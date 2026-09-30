PNY zamítla reklamaci RTX 5090, uživatel prý nepoužil přiložený adaptér

PNY zamítla reklamaci RTX 5090, uživatel prý nepoužil přiložený adaptérPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
PNY GeForce RTX 5090 16pin
AMD připravuje akvizici AI laboratoře World Labs, která se specializuje na modely prostorové inteligence a...
I když se o tom moc příliš nemluví, přináší letošní rok ARM procesory. Ne jeden, ne náhodně. Jde o jasný...
Možná jste narazili na zprávy o 40% nebo 80% zdražení waferů. Jsou sice opodstatněné, ale na ceny CPU, GPU...
Nyní jsou nejrozšířenější 2GB paměťové čipy, některé modely grafických karet využívají 3GB čipy. Poměrně...
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