou výhodu snadného vyjmutí lehkého článku do tepla domova. Zahradní technika ponechaná v mrazu a sněhu bez potřebného zazimování. Vlhkost a rosení: Neviditelný nepřítel řídicích desek
Vlhkost neulpívá jen na plastovém krytu, ale především na citlivých deskách plošných spojů uvnitř akumulátoru. V kapkách vody se rozpouštějí zbytky prachu a tvoří vodivý roztok. Pokud takto orosenou baterii okamžitě zapojíte do sítě nebo ji začnete používat, riskujete zkrat na elektronice BMS. Pravidlo pro zimní manipulaci zní jasně. Promrzlý akumulátor nechte v suché místnosti pozvolna aklimatizovat alespoň tři hodiny, než jej připojíte k elektrickému proudu.
Srovnání podmínek skladování a jejich vliv na lithiové články
Způsob uložení Stav baterie a teplota Co se děje uvnitř článku Reálný dopad na jaře Plně nabitá v mrazu 100 % nabití, kůlna pod 0 °C Vysoký chemický stres elektrolytu, pasivace katody, riziko pokovování. Trvalá ztráta kapacity až o 20 %, vyšší vnitřní odpor, dřívější přehřívání. Vybitá po práci 0 % kapacity, ponecháno v kůlně Samovybíjení srazí napětí článků pod 2,5 V, elektronika se odpojí. Trvalé uzamčení BMS, nabíječka hlásí chybu, baterie je nepoužitelná. Nacvaknutá v nářadí Libovolné nabití v těle stroje Parazitní odběr z řídicí sběrnice pomalu vysává články celou zimu. Hluboké vybití a oxidace kontaktů v patici nářadí. Správné skladování 40 až 60 % nabití, teplota 10 až 15 °C Minimální elektrochemický stres, stabilní krystalová mřížka, pomalé stárnutí. Stoprocentní kondice, plný výkon a zachovaná životnost článků.
Autobaterie před zimou vyžaduje kontrolu. Zesláblý akumulátor v mrazu zmrzne Jednoduchý návod: Jak správně zazimovat aku techniku krok za krokem Vyjměte baterie ze všech strojů: Nikdy nenechávejte akumulátory zacvaknuté v sekačkách, pilách ani vrtačkách. Oddělené skladování zabrání parazitnímu vybíjení. Očistěte tělo i konektory: Z akumulátoru odstraňte suchým kartáčem prach a zbytky trávy. Kovové kontakty otřete suchým hadříkem, případně odmastěte kapkou isopropylalkoholu. Nikdy nepoužívejte vodu ani agresivní odrezovače. Zkontrolujte a upravte kapacitu: Stiskněte kontrolní tlačítko na těle baterie. Pokud svítí všechny diody, vložte baterii na chvíli do nářadí a trochu ji vybijte. Pokud svítí jen jedna dioda nebo je baterie prázdná, připojte ji na nabíječku a doplňte na dvě diody ze tří či čtyř, což odpovídá zhruba padesáti procentům. Najděte vhodné suché místo: Ideální prostor pro přezimování nabízí suchá spíž, zádveří domu, technická místnost nebo temperovaný suchý sklep. Teplota by se měla pohybovat v rozmezí mezi deseti a patnácti stupni Celsia. Uložte nabíječku do tepla: Spolu s bateriemi přeneste do vytápěných prostor i nabíjecí stanice. Mráz a vlhkost ničí transformátory a řídicí procesory nabíječek stejně spolehlivě jako samotné články. V polovině zimy proveďte kontrolu: V průběhu ledna nebo února jednou zkontrolujte kontrolky. Pokud stav klesl k jedné diodě, baterii krátce připojte k nabíječce a doplňte ji zpět na optimální polovinu. Zdroje fotografií Vyjmutí lithium-iontového akumulátoru z nářadí: Javiereduturcios / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Šetrné nabíjení akumulátoru na stanici: Javiereduturcios / Wikimedia CC BY-SA 3.0 Zahradní technika zapadaná sněhem v mrazu: Famartin / Wikimedia CC BY-SA 4.0