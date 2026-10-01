Wafer s DRAM pamětmi na „12nm“ procesu je již o >50 % dražší než 2nm wafer TSMC

Wafer s DRAM pamětmi na „12nm“ procesu je již o >50 % dražší než 2nm wafer TSMCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
CXMT waferZdroj: Tech Nice (AI)
Článek byl publikován 01.10.2026 08:00
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