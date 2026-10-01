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Wafer s DRAM pamětmi na „12nm“ procesu je již o >50 % dražší než 2nm wafer TSMC

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Není to tak dlouho, co 2nm proces TSMC vypadal jako nejpokročilejší a nejdražší - pomalu mimozemská - technologie. Jenže výrobci pamětí, včetně čínské CXMT, již za wafer DRAM pamětí dostávající více…
CXMT wafer

CXMT wafer

Zdroj: Tech Nice (AI)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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