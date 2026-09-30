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PNY zamítla reklamaci RTX 5090, uživatel prý nepoužil přiložený adaptér

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PNY odmítla vyřídit reklamaci GeForce RTX 5090 se spáleným napájecím konektorem. Jako důvod uvedla podmínku, kterou však nikdy nedefinovala a která je v rozporu s oficiálními specifikacemi Nvidie…
PNY GeForce RTX 5090 16pin

PNY GeForce RTX 5090 16pin

Zdroj: Melodic_Initial_1767
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