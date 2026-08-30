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Plaud One jsou AI sluchátka, která nahrávají, přepisují a shrnují konverzace. Fungují i bez telefonu

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Plaud představuje AI sluchátka zaměřené na pořizování záznamů. Po předchozím modelu NotePin tentokrát přichází s One Explorer Edition, která vypadají jako klasická bezdrátová sluchátka, ale...
Plaud One jsou AI sluchátka, která nahrávají, přepisují a shrnují konverzace. Fungují i bez telefonu

Plaud One jsou AI sluchátka, která nahrávají, přepisují a shrnují konverzace. Fungují i bez telefonu

Zdroj: Plaud
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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