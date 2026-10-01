CEO Intelu Lip-Bu Tan: TSMC, AMD a Nvidia jsou partneři či přátelé, ne rivalové

Když nastupoval Lip-Bu Tan do funkce CEO Intelu, dlouhou dobu to vypadalo, že k žádným zásadním změnám nedojde. Proklamoval pokračování ve strategii a reformách, které nastavil jeho předchůdce, Pat Gelsinger a to se také dělo. Postupem času však začalo vycházet najevo, že společnost povede spíše z pozice obchodníka, který svou pozornost zaměřuje vně Intelu, než Gelsinger, který se s ohledem na svoji inženýrskou minulost soustředil na vývoj, tedy to, co se děje uvnitř firmy. To si Tan nejspíš uvědomoval již od počátku, proto nechal Gelsingerem rozběhlé reformy pokračovat (v realizaci některých byl možná razantnější, v některých méně, ale nezrušil je ani razantně neměnil).
Jistá změna nastala i ve formátu akvizic. Intel dříve prováděl akvizice spíše středních a větších firem, které měly produkty (se známými maržemi) na trhu. Pod Tanovým vedením se soustředí spíš na menší značky a start-upy, byť je poukazováno, že CEO často kupuje firmy, ve kterých má vlastní zájmy (peníze).
- Intel poskytl návrh Atomu start-upu Rosaic, který vede Bu Tanův „kamarád“
- SambaNova nasadí Xeony od Intelu. Ve vedení obou firem sedí Lip-Bu Tan
- CEO Intelu byl obviněn z machinací vedoucích k osobnímu obohacení
Vztah k TSMC
Zatímco Pat Gelsinger v minulosti vztahy s TSMC pošramotil, když poukazoval na to, že tchajwanská společnost není z důvodu geopolitické situace spolehlivým partnerem, Lip-Bu Tan jde na situaci opačně. Současného CES C. C. Wei nazval partnerem. Zakladatele a dlouholetého šéfa společnosti Morrise Changa obdivuje, což vyjádřil při osobním setkání na obědě při Computexu. Pro širší kontext lze dodat, že krátce poté, v červenci, oslavil Chang 95. narozeniny (také jsme dosud neuvedli, že roku 2024 obdržel čínský řád Dr. Sun Yat-sena, který byl od roku 1941 do té doby udělen pouze čtyřem osobám).
Vztah k AMD
Tan popsal i vztahy s dalšími značkami. S AMD, jmenovitě její CEO Lisou Su, která od něj podle jeho slov koupila tři firmy, když působil v sektoru rizikového kapitálu. Su nazval „blízkou přítelkyní“.
Vztah k Nvidii
Pozitivně popsal spolupráci s Nvidií. Ta se sice dostala na první místo žebříčku nejhodnotnějších firem planety díky výrobě AI akcelerátorů - tedy v segmentu, kam chtěl vstoupit i Intel - ale to Tan zjevně nevnímá jako problém.
- Intel a Nvidia uzavírají spolupráci, první dodá x86 jádra, druhá GPU čiplety
- GPU Nvidie do procesorů Intelu dorazí v letech 2028-2029, Arc nejspíš končí
Hlavním důvodem je investice $5 miliard, kterou Nvidia nalila do společného projektu. V jeho rámci by Intel měl dodat procesorová jádra, Nvidia grafiku a vytvořit tak společný SoC.